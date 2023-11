Biden čelí výzvám, aby neusiloval o znovuzvolení, šokující průzkum otřásl vedením Demokratické strany

7. 11. 2023

čas čtení 5 minut



Průzkum listu New York Times a Siena College ukazuje, že prezident Biden zaostává v poměru 44 % ku 48 % pro Trumpa v pěti ze šesti klíčových států, kde v roce 2020 zvítězil



Vysoce postavení demokraté bijí na poplach poté, co průzkum veřejného mínění ukázal, že Joe Biden přesně rok před prezidentskými volbami zaostává za republikánským favoritem Donaldem Trumpem v pěti ze šesti klíčových států.





Podle průzkumu zveřejněného v neděli deníkem New York Times a Siena College vede Trump v Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě a Pensylvánii, Biden má náskok ve Wisconsinu. Biden porazil Trumpa ve všech šesti státech v roce 2020, ale bývalý prezident nyní v hypotetické odvetě vede v průměru 48 % ku 44 % ve všech těchto státech. Vysoce postavení demokraté bijí na poplach poté, co průzkum veřejného mínění ukázal, že Joe Biden přesně rok před prezidentskými volbami zaostává za republikánským favoritem Donaldem Trumpem v pěti ze šesti klíčových států.Podle průzkumu zveřejněného v neděli deníkem New York Times a Siena College vede Trump v Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě a Pensylvánii, Biden má náskok ve Wisconsinu. Biden porazil Trumpa ve všech šesti státech v roce 2020, ale bývalý prezident nyní v hypotetické odvetě vede v průměru 48 % ku 44 % ve všech těchto státech.





Další zjištění zveřejněná v pondělí však ukázala, že pokud by byl Trump odsouzen za trestní obvinění, která proti němu byla vznesena, klesla by jeho podpora v některých rozhodujících státech přibližně o 6 %, což by mohlo stačit k tomu, aby se volební kolegium přiklonilo na stranu Bidena.





I tak je ale průzkum v souladu s řadou nedávných průzkumů, které ukazují, že pro mnohé Trumpovy odpůrce je souboj příliš těsný, voliči vyjadřují pochybnosti o Bidenově věku - nejstaršímu prezidentovi USA v historii bude koncem tohoto měsíce 81 let - a také pochybnosti o tom, jak zvládá ekonomiku, což vyvolává nové debaty o tom, zda by měl odstoupit a uvolnit místo mladšímu kandidátovi.



"Je velmi pozdě měnit koně; v příštím roce se stane mnoho věcí, které nikdo nemůže předvídat & Bidenův tým tvrdí, že jeho odhodlání kandidovat je pevné," napsal David Axelrod, bývalý stratég prezidenta Baracka Obamy, na Twitteru. "Už dříve se vzepřel konvenční moudrosti, ale tohle vyvolá ve straně otřesy pochybností, oprávněné obavy."



Bill Kristol, ředitel organizace Defending Democracy Together (Společná obrana demokracie) a bývalý republikánský funkcionář, napsal na Twitteru: "Je čas. Prezident Biden sloužil naší zemi dobře. Jsem přesvědčen, že tak bude činit i příští rok. Ale je čas na akt osobní oběti a veřejného ducha. Je čas předat pochodeň další generaci. Je čas, aby Biden oznámil, že v roce 2024 nebude kandidovat."



Andrew Yang, který s Bidenem prohrál v demokratických primárkách v roce 2020, dodal: "Pokud by Joe Biden odstoupil, zapsal by se do historie jako vynikající státník, který porazil Trumpa a dosáhl velkého úspěchu. Pokud se rozhodne znovu kandidovat, může se to zapsat jako jeden z největších přešlapů všech dob, který nás přivede ke katastrofálnímu Trumpovu druhému funkčnímu období."



Průzkum New York Times a Sieny naznačuje, že Bidenova multirasová a multigenerační koalice, která je rozhodující pro jeho úspěch v roce 2020, se rozpadá. Voliči mladší 30 let dávají prezidentovi přednost jen o jediný procentní bod, jeho náskok mezi hispánskými voliči klesl na jednociferné číslo a jeho náskok v městských oblastech je poloviční oproti Trumpově náskoku ve venkovských regionech.



Černošští voliči - hlavní Bidenova demografická skupina - nyní v těchto státech registrují 22% podporu pro Trumpa, což je podle New York Times úroveň, která je v novodobé prezidentské politice pro republikána nevídaná. Prezidentova neochvějná podpora Izraele v současné blízkovýchodní krizi vyvolala také kritiku mladých a progresivních voličů.





Respondenti průzkumu ve volebněš proměnlivých státech říkají, že v otázce ekonomiky důvěřují Trumpovi více než Bidenovi, a to s rozdílem 22 bodů. Přibližně 71 % respondentů tvrdí, že Biden je "příliš starý", včetně 54 % jeho vlastních příznivců. O Trumpovi, kterému je samotnému 77 let, si totéž myslí jen 39 % dotázaných.

Bidenova kampaň tyto obavy zlehčuje a srovnává je s vítězstvím současného demokrata Obamy nad republikánem Mittem Romneym v roce 2012. Bidenův mluvčí Kevin Munoz ve svém prohlášení uvedl: "Předpovědi s více než ročním odstupem mají tendenci vypadat o rok později trochu jinak. Neberte nás ale za slovo: Gallup předpovídal prezidentu Obamovi osmibodovou ztrátu, aby nakonec zvítězil.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

144

Volby v příštím roce by mohly dále zkomplikovat nezávislé kandidatury ekologického právníka Roberta Kennedyho mladšího a levicového akademika Cornela Westa.Trump dominuje republikánským prezidentským primárkám a plánuje vynechat středeční třetí debatu v Miami na Floridě ve prospěch uspořádání předvolebního shromáždění. Pondělí strávil na lavici svědků v newyorském civilním procesu o jeho podvodech. Čelí také 91 trestním obviněním ve čtyřech jurisdikcích.