Válka mezi Izraelem a Hamásem: Americký kongresman přirovnal palestinské civilisty k nacistům

1. 11. 2023

Americký kongresman ve svém projevu ve Sněmovně reprezentantů, v němž přirovnal palestinské civilisty k nacistům, konstatoval, že neexistují žádní "nevinní palestinští civilisté"



Brian Mast, republikánský kongresman z Floridy, vystoupil ve středu na půdě Sněmovny reprezentantů při projednávání opatření, které by uvalilo sankce na osoby podporující skupiny, jako je Hamás, které návrh zákona považuje za "teroristické organizace".



Původní znění návrhu zákona, které obsahovalo ustanovení, jež z širších omezení vyjímalo humanitární pomoc civilistům v Gaze, bylo mezitím odstraněno. Pozměněná verze by vyžadovala, aby Joe Biden vydával výjimky pro schvalování humanitární pomoci případ od případu. Mast uvedl:



"Chtěl bych druhou stranu vyzvat, aby se tak lehkovážně neoháněla myšlenkou nevinných palestinských civilistů. Nemyslím si, že bychom za druhé světové války tak lehkovážně házeli frází "nevinní nacističtí civilisté".



Podle úřadu OSN pro lidská práva by se nálet na uprchlický tábor Džabalíja mohl rovnat válečným zločinům



Úřad OSN pro lidská práva ve středu uvedl, že izraelský letecký útok na uprchlický tábor Džabalíja v Gaze by se mohl rovnat válečným zločinům, informovala agentura Reuters.



Úřad OSN pro lidská práva v příspěvku na Twitteru, uvedl, že má "vážné obavy", že izraelský letecký útok na uprchlický tábor Džabalíja by mohl být považován za "válečný zločin" vzhledem k množství vysokých civilních obětí a rozsahu destrukce.



- Nejméně šest leteckých úderů zasáhlo v úterý uprchlický tábor Džabalíja na okraji města Gaza.



Více než 50 lidí bylo zabito a nejméně 150 zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví tohoto území.



- Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od 7. října zabito více než 3 600 palestinských dětí. Podle organizace Save the Children bylo v Gaze během pouhých tří týdnů zabito více dětí než ve všech světových konfliktech dohromady v každém z posledních tří let.



Mluvčí Unicef v úterý uvedl:



"Gaza se stala hřbitovem pro tisíce dětí. Pro všechny ostatní je to peklo."



- Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že 22 jejich zaměstnanců mohlo ve středu opustit Gazu.



V prohlášení zdravotnické charity se uvádí, že všichni její mezinárodní zaměstnanci, kteří nemohli území opustit, nyní "úspěšně překročili hranici s Egyptem přes přechod Rafáh". Dodala:



"Nový tým mezinárodních pracovníků, včetně specializovaného lékařského týmu, byl již určen a je připraven vstoupit do Gazy, jakmile to situace umožní, aby podpořil humanitární a lékařskou pomoc."



Uvedla, že v Gaze jsou pod palbou stále uvězněny přibližně dva miliony Palestinců, včetně 300 palestinských zaměstnanců MSF a jejich rodin. Dodala, že v Gaze zůstává více než 22 000 zraněných osob s omezeným přístupem ke zdravotní péči.



"Mnoho našich palestinských kolegů nadále pracuje a poskytuje život zachraňující péči v nemocnicích a v celém pásmu Gazy, zatímco nejzákladnější ochrana nemocnic a zdravotnického personálu není zaručena."



- "Rozsah tragédie je bezprecedentní", říká komisař OSN po "srdcervoucí" návštěvě Gazy



Rozsah tragédie v Gaze "je bezprecedentní", prohlásil generální komisař hlavní agentury OSN v Palestině poté, co poprvé od 7. října navštívil obléhané území.



Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, označil svou návštěvu v pásmu Gazy za "jeden z nejsmutnějších dnů v mé humanitární práci" a uvedl, že se setkal s vysídlenými Palestinci, kteří se ukrývají v jedné ze škol agentury OSN v Rafáhu. Řekl:



"Místo bylo přeplněné. Míra nouze a nehygienické životní podmínky byly nepochopitelné. Všichni jen prosili o vodu a jídlo. Místo toho, aby byly ve škole a učily se, žádaly děti o doušek vody a kousek chleba. Bylo to srdcervoucí.



Lidé především žádali o příměří. Chtěli, aby tato tragédie skončila."





V prohlášení uvedl, že každý den je "chmurnější", protože agentura stále ztrácí kolegy. Od 7. října bylo zabito více než 70 zaměstnanců UNRWA, často spolu s jejich rodinami, uvedl. Dodal, že agentura bude i nadále stát na straně palestinských uprchlíků a ostatních palestinských komunit.



Lazzarini vyzval ke "smysluplné" humanitární reakci, která by zabránila tomu, aby lidé v Gaze umírali.



