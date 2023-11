Gaza: Školáci nosí mrtvé s uřezanými hlavami

4. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 4.11. 2023, 19 hodin: Zatímco bombardování Gazy pokračuje bez přestávky, o kterou žádají vlády celého světa, politika se přenesla do ulic. V této válce se však proti Izraeli nebouří ani tak arabská ulice, ale ulice v Evropě a USA, kde se stále hlasitěji ozývaly požadavky na zastavení bombardování palestinských civilistů. Také v Jeruzalémě a Tel Avivu se konaly demonstrace, které spojovaly požadavky na další kroky k osvobození 242 rukojmích v Gaze s požadavky na odstoupení bojujícího premiéra Benjamina Netanjahua. A vysoký americký diplomat se v Jordánsku setkal s arabskými ministry zahraničí, aby se pokusil zastavit rostoucí izolaci Izraele v regionu. Mezitím izraelská armáda tvrdí, že pokračuje v ofenzivě proti Hamásu, nyní zcela obklíčila město Gaza a sever enklávy. Informuje Simeon Brown.











Reportér: V albacorské škole se vyučování pozastavilo, ale hodiny války pokračují. Dnes se toto dítě učí, jak žít s uřezanými hlavami. Tento chlapec říká, že tu stál, když dopadly tři bomby, a pomáhal pak stěhovat ty, kteří nepřežili. Žádné dítě by nemělo nést mrtvé, a ještě žít v očekávání, že se k nim připojí.





Tato škola v Džabalíji, kterou spravuje OSN, je od začátku konfliktu útočištěm pro vysídlené, ale před izraelským bombardováním nedokázala nikoho ochránit.





Tento muž se ptá od kdy je normální bombardovat uprchlické tábory. Kde je Organizace spojených národů? Je to nespravedlivé, říká. Tohle jsou následky.







Začátkem tohoto týdne USA požádaly Izrael, aby vysvětlil úder na uprchlický tábor Džabalíja, který by podle OSN mohl být válečným zločinem. Sporný počet obětí se pohybuje mezi desítkami a stovkami.









Na severu Gazy se izraelská ofenziva zintenzivnila. Došlo k dalšímu úderu u nemocnice Alquist. V ní nyní žije 14 000 lidí. Tento záběr pochází od palestinského Červeného půlměsíce, izraelské obranné síly útok zatím nepotvrdily.

















Jak je ale vidět na jejich videích, jsou na místě v severní Gaze. Vysídleným z této části Gazy bylo řečeno, aby se přesunuli na jih a hlavní silnice bude dnes tři hodiny bezpečně průjezdná.





Mezi vysídlenými Palestinci však panovala jen malá důvěra, že Izrael dodrží své slovo.





Pokud existuje naděje na diplomatické řešení, je americký ministr Anthony Blinken v Jordánsku, kde chybí shoda. S těmito arabskými vůdci.





Egyptský ministr zahraničí: "Stále žádáme o okamžité příměří a o to, aby Izrael přestal bránit dodávkám humanitární pomoci. Žádáme také mezinárodní vyšetřování tohoto porušení mezinárodního práva."





Anthony Blinken: Můj názor je, že příměří by nyní jednoduše ponechalo Hamás na místě, aby se mohl přeskupit a zopakovat to, co udělal sedmého října. A nemusíte věřit mě. Jen před několika dny jeden z vysokých představitelů Hamásu řekl, že je jejich záměrem sedmý říjen opakovat znovu a znovu a znovu.





Reportér: Takže kam dál s tímto konfliktem? Izrael v současné době odmítá příměří, zatímco Hamás zůstává v Gaze s izraelskými rukojmími. Pokud USA nyní podporují krátkou humanitární přestávku a připravují půdu pro to, až boje skončí, nikdo se zatím nezabývá tím, jak a kdy to bude.



1