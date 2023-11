Dominik Feri a idoly konzervatismu

3. 11. 2023 / Boris Cvek

Tak Domink Feri dostal tři roky natvrdo. Zatím nepravomocně. Říkám si, jak se to všechno vlastně stalo. Vzpomínám si na toho vzorně vypadajícího mladého kluka, který v rozhovoru s knížetem Schwarzenbergem tvrdí, že se politice věnuje už od 15 let. Kdo by to do něj tehdy řekl, že z něj bude sexuální predátor.

Když se podíváte na Wikipedii, najdete v hesle Dominik Feri informaci, že první obvinění ze sexuálního násilí sahají do roku 2015. Dříve ne. Už v tom samém roce je na YouTube video, v němž s Ferim rozmlouvá sám kníže. Nezdá se pravděpodobné, že by o Feriho chování, které trvalo mnoho let a o němž se prý obecně vědělo, nevěděli právě pánové Schwarzenberg a Kalousek. Možná se ho potají pokoušeli napravit, ne? Ale marně.

Nebo se naopak stal sexuálním predátorem – pokud se rozsudek potvrdí – až pod jejich vlivem? Výmluvné je, že když celá věc na Feriho praskla, kníže se ho veřejně zastal. Reagoval na kauzu tak, že prý je normální, když mladý kluk chce dostat holku do postele. Když to kníže prohlásil, bylo to hodně i na ostříleného politika hejtmana Kubu, který se veřejně ohradil, že zatarasit holce, která odmítá naléhání na sex, dveře nočním stolkem, aby nemohla odejít, přece není normální. Na to do debaty vstoupil Kalousek, aby Kubovi vysvětlil detaily celé operace s nočním stolkem bránícím odchodu dívky z místnosti.

Není to výmluvné?

