Jejich a naše socialistická strana

3. 11. 2023

Masakr izraelských sportovců na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 vyvolal po celém světě skutečný šok a hrůzu. Po tragédii se objevily značné sympatie k Izraeli. To však neplatí pro Socialistickou dělnickou stranu (SWP) ve Spojených státech. Jejich reakcí na teroristický útok bylo tvrzení, že "skutečnými oběťmi" jsou Palestinci. Pro příznivce Socialistické strany SWP tím strana překročila červenou čáru. Byla zahájena celonárodní kampaň, aby se rozšířila zpráva, že SWP nyní otevřeně zaujímá antisemitské postoje, upozorňuje Eric Lee.

Reakce SWP byla zajímavá. Ve svém týdeníku The Militant uveřejnili sérii článků o tom, jak organizace od svého založení ve 30. letech bojovala proti antisemitismu. Byli zděšeni, že by je někdo mohl považovat za antisemity. Ale jejich postoj k Izraeli a Palestině se nezměnil. A organizace, která byla největší a nejdůležitější nestalinistickou skupinou na americké levici, zůstala otevřená ve své podpoře Palestiny a odporu proti Izraeli.

Britská SWP nesdílí společnou tradici s americkou skupinou, kromě toho, že obě vycházejí z antistalinistické, krajně levicové tradice s poněkud odlišnými názory na Trockého a Sovětský svaz. Co však až donedávna sdíleli kromě jména, bylo jejich extrémní nepřátelství vůči Izraeli a jejich podpora Palestiny.

Zde je to, co britská SWP řekla bezprostředně po útocích Hamásu na izraelské kibucy a města poblíž Gazy 7. října: "Palestinci zasadili obrovskou ránu izraelskému osadnickému kolonialismu." Všimněte si, že používají termín "osadníci" k popisu vesnic založených dlouho před izraelskou okupací Západního břehu Jordánu nebo Gazy. Slovem "osadník" myslí všechny Izraelce. Pokračují: "Tváří v tvář eskalujícímu násilí ze strany izraelského státu zahájili palestinští bojovníci v sobotu 7. října bezprecedentní útok z pásma Gazy." Poblíž Jeruzaléma našli Palestince, který jim řekl: "Všichni jsme hrdí" na útok Hamásu na izraelské civilisty. Jsou oprávněně znepokojeni utrpením Palestinců v Gaze, které se bude s pokračujícími boji jistě zhoršovat. Z SWP však nezaznělo jediné slovo kritiky Hamásu.

V USA však SWP mezitím ve svých názorech zcela změnila. Militantní aktivista se objevuje každý týden a ve svém zpravodajství z Gazy zaujímá silný postoj proti Hamásu. Hlavní titulek na jejich webových stránkách dnes zní: "Bojujte proti nenávisti k Židům! Podpořte právo Izraele na existenci!" Další článek v novinách nese název "Hamás byl vybudován, aby zabíjel Židy, s pohrdáním Palestinci". Na rozdíl od britské SWP začíná jejich zpravodajství o masakru a masovém únosu ze 7. října těmito slovy: "Chladnokrevný masakr ... Teheránem podporovaný Hamás byl v souladu s reakčním kurzem této islamistické skupiny od jejího založení před desítkami let."

Úplnější změnu postoje si nelze představit. Co způsobilo změnu? Upřímně nevím. Někteří z vrcholných vůdců americké SWP jsou titíž, kteří ji vedli v roce 1972, zejména Jack Barnes, který byl více než 50 let národním tajemníkem strany. Ať už tuto změnu způsobilo cokoli, je to jistě vítaný vývoj.

Určitě to nebyla kampaň, kterou jsme vedli v roce 1972. Jedinou reakcí SWP na to bylo popření a zdůraznění jejich výsledků v boji proti antisemitismu před desítkami let. Skutečnost, že cítili povinnost bránit se proti obvinění z antisemitismu, však pravděpodobně něco znamenala.

Nic takového se s britskou SWP neděje. Stejně jako většina krajně levicových skupin v Británii a v celé Evropě jsou nekritickými podporovateli Hamásu, roztleskávači nejhorších teroristických útoků, které zažil židovský národ od 2. světové války. Fandí Hamásu, organizaci, která neudělala nic pro to, aby zlepšila životy Palestinců nebo prosadila dvoustátní řešení.

Lze něco udělat pro to, aby se většina krajně levicových skupin v Británii i jinde přesvědčila, aby změnila kurz a zaujala postoj podobný tomu, který zaujala americká SWP? Zdá se to nepravděpodobné. Co však můžeme udělat – a co musí udělat nová generace – je nebojácně se postavit levicovým skupinám, které odmítají odsoudit Hamás a odmítají uznat právo židovského lidu na svou vlast. Dokud nepřestanou podporovat vražedný terorismus, nejsou mými soudruhy – a neměli by být ani vašimi.

