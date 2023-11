Evropská obranná agentura zajistila rámcové kontrakty na dodávky munice ráže 155 mm Ukrajině

3. 11. 2023

Evropská obranná agentura podepsala devět rámcových smluv s evropským obranným průmyslem na nákup munice ráže 155 mm pro Ukrajinu. Dopisovatel Freedom o tom byl informován tiskovou službou Evropské komise. Řekli také, jak se plní závazky dodat Ukrajině 1 milion granátů do konce letošního roku. Evropská obranná agentura podepsala devět rámcových smluv s evropským obranným průmyslem na nákup munice ráže 155 mm pro Ukrajinu. Dopisovatel Freedom o tom byl informován tiskovou službou Evropské komise. Řekli také, jak se plní závazky dodat Ukrajině 1 milion granátů do konce letošního roku.

"Pokud jde o aktuální stav třístupňového přístupu, na němž se členské státy dohodly v březnu tohoto roku, do 31. května dodaly členské státy přibližně 223 000 kusů dělostřelecké munice (munice dlouhého doletu, přesně naváděné munice a minometné munice) a 2 300 raket všech typů. To byla lhůta, do které měly být členské státy způsobilé pro úhradu v rámci první fáze iniciativy týkající se střeliva. Po tomto datu členské státy pokračovaly v dodávkách munice, která je způsobilá pro úhradu v rámci Evropského mírového nástroje," uvedl mluvčí EU.

Evropská komise zdůraznila, že pokračují jednání o dalších typech dělostřelecké munice a raket. Souběžně s tím zavádějí vnitrostátní systémy zadávání veřejných zakázek další členské státy EU (například Německo a Francie).

"Cíl jednoho milionu nábojů zůstává důležitým politickým cílem. Závěry Evropské rady, které se konaly minulý týden, zdůrazňují potřebu urychlit dodávky vojenské podpory Ukrajině s cílem pomoci uspokojit její naléhavé vojenské a obranné potřeby, včetně raket a munice. Členské státy budou mít příležitost jednat o vojenské podpoře Ukrajiny ze strany EU na příštím zasedání Rady pro zahraniční věci (obrana) dne 14. listopadu," uvedl mluvčí EU.

Připomeňme, že 20. března byl na zasedání Evropské rady dohodnut třístupňový přístup k urychlení dodávek a společných nákupů s cílem poskytnout Ukrajině během příštích dvanácti měsíců jeden milion kusů dělostřelecké munice.

V první fázi Rada vyzvala členské státy, aby do 31. května urychleně dodaly na Ukrajinu dělostřeleckou munici a v případě potřeby rakety ze stávajících zásob pod podmínkou jejich kompenzace.

Pokud jde o druhou fázi, Rada vyzvala členské státy, aby co nejdříve, do 30. září, společně nakoupily pro Ukrajinu munici ráže 155 mm a v případě potřeby i rakety.

Třetí fáze měla podpořit rozšíření výrobních kapacit evropského obranného průmyslu.

26. října ministr zahraničních věcí Litvy Gabrielus Landsbergis na své stránce v X napsal, že EU slíbila Ukrajině 1 milion dělostřeleckých granátů, ale dodala pouze 300 000. To je méně než 350 000 granátů, které Rusko získalo z KLDR.

Evropská komise nemohla potvrdit ani vyvrátit ministrovy údaje ohledně množství dodané munice.

