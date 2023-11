Jurečka, nebo Juchelka, i či y?

7. 11. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 3 minuty

Kluci jedni Ministr práce a sociálních věcí a stínový ministr sociálních věcí a práce si vjeli do zablešených pravicových kožichů, neboť se nemohli shodnout, který z nich víc pomáhá stále víc vládou deptaným zdravotně postiženým dětem, jejich rodičům i zdravotně postiženým občanům. Ministr práce a sociálních věcí a stínový ministr sociálních věcí a práce si vjeli do zablešených pravicových kožichů, neboť se nemohli shodnout, který z nich víc pomáhá stále víc vládou deptaným zdravotně postiženým dětem, jejich rodičům i zdravotně postiženým občanům.

Nejprve si hoši museli na „férovku“ vyříkat, komu vlastně pomáhají, zda hendykepovaným, hendikepovaným, handincupovaným či snad dokonce handykupovaným.





Nevědomky narazili na jádro problému, protože my se budeme, v zemi, kde se přeci fackujeme, směšně hádat o správné označení, ale na reálnou pomoc už nevyjde energie, čas ani peníze. A je zcela jedno, jestli tady velí pravicový Babiš či ještě pravicovější Fiala, protože vždy vládne sociopatický „drábek“ uložený hluboko v nás.





Pravicové bulvární produkt Fórum 24 se vůbec nebojí a jde do zcela pitomých názvů svých článků naplno a s nadšením. Konkurenci má v Blesku a v Parlamentních listech, a to nejen v samotných titulcích. Třebas tento je takový hezký, a hlavně zcela nezávislý. Na rozdíl od vás umíme správně napsat slovo hendikepovaný. Ministr Jurečka vyškolil poslance Juchelku. Jak vyškolil, co vyškolil? Proč vyškolil?





Stínový ministr a aktuální poslanec za ANO Juchelka napsal měkké i místo tvrdého y, z čehož odvážný ministr Jurečka a Fórum 24 už mají předčasné Vánoce. Všímat si prkotin a konin je typické pro jednoho i pro druhé.





Ale zamyslet se nad tím, zda Juchelka ve vyjádření o vládní křížové výpravě proti rodinám, rodinám s dětmi a rodinám s hendikepovanými dětmi nemá kus pravdy, nebo pravdu celou, to ne. Ono jásat nad konsolidačním balíčkem, který pálí přímo do rodinných rozpočtů další pravicové salvy škodolibého utahování opasků se v pravicovém médiu prostě musí. Leč zmínit, že se právě těmto skupinám velmi škodí, ač se na vládě tvrdí opak…no nic.





A co na to slavný mongolský cestovatel Jurečka? Jemu stačí i a y. Ostatně Jurečka opáčil, že vládní paňáci myslí na všechny zdejší generace a umí napsat správně tamto podivné slovíčko od H, a to stačí.





Jurečku prý i snad zajímá, jak postiženým či hendikepovaným pomoci. Za dva roky hnízdění v křesle ministra práce a sociálních věcí pro zdravotně postižené lidovec Jurečka ještě nic nepředvedl, tedy kromě výrazného zhoršení finančního stavu zdravotně postižených na všech frontách sociálního boje.





A poučení na závěr této trapné gramatické přestřelky a la české Tomb Stone? Inu Juchelka se zastyděl, „hhrubici“ opravil, zatímco Jurečka vítězství oslavil a zdravotně postiženým se rázem ulevilo, protože politici už mají zcela jasno, jak psáti správně a bez hrubek.





Ministr školství Bek bude rád, tuze rád a s klidem v duši a v peněžence může propustit minimální mzdou finančně přeplacené potřebné školníky, uklízečky a kuchařky. A to se vyplatí!





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do problematiky i a y

