Bude mít americká diplomacie vůbec nějaký dopad?

4. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 4.11. 2023, 19 hodin: Mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je tu se mnou. Anthony Blinken, ministr zahraničí USA, je velmi zaneprázdněný muž. Dnes je opět v Jordánsku, kde se setkal se všemi arabskými ministry zahraničí, jak jsme si právě řekli. Čeho se snaží dosáhnout a čeho dosáhne?





Reportérka: No, jeho verze událostí se poněkud liší od jejich verze událostí. Řekla bych. To, co řekl Blinken, je, že arabští představitelé se shodli s Američany, že Hamás nesmí nesmí v budoucnu znovu vládnout Gaze. Ale neslyšeli jsme to od nich t a ve skutečnosti jordánský ministr zahraničí velmi ostře vystoupil proti Izraelcům, ostře je kritizoval za to, co nazval válečnými zločiny, a říkal, že to musí přestat a musí okamžitě nastat příměří. A Američané samozřejmě nechtějí okamžité příměří. Říkají, že by měly být humanitární pauzy. Tři až dvanáct hodin. Nic takového zatím nebylo. A zároveň máte v Gaze další komplikaci, kterou je Hamás, který zřejmě podle Egypťanů a Američanů bránil jak zraněným, tak cizincům v odchodu, protože se zřejmě snažil dostat ven zraněné bojovníky Hamásu. A to údajně nebylo součástí plánu, takže tam máte ten nesouhlas.







Moderátor: O demonstracích v Evropě a USA budeme mluvit později v pořadu. V arabských ulicích proběhlo jen velmi málo demonstrací, jak bychom podle minulosti očekávali. Ale bylo jich několik, co se děje?





Reportérka: No, pár jich bylo. Myslím tím, že včera byla jedna v Jordánsku. Ale také ty země, kde by se ty demonstrace daly očekávat, Sýrie, Irák a tak dále, nemají moc. Země, které mají moc, jsou země Perského zálivu, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, a tam nikdo nedemonstruje na ulicích, protože se to nesmí.





Moderátor: A také tam jde o peníze, že? A o investice v Izraeli. Všechny ty další věci.





Reportérka: Rozhodně a také se tam lidé politicky neangažují tak jako v Zálivu. Nikdy nebyli tak politicky angažovaní jako v Levantě, ale právě ty země v Zálivu, zejména SAE, Katar a Saúdská Arábie, budou těmi, kdo budou rozhodovat o tom, co se bude v Gaze dít potom. Jsou to ti, kdo mají peníze. Jsou to ty, které mají politický vliv, a jsou to ty, které mají nějaký vztah s Izraelem. Budou tedy stále důležitější.



Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 4:













