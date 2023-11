O změně amerického postoje vůči Izraeli

4. 11. 2023

Důvodem zabíjení palestinských civilistů není pozemní invaze. Větší nebezpečí tam ve skutečnosti hrozí určitě bojovníkům Hamásu, kteří jsou zabíjeni, předpokládám, ve velkém počtu, a samozřejmě izraelským vojákům.

To, co zabíjí palestinské civilisty, jsou nálety a ty samozřejmě začaly několik dní po 7. říjnu. A pokračují dodnes.

A myslím si, že Američané si uvědomili, a to je podstatné, že po počáteční bezvýhradné podpoře Izraele, kterou mu stále poskytují, a Anthony Blinken, ministr zahraničí, to udělal znovu v pátek při své návštěvě, si uvědomili, že příliš mnoho palestinských civilistů zabitých na ulicích Gazy, v uprchlických táborech, někteří z nich v nemocnicích, to je velmi špatné pro image Izraele a pro spravedlnost jeho věci, kterou Američané zásadně nezpochybňují.

Víte, útok tohoto druhu. 1400 civilistů zabitých a povražděných tím nejbrutálnějším středověkým způsobem vyžaduje reakci.

