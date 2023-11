WP: Jak počet mrtvých v Gaze stoupá, Izrael utajuje svůj postup při výběru cílů pro bombardování

7. 11. 2023

Při izraelských leteckých úderech, které 31. října zasáhly uprchlický tábor Džabalja, se zřítily budovy na rodiny vysídlené z celé obléhané enklávy. Podle lékařů zahynulo více než 110 lidí, z nichž mnozí byli ženy a děti, které se ocitly pod troskami.



Izraelská armáda uvedla, že operace dosáhla svého cíle, píše Washington Post.



Od začátku konfliktu bylo podle ministerstva zdravotnictví Gazy zabito již 10 000 Palestinců. IDF tlačí na zničení militantní skupiny Hamas, která enklávu ovládá. Ačkoli izraelští představitelé trvají na tom, že každý úder podléhá zákonnému schválení, podle odborníků se zdá, že pravidla bombardování, která jsou utajovaná, zahrnují vyšší hranici pro civilní oběti než v předchozích kolech bojů.



"Vždy existovala vědomá snaha omezit počet civilních obětí v těch několika málo případech, kdy jsme udeřili v oblastech, kde jsme věděli, že dojde k civilním obětem," řekl Jonathan Conricus, mezinárodní mluvčí IDF. Nechtěl se vyjádřit k tomu, zda Izrael změnil pravidla bombardování, a obvinil Hamás z údajného nadsazování počtu obětí.



"Zákony ozbrojeného konfliktu v podstatě nastolují rovnováhu" mezi vojenskou výhodou útoku a očekávanými škodami pro civilisty, uvedla Pnina Sharvit Baruchová, bývalá právní poradkyně IDF.



"Čím vyšší je vojenská výhoda, tím vyšší újma civilistům by byla stále považována za přiměřenou," popsala logiku Izraele s tím, že jakákoli újma civilistům je vedlejší, nikoli úmyslná.



Důsledky těchto kalkulací jsou rozesety po podlahách nemocnic a márnic v Gaze. Celé rodiny byly zabity, kojenci jsou pohřbeni se svými rodiči v masových hrobech. Údery zasáhly vodárenské věže a pekárny, školy a sanitky. Organizace pro lidská práva označily rostoucí počet úderů za potenciální válečné zločiny a vyzvaly k mezinárodnímu vyšetřování.



Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan minulý měsíc v komentáři uvedl, že každý vojenský činitel, který v konfliktu rozhoduje, by měl být "jasně upozorněn, že bude muset zdůvodnit každý úder proti každému civilnímu objektu".



Mezinárodní právo vyžaduje, aby vojáci jasně rozlišovali mezi civilisty a bojovníky a aby přijali veškerá možná opatření k zabránění škodám na civilním obyvatelstvu. Zásada proporcionality zakazuje armádám způsobovat civilní ztráty, které jsou "nadměrné" ve vztahu k přímé vojenské výhodě očekávané v době úderu.



Jedná se o nepřesný standard, který vyžaduje podrobné a kompletní vyšetřování, což je v aktivní válečné zóně obtížný úkol. Způsob, jakým Izrael vybírá své cíle, je zahalen tajemstvím, což odborníkům velmi ztěžuje posouzení jejich legálnosti. Američtí představitelé tvrdí, že nevědí, jak přesně velitelé IDF posuzují hranici civilních obětí - i když veřejně vyzývají Izrael, aby minimalizoval počet mrtvých nevinných.



Izraelci v posledních dnech výrazně snížili počet leteckých úderů, což je možné znamení, že poselství Spojených států se dostává do iraelského povědomí, řekl deníku The Washington Post jeden z vysokých představitelů amerického ministerstva zahraničí, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl hovořit o citlivých rozhovorech. Úředník dodal, že údery stále způsobují dramatické ztráty na životech.



Izraelská armáda naznačila, že útok v Džabalíji, který zničil celý obytný blok, byl pečlivě naplánován s cílem zasáhnout vysoce postaveného představitele Hamásu v tunelech pod uprchlickým táborem.



"A my jsme na něj udeřili a on byl zlikvidován a spolu s ním byly zabity desítky operativců Hamásu," řekl Conricus. "Samozřejmě je smutné a politováníhodné, že jsou zabíjeni civilisté, ale je to legitimní vojenský cíl."



Při výpočtu rizika pro civilisty mohli vojenští plánovači rozumně odhadnout, že počet obětí se bude pohybovat ve stovkách, tvrdí odborníci.



"Úder v Džabalíji, protože se jednalo o plánovaný útok, ukazuje, že Izrael musí mít toleranci k civilním obětem, která je řádově vyšší než ta, kterou použilo například americké letectvo ve válce proti ISIS," řekl Mark Lattimer, výkonný ředitel Centra pro práva civilistů Ceasefire.



Dne 14. října, pouhý týden po zahájení války, izraelské letectvo uvedlo, že na cíle Hamásu v Gaze svrhlo 6 000 bomb. Pro srovnání, za celý rok 2019, který byl nejtěžším rokem leteckého bombardování v Afghánistánu, tam koalice vedená Spojenými státy svrhla o něco více než 7 300 bomb.



IDF od té doby poskytují pouze sporadické aktualizace o počtu provedených úderů.





Jiný představitel americké administrativy řekl listu Washington Post, že izraelské kalkulace ohledně přijatelné míry civilních obětí se zjevně liší od kalkulací Spojených států, ale trvá na tom, že existuje důkladný proces, který posuzuje každý úder. Mluvili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o citlivých rozhovorech.



