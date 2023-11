Zraněné děti v Gaze se budou muset operovat léta

7. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 6. 11. 2023, 19 hodin: Hovořil jsem s doktorem Ghassanem Abu Sitahem, britsko-palestinským chirurgem, který je momentálně v Gaze a cestuje mezi nemocnicí Al Shifa a nemocnicí Al Ashley. Nejprve jsem se ho zeptal, proč tuto nebezpečnou cestu podniká a jaké jsou podmínky v obou nemocnicích.





Chirurg: Nemocnice Al Šífa dnes musela uzavřít šest svých operačních sálů. To je tedy polovina kapacity jejích operačních sálů kvůli nedostatku paliva a nyní, když Izrael zasáhl solární panely na střeše nemocnice al Šífa raketou z dronu, se tato kapacita ještě sníží. A tak se snažím převážet pacienty do Baptistické nemocnice, abychom pomohli snížit tlak na lůžka v Al Shifa tím, že tyto pacienty operuji, takže beru 5 nebo 6 pacientů denně. Přijedu sem, operuji a pak se každý druhý den vracím do Al Shifa a snažím se získat další.

Hovořil jsem s doktorem Ghassanem Abu Sitahem, britsko-palestinským chirurgem, který je momentálně v Gaze a cestuje mezi nemocnicí Al Shifa a nemocnicí Al Ashley. Nejprve jsem se ho zeptal, proč tuto nebezpečnou cestu podniká a jaké jsou podmínky v obou nemocnicích.Nemocnice Al Šífa dnes musela uzavřít šest svých operačních sálů. To je tedy polovina kapacity jejích operačních sálů kvůli nedostatku paliva a nyní, když Izrael zasáhl solární panely na střeše nemocnice al Šífa raketou z dronu, se tato kapacita ještě sníží. A tak se snažím převážet pacienty do Baptistické nemocnice, abychom pomohli snížit tlak na lůžka v Al Shifa tím, že tyto pacienty operuji, takže beru 5 nebo 6 pacientů denně. Přijedu sem, operuji a pak se každý druhý den vracím do Al Shifa a snažím se získat další.





Moderátor: Al Šifa je uprostřed města Gazy a podle mých informací se všude kolem bojuje. Takže to musí být těžké.



Chirurg: Při cestě sanitkou mezi oběma místy projíždíte kolem několika zasažených a zcela zdemolovaných budov. Srdcervoucí je, že když projíždíte kolem, je z těch budov cítit zápach rozkládajících se těl. Včera jsem spal v Al Šífě a přes noc jsme přijali 500 mrtvých a stovky zraněných. Nemocnice byla včera večer opakovaně zahalena prachem a kouřem a zápachem střelného prachu.



Moderátor: A minulá noc byla zřejmě nejtěžší nocí bombardování od začátku války. Navzdory výzvám izraelské vládě, včetně Američanů, aby trochu zpomalila. Popište, jak tato noc vypadala.



Chirurg: V podstatě se celá budova od svého jádra otřásala. Izraelci také vypnuli veškerou komunikaci. Sanitky prostě slepě mířily směrem k místu výbuchu, protože se nedalo nijak komunikovat. A tak jsme šli na pohotovost a byly to scény naprostého masakru. A co vám láme srdce? Kromě více věcí je to, že každou noc, když dojde k takovému náletu, najdete kolegy, palestinské kolegy, kteří žijí v Gaze a horečně se rozhlížejí po tvářích přivezených zraněných, hledají příbuzné, a dokonce i děti a synovce a neteře, protože právě jejich čtvrť je terčem útoku.



Moderátor: Jsem si jist, že v tuto chvíli přemýšlíte ze dne na den, z hodiny na hodinu. Dokážete si vy a vaši přátelé a kolegové vůbec představit, co se stane s Gazou v budoucnu? Jestli a kdy to někdy skončí.



Chirurg: Potrvá to všechno desítky let. No, myslím jako plastický rekonstrukční chirurg. Mohu vám říci, že ty děti, kterých je nyní hodně přes 8000, budou mít celý život opakované operace na rekonstrukci těchto ran, které jim byly způsobeny, jejich těla se snaží růst. Potřebují opakované operace, dokud nedosáhnou dospělého věku. Bylo poškozeno 16 nemocnic a těch zničených životů a těch rozbitých těl. Jako plastičtí chirurgové bohužel můžeme opravit zlomená těla, ale nemůžeme opravit roztříštěné životy.



Moderátor: Hodně slyšíme o úmrtích. Řekněte nám něco o druzích zranění, se kterými se potýkáte.



Chirurg: Tak ty výbuchy způsobují masivní zranění. Která doslova trhají maso z kostí, způsobují mnohočetné fraktury. Vidíme i spoustu termických popálenin od plamene výbuchu. V poslední době jsme začali vídat stále více popálenin od fosforu, bílého fosforu.



Moderátor: Takže jste viděli důkazy bílého fosforu?



Chirurg: V roce 2009 jsem byl v Gaze a pracoval jsem tam, když Izraelci pravděpodobně použili bílý fosfor, a já, mohu, chci říct, že je to velmi typický vzor. Bílý fosfor, protože je to chemická hořlavina hořící jiným způsobem. Termické hoření, když fosfor dopadne na tělo, praskne a propálí se až do nejhlubší části těla, buď do kostí, nebo někdy i do vnitřních orgánů.



Moderátor: Zní to děsivě. Pane doktore, opravdu vám moc děkuji. A hodně štěstí. Držte se.



Chirurg: Děkuji.

0