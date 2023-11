Postkomunismus: Země, které lustrovaly, unikly své minulosti

3. 11. 2023

Podle analytiků dotazovaných redakcí SeverReal, "spojení mezi lustrací a demokratizací se jeví naprosto přímo a bezprostředně". V zemích, kde byly lustrace provedeny, došlo ke skutečnému pokroku; ale v těch, kde tomu tak není, jako v Rusku, minulost žije dál. Podle analytiků dotazovaných redakcí SeverReal, "spojení mezi lustrací a demokratizací se jeví naprosto přímo a bezprostředně". V zemích, kde byly lustrace provedeny, došlo ke skutečnému pokroku; ale v těch, kde tomu tak není, jako v Rusku, minulