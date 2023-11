Gaza: Útok na sanitky u nemocnice, střílení civilistů do hlavy na silnici na jih

3. 11. 2023

3. 11. 2023

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, 3. 11: 2023, 19 hodin: Útok na jednu z hlavních nemocnic ve městě Gaza. Nálet zasáhl soupravu sanitních vozů, která z této nemocnice vyjížděla. Několik lidí bylo zraněno a zabito. Izraelské obranné síly tvrdí, že město Gaza obklíčily, a stále vyzývají tamní civilisty, aby odešli na jih. Stovky britských občanů dnes dostaly povolení opustit Gazu, včetně rodiny skotského prvního ministra, palestinské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v Gaze zemřelo 9227 Palestinců. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien přináší reportáž, a měli bychom vás varovat, v jeho reportáži jsou od samého začátku velmi znepokojivé scény.



Během třech hodin od vydání zhlédl tento informační blok jen na YouTube 160 000 osob:

















Reportér: Al Šifa znamená Dům uzdravení, ale toto byla scéna před jednou z hlavních nemocnic ve městě Gaza dnes odpoledne, bezprostředně po zřejmě raketovém útoku na vchod do nemocnice Al Šifa. Sanitka je obklopena těly ležícími na silnici. Počet mrtvých je zatím 50. Hamás tvrdí, že výbuch způsobila izraelská raketa. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. (pozn. red. později útok potvrdil). V minulosti však uvedl, že pod nemocnicí se nachází hlavní velitelské centrum Hamásu. A aby se podtrhla hrůza, masakrem procházely děti, které hledaly vodu.





Dr. Ghassan Abu Sittah, britský Palestinec, pracuje v nemocnici Shifa. Dnes odpoledne měl být v nemocnici, ale jeho operace se protáhla na jinou kliniku.





Lékař: "V Šífě jsem každý den. Končím tady ve tři hodiny a vracím se do Šífy a ten vchod používáme každý den. To je jediný vchod do nemocnice. V nemocnici se ukrývá 50 000 lidí. Je to jediný vchod. Střela zasáhla u vchodu a jako vždy jsou tam stovky lidí. Je tam rušno, protože naproti jsou také obchody, stále se tam prodává jídlo. Je to, chci říct, je to prostě hrozné. Je to příšerné."





Kromě toho, že se izraelská armáda blíží k městu Gaza, se zdá, že nyní rozdělila pásmo Gazy na dvě poloviny. Řekli Palestincům, aby se evakuovali ze severu a přesunuli se na jih, aby to však mohli udělat, museli by použít jednu ze dvou silnic, Salah Al Din ve vnitrozemí a pobřežní silnici, Al Rashid . Tyto hrůzné scény se dnes objevily z Al Rashid, muž na kole natáčí silnici posetou těly.





Na stejném místě podél silnice je další místo. Pozůstatky celé rodiny, jejich zakrvácená zavazadla sdělují, že se také snažili utéct na jih po Al Rašíd.











Pokud jste si kladli otázku, proč se všichni dosud nedostali z města Gazy a neutekli právě po těchto silnicích, zde je jeden z důvodů, proč se tak nestalo.

Napočítali jsme jich deset. Jsou mezi nimi muži, ženy i děti, někteří z nich byli zřejmě střeleni do hlavy.