Rozsáhlé války se v Evropě objevily "o 1000 let dříve, než se dosud předpokládalo

3. 11. 2023

Nejstarší období válečných konfliktů v Evropě se zřejmě odehrálo více než 1 000 let před tím, co bylo dříve považováno za první rozsáhlý konflikt v regionu, naznačili vědci.Reanalýza více než 300 souborů kosterních pozůstatků odkrytých ve Španělsku - datovaných radiokarbonem do doby před 5 400 až 5 000 lety - naznačuje, že konflikty probíhaly dlouho předtím, než se v regionu vytvořily mocné státy.