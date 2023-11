NYT: Izraelští politikové zastávají názor, že masové vraždění civilistů ve válce je přijatelné

2. 11. 2023

čas čtení < 1 minuta

New York Times: Začalo být zjevné americkým činitelům, že vedoucí politikové v Izraeli zastávají názor, že masové úmrtí civilistů je ve válce přijatelnou cenou. V soukromých rozhovorech s americkými protějšky izraelští činitelé hovořili o tom, jak Spojené státy prováděly během druhé světové války absolutně ničivé bombardování v Německu a v Japonsku - včetně shození dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki - ve snaze tyto země porazit.

Na veřejnosti se postoj prezidenta Bidena tedy začal měnit.

A startling admission is buried in the @nytimes today: Israeli officials admit they are fine with "mass civilian casualties" in Gaza. The Israeli officials also cite the dropping of atomic bombs on Japan to justify the scale of expected civilian death in Gaza.



Unconscionable.⬇️ pic.twitter.com/mEiLeamopE