Znovu vyzývám k urychleným dodávkám pohonných hmot. Již téměř měsíc nedorazilo žádné palivo, což má zničující dopad na nemocnice, pekárny, vodárny a naše operace.



Naše výzvy narážejí na hluché uši. Humanitární příměří už dávno mělo nastat. Bez něj budou zabíjeni další lidé, ti, kteří jsou naživu, ponesou další ztráty a kdysi živá společnost bude navždy truchlit.



- V úterý odpoledne záchranáři rukama pročesávali povrchové vrstvy zmítající se masy betonu a oceli, které před několika hodinami tvořily domy v uprchlickém táboře Džabalíja v Gaze.



Hledali přeživší nebo těla obětí, která obrovská síla izraelského náletu zanechala blízko povrchu. Ti, kteří jsou uvězněni hlouběji, mohou být pohřbeni i několik měsíců.



Pytle s těly se s děsivou rychlostí hromadily v márnici téměř indonéské nemocnice v Bejt Lahii a pak i mimo budovu. Zranění zaplnili její lůžka nebo byli odvezeni do nemocnice Dar al-Šifa ve městě Gaza, kde se zdravotníci z humanitární skupiny Lékaři bez hranic snažili najít místo i pro těžce zraněné děti.



Mluvčí izraelské armády uvedl, že útok byl schválen s cílem zavraždit vysokého velitele Hamásu a zničit jeho základnu. Mluvčí IDF Daniel Hagari označil za cíl Ibrahima Biariho, velitele Centrálního praporu Jabalija, který podle něj vedl boje v severní Gaze ze sítě tunelů pod táborem.



Hagari se odmítl vyjádřit k tomu, kolik munice a jakých typů bylo použito k zasažení tábora, nebo určit, které krátery byly způsobeny zřícením tunelů. Uvedl, že Izrael některé z těchto podrobností poskytne později.



Vizuální analýza provedená deníkem Guardian však identifikovala v hustě obydleném uprchlickém táboře nejméně pět kráterů, které podle zbraňových expertů vznikly v důsledku použití několika kusů JDAM - společné munice pro přímé útoky - při náletu.



Deníku Guardian se podařilo analýzou záběrů a videí, které se objevily po útoku, potvrdit jejich umístění a přesně určit místo úderu na budovy na křižovatce ulic Al Mouhawel a Al Almey.





- Američtí občané uvěznění v pásmu Gazy a jejich rodiny v USA se po týdnech zoufalých a marných pokusů opustit válečnou zónu obracejí na právníky.



Podle Arabsko-americké ligy pro občanská práva byl nebo má být podán téměř tucet žalob na americké ministerstvo zahraničí.



"Je otázkou času, kdy se dozvím, že byl zabit můj klient," řekla spisovatelka a imigrační právnička Maria Kariová, která se podílí na třech žalobách v Kalifornii a Texasu.



Kariová je jednou z asi 40 advokátů v 18 státech, kteří pracují pro bono na podávání žalob na základě ústavní klauzule o rovné ochraně a tvrdí, že se jejich klientům dostalo rozdílného zacházení při repatriaci ve srovnání se snahami o evakuaci amerických občanů v Izraeli.



"Jednoduše žádáme federální soud, aby přinutil Bidenovu administrativu udělat to, co již udělala pro určitou skupinu občanů."



- Biden: "Pravděpodobně více než 1 000 lidí" bude moci opustit Gazu



Joe Biden v Minnesotě řekl, že Izrael má právo "reagovat a povinnost bránit své občany před terorem".



Připomněl to, co nazval "zničujícími obrazy z Gazy, palestinské děti volající po ztracených rodičích, rodiče píšící jména svých dětí na ruce a nohy, aby je bylo možné identifikovat, kdyby došlo k nejhoršímu".





- Lidé holýma rukama prosívali trosky a sutiny srovnaných budov v Chán Júnisu, kde boje mezi Izraelem a palestinskými militantními skupinami trvaly již dvanáctý den.



- V Chán Júnisu na jihu pásma Gazy byl uprchlický tábor zasažen izraelským náletem, který zničil několik provizorních domů. Záběry ukazují srovnané se zemí čtvrti v jiných částech města.



- Rodiny britských občanů, kteří uvízli v Gaze, uvedly, že je zdrcující, že jejich blízcí byli odvráceni od hraničního přechodu Rafáh s Egyptem.



Britské ministerstvo zahraničí ve středu večer uvedlo, že první britští občané byli vpuštěni přes přechod.



Příbuzní některých z 200 britských občanů nebo občanů s dvojím občanstvím, kteří uvízli na palestinském území, však popsali scény chaosu a zoufalství na hranicích. Uvádí se, že zpočátku byli pouze dva z 500 lidí na seznamu osob, které mohou opustit území, britskými státními příslušníky.



Na seznamu byl i Abdel Hammad, transplantační chirurg z Liverpoolu, který pracoval pro charitativní organizaci v Gaze. Jeho syn Salim Hammad však ve středu odpoledne deníku Guardian řekl, že hranice byla uzavřena dříve, než se jeho otci a druhému Britovi, který pracuje pro nevládní organizaci, podařilo projít.



Čtyřiatřicetiletý lékař, který žije v Oxfordu, uvedl: "Je to prostě frustrující. Další den, kdy si člověk dělá naděje a pak ho tam musí strávit znovu, ale doufejme, že zítra bude jiný den."



Lalah Ali Fatenová řekla, že žije v "bdělé noční můře" poté, co byla její dcera, 29letá Zaynab Wandawiová, učitelka angličtiny z Manchesteru, ve středu ráno odmítnuta. Řekla, že Wandawi se vydala na nebezpečnou cestu k přechodu poté, co v úterý večer obdržela "nejasnou" zprávu z ministerstva zahraničí, že "může být otevřen".



"Viděli odcházet další cizince, ale když se k nim přiblížili, bylo jim sděleno, že jejich jména nejsou na seznamu, a byli odmítnuti," uvedla dvaapadesátiletá žena.



Je zničující slyšet, že se hranice otevírají, cizí státní příslušníci odcházejí, ale moje rodina, moje dcera, nesmí odejít, protože je britská státní příslušnice."





- Izraelské síly pokračovaly v bombardování palestinského území ze země, moře i vzduchu a pokračovaly v ofenzivě. Další výbuch otřásl Džabálií, největším uprchlickým táborem v Gaze, ve středu, den poté, co palestinští zdravotníci uvedli, že izraelský nálet zde zabil asi 50 lidí a 150 zranil. Izrael tvrdí, že při útoku zabil velitele Hamásu. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že při středečním leteckém útoku v pásmu Gazy zabily Muhammada A'Sara, velitele protitankového raketového komplexu Hamásu.



- Patnáct izraelských vojáků bylo zabito uprostřed prudkých bojů v Gaze v sérii incidentů, které zdůraznily rostoucí problémy, jimž IDF čelí při svých pokusech o další postup do zastavěných oblastí Gazy. K nejtěžším ztrátám na životech došlo v úterý kolem poledne, kdy byl obrněný transportér "Namer" zasažen protitankovou řízenou střelou, která zabila 11 vojáků a několik dalších zranila.



- Jediná nemocnice pro léčbu rakoviny v pásmu Gazy přestala fungovat poté, co jí došlo palivo, uvedli ve středu zdravotníci. Ředitel nemocnice turecko-palestinského přátelství to řekl na tiskové konferenci: "Říkáme světu - nenechávejte pacienty s rakovinou napospas jisté smrti kvůli tomu, že nemocnice je mimo provoz."



- Jeden z vysokých představitelů Hamásu prohlásil, že několik stovek izraelských a dalších rukojmích, které Hamás drží v pásmu Gazy, je vystaveno stejnému riziku "smrti a zničení", jakému čelí Palestinci. Toto varování zaznělo poté, co Hamás uvedl, že sedm rukojmích - včetně tří držitelů zahraničních pasů - bylo v úterý zabito při izraelských úderech na uprchlický tábor Džabalíja v Gaze, které si vyžádaly desítky obětí.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od zahájení izraelské kampaně leteckých úderů a vpádů bylo v pásmu Gazy zabito 8 796 Palestinců, včetně 3 648 dětí. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje izraelských ani palestinských úřadů. Humanitární úřad OSN oznámil, že od 7. října bylo na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem zabito nejméně 123 Palestinců, včetně 34 dětí.



- Výbor OSN pro práva dětí varoval, že "závažné" porušování lidských práv dětí v pásmu Gazy "narůstá každou minutou", a vyzval k okamžitému zastavení palby. "Ve válce, kde jsou zabíjeny tisíce dětí, není vítězů," uvedl ve středečním prohlášení výbor OSN pro práva dítěte.



- Papež František ve středu prohlásil, že pro Izrael a Palestinu je nutné dvoustátní řešení. Hlava katolické církve poznamenala, že Jeruzalém by měl získat zvláštní status.



- Jordánsko sdělilo svému velvyslanci, aby se vrátil z Izraele kvůli válce v Gaze, uvedlo ministerstvo zahraničí. Velvyslanec se vrátí do Tel Avivu pouze v případě, že Izrael zastaví válku v Gaze a ukončí "humanitární krizi, kterou způsobil", dodalo ministerstvo.



- Před Downing Street v Londýně se shromáždili demonstranti za solidaritu s Palestinou, když Kamala Harrisová přijela na setkání s Rishim Sunakem.



- BBC oznámila, že v reakci na konflikt v regionu spouští nouzovou rozhlasovou službu pro Gazu.





Podrobnosti v angličtině ZDE