"Američtí partneři, kteří jsou profesionály v této otázce dekonfliktu a vedení kampaní, vedli tyto diskuse" se svými izraelskými protějšky, uvedl vysoký úředník ministerstva zahraničí.



Spojené státy poskytují izraelské armádě vojenskou a zpravodajskou podporu, a proto jsou podle Ženevských konvencí povinny zajistit, aby bombardovací nálety v Gaze neporušovaly mezinárodní právo.



V neděli se zdálo, že mluvčí IDF Daniel Hagari předznamenal možnost útoků na velké nemocnice s odkazem na jejich údajné využívání extremisty k ostřelování izraelských sil. Zdravotnická zařízení označil za "klíčovou součást válečné mašinérie [Hamásu]" a vyzval k jejich evakuaci.



Zdravotnické organizace a lékaři v nemocnicích opakovaně zdůraznili, že nemohou vyhovět. Zařízení jsou přeplněna stovkami lidí, z nichž někteří jsou napojeni na přístroje pro podporu života, a také novorozenci v inkubátorech. Tisíce vysídlených obyvatel také přespávají v areálech nemocnic v domnění, že jsou bezpečnější než zničené čtvrti, z nichž utekli.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zarámoval boj proti extremistům do existenciálních pojmů. Řekl, že Hamás a jeho infrastruktura - rozprostřená mezi více než 2 miliony civilistů v Gaze - může být a bude zničena.



Baruch uvedl, že brutalita útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo více než 1 400 lidí, dává Izraeli podle mezinárodního práva větší prostor pro jednání v sebeobraně: "Tyto normy říkají, chápeme, že můžete být napadeni tak krutě, že jediným způsobem obrany je použít velkou sílu a bohužel ublížit civilistům, protože jiný způsob neexistuje."



Zásada přiměřenosti však podle odborníků zůstává nezměněna.



Hagari v neděli hovořil o množství varování, která izraelské síly vydaly palestinským civilistům, aby opustili ostřelované oblasti: Z oblohy bylo shozeno 1 524 000 letáků, téměř 6 milionů zpráv zaslaných na mobilní telefony a 20 000 telefonátů.



Gaza je však jednou z nejhustěji osídlených oblastí na světě. Vzhledem k tomu, že východy jsou uzavřeny pro všechny kromě cizích státních příslušníků a malého počtu zraněných Palestinců - a bomby padají napříč celou enklávou - neexistuje pro civilisty žádné smysluplné místo, kam by mohli uniknout.



Vzhledem k tomu, že se izraelský seznam předem prověřených míst pro údery vyčerpal, přesouvá se důraz jeho letecké kampaně na tzv. dynamické cílení, kdy se rozhoduje relativně rychle - což je přístup, který vedl k vyšším civilním obětem v jiných leteckých válkách, včetně těch, které vedla koalice vedená Spojenými státy proti ISIS v Iráku a Sýrii.



Tato změna by měla "závažné důsledky pro civilní škody", uvedl Marc Garlasco, bývalý analytik obranného zpravodajství. "Když přejdete na dynamické zaměřování, mnohem rychleji vyhodnocujete vedlejší škody a nejste schopni přijmout tolik preventivních opatření."



Podle odborníků může být Izrael také méně informovaný o tom, kde jsou civilisté, než v předchozích obdobích, protože statisíce civilistů se ukrývají na nových místech a někdy se při hledání bezpečí stěhují i několikrát týdně.



"V prvních dnech války toho Izraelci budou vědět hodně. Budou vědět o vzorcích života, mohou dobře odhadnout vedlejší škody," řekl Michael Schmitt, profesor mezinárodního práva na univerzitě v Readingu, který sloužil 20 let v americkém letectvu jako soudce-advokát.



"V tomto okamžiku ve válečném prostoru budou tyto prahy nutně o něco nižší, než byly v první den."



Existují také otázky ohledně spolehlivosti zpravodajských informací, které se používají při výběru cílů uvnitř Gazy, necelý měsíc poté, co tisíce bojovníků Hamásu podnikly ničivý překvapivý útok na izraelské území.



"Zpochybňuje to, jak dobré jsou zpravodajské informace IDF, což má vliv jak na provádění cílení na frontě, tak na posuzování náhodných škod na civilistech a civilních objektech," řekl Brian Finucane, hlavní poradce Crisis Group, který radil americké vládě v oblasti boje proti terorismu a použití vojenské síly.



Vzhledem k nepokojům, které zachvátily okupovaný Západní břeh Jordánu, a raketám létajícím podél hranice s Libanonem mohou být izraelské monitorovací prostředky také zahlcené, řekl Schmitt. "Kalkuluje se: Musím sledovat sever. Musím sledovat všechny ostatní oblasti. Nemohu tedy všechny své zdroje přidělit Gaze."



Zatímco počet obětí v neděli stále stoupal, dopady bombardování na Palestince jsou vidět na fotografiích, které byly příliš názorné na to, aby je bylo možné zveřejnit, a které na internetu sdílel Ghassan Abu Sitta, plastický a rekonstrukční chirurg pracující v největší nemocnici v oblasti. Devítiletá holčička měla ruku zraněnou šrapnelem tak hluboko, že to připomínalo pokousání od žraloka.







Stejně starý chlapec měl roztržená ústa.



"I když každý nálet v Gaze má své právní opodstatnění, tento konflikt je pro obyvatele Gazy katastrofální," řekl Finucane. "







Zdroj v angličtině ZDE

