Konflikt mezi Hamásem a Izraelem: Mezinárodně podpora pro Izrael klesá

3. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Foto: Anthony Blinken v Jeruzalémě: "Viděl jsem také záběry palestinských dětí, malých chlapců a dívek vytažených z trosek budovy. Když to vidím, když se jim podívám do očí přes televizní obrazovku, vidím své vlastní děti. Jak bychom to mohli nevidět?"



Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, 3. 11. 2023, 19 hodin: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že dokud nebudou propuštěna všechna izraelská rukojmí, nebude s Hamásem uzavřeno žádné dočasné příměří. Stalo se tak po třetí návštěvě amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena, který vyzval k humanitární pauze v konfliktu. Mezitím se vůdce islamistické skupiny Hizballáh pochvalně vyjádřil o říjnových útocích Hamásu na Izrael. 7. října. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová přináší tuto zprávu.







Reportérka: Vypadalo to na nepříjemné setkání, premiér Netanjahu ukázal americkému ministru zahraničí záběry útoku Hamásu na izraelskou rodinu, včetně dvou malých chlapců, ze 7. října. Ale Blinken poukázal na to, že to není celý příběh.









Blinken: "Věříme, že toto úsilí by usnadnily humanitární pauzy, opatření na místě, která by zvýšila bezpečnost civilistů a umožnila účinnější a trvalejší poskytování humanitární pomoci."

Čím více Palestinců je v Gaze zabito, tím obtížnější jsou diplomatická jednání, která má premiér Netanjahu v tomto komplexu za mnou. A americký ministr zahraničí, vidí, že celosvětové sympatie k Izraeli klesají, a to ponechává prostor pro Írán, pokud chce válku rozšířit. Příznivci Hezbolláhu, íránské zástupné milice v Libanonu, se dnes v ulicích Bejrútu shromáždili při prvním projevu svého vůdce Hasana Nasralláha od 7. října. Mluvil prostřednictvím videopřenosu, protože se příliš obává atentátu, než aby se dostavil osobně. Naznačil, že Hezbolláh nezintenzivní útoky, pokud je Izrael nebo USA nevyprovokují.

Včera raketa Hezbolláhu zasáhla izraelské pohraniční město Kirjat Šimona, ale projev naznačil, že navzdory každodenním přestřelkám Írán alespoň prozatím nechce otevřít novou významnou frontu ve válce.





V jordánském hlavním městě Ammánu lidé stejně jako v jiných hlavních městech protestovali proti izraelské válce v Gaze. Někteří jsou zklamáni, že do boje nevstoupí Hezbolláh, ale arabští představitelé chtějí, aby Izrael i Hamás zastavily palbu. Stejně jako íránské vedení se obávají požáru, který by mohl zachvátit celý region.





Reportérka: No, byl plný chvástání a spousty chvály na adresu Hamásu za tu hroznou věc, kterou udělal. Ale zcela odhlédneme-li od krutosti operace Hamásu, při níž byli zabiti všichni ti izraelští civilisté, myslím, že se pravděpodobně ukáže, že to byla strategická chyba. Protože Izraelci jsou odhodláni zabránit Hamásu ve vládě nad Gazou a Američané za nimi v tomto ohledu stojí. Co se tedy stane s Hamásem? Je zajímavé, že Ismael Hanier, který je jedním z politických vůdců Hamásu, sídlí v Kataru, na začátku tohoto týdne odjel do Teheránu a jedna z věcí, o které se tady mluví, je, že možná jedná o možnosti odchodu zbytku vedení Hamásu z Gazy a pravděpodobně Teherán by byl jediným místem, kde by je přijali.





Moderátor: A to by znamenalo, že jedna z hlavních íránských šachových figur v regionu, Hamás v pásmu Gazy, by přestala existovat.







Reportérka: Rozhodně. A to je to, co by se mělo stát, jak podle Ameriky, tak podle Izraele.









Reportérka: A to je docela neobvyklé. Myslím, že možná víc než to, co říká Anthony Blinken, to mohou definovat fakta na místě. Pokud vyjde najevo, že útok u nemocnice Al Šífa byl výsledkem izraelského úderu, bude to na Izraelce vyvíjet velký tlak. Víme, z minulosti, že existuje bod, kdy zajdou tak daleko, že takový útok už opravdu nikdo nemůže podporovat. Nyní jsou rozhodnuti, že bude konec. Hamás odchází. To říkají i Američané. Ale jak moc to budou Američané schopni přijmout? Nejsem si tím úplně jistá.





Zdroj v angličtině od minuty 3:









