Situace v Gaze je katastrofální

3. 11. 2023

čas čtení 3 minuty

Moderátor Channel 4 News, z Jeruzaléma, 2. 11. 2023, 19 hodin: Mluvil jsem s Nebal Farsakh z humanitární organizace Palestinská společnost Červeného půlměsíce. Působí v Gaze a pomáhají s přepravou pacientů k hranicím. Nejprve jsem se zeptal na situaci Palestinců ve městě Gaza a jeho okolí, kde, jak víme, probíhají velmi těžké boje.

Nebal Farsakh: Situace v Gaze a na severu země je katastrofální. Přes stovky tisíc civilistů jsou stále v Gaze a na severu, ti, kteří nebyli schopni se evakuovat, protože probíhá intenzivní bombardování, k němuž dochází po celé Gaze a doslova není v Gaze žádné bezpečné místo, takže nyní nemocnice, nejen že mají zraněné raněné, pacienty, ale jsou nyní útočištěm pro tisíce vysídlených lidí, kteří se v současné době ukrývají v nemocnicích, v chodbách ležící na zemi, protože prostě nemají kam jít a nebyli schopni se evakuovat, protože není žádná doprava.











V nemocnicích lidé čekají ve frontě, až dostanou šanci na ošetření. Nyní se lékaři musí rozhodovat a rozhodují, kdo je nejnaléhavější situace, kterou začnou řešit, a snaží se ze všech sil zachránit co nejvíce lidí.





Moderátor: Víme, že mnoho lidí bylo nyní evakuováno. Zranění lidé byli evakuováni přes bránu Rafáh do Egypta. jak se rozhodujete? Jak tamní úřady rozhodují o tom, kdo bude evakuován a kdo ne?









Nebal Farsakh: V podstatě je tam tolik norem, které byly zavedeny, a to mezi ministerstvem, palestinským ministerstvem zdravotnictví a egyptským ministerstvem zdravotnictví spolu s izraelskými úřady, které musí dát povolení ke jménům zraněných lidí, kteří mohou odejít na ošetření, například podle jednoho z mých kolegů, včera jsme zjistili, že tam jechlapec. Je zraněný a musí být převezen k ošetření. Izraelské úřady daly souhlas pro chlapce, ale ne pro otce. Takže je smutné, že i jeho syn se musí vrátit do Gazy, protože prostě neií možné nechat syna samotného cestovat do Egypta.





Moderátor: Kdybyste mohli evakuovat všechny zraněné z pásma Gazy do Egypta k ošetření, o kolika tisících lidí mluvíme?





Nebal Farsakh: Takže v podstatě teď počet zraněných lidí přesáhl zhruba 18 tisíc, kteří jsou nyní zranění. Máme uvnitř nemocnice, která funguje na sto procent, 14 000 civilistů, kteří jsou nyní uvnitř nemocnice. To jsou vnitřně vysídlení lidé. Nemají kam jít. Máme 500 pacientů. Mnoho z nich je na jednotce intenzivní péče. A teď je konec, dávají nám příkaz k evakuaci, protože nemocnice bude bombardována. Opakovaně jsme oznámili, že je nemůžeme evakuovat, evakuace pacientů znamená jejich zabití, protože máme pacienty, kteří jsou napojeni na přístroje udržující život. Máme děti v inkubátorech a navíc každý den, přinejmenším poslední tři dny, až do této chvíle, kdy s vámi mluvím, probíhá intenzivní bombardování, které se týká okolí nemocnice.





Moderátor: Vykreslujete velmi chmurný obrázek. Opravdu vám moc děkuji.





Nebal Farsakh: Děkuji vám.





Zdroj v angličtině od minuty 5:









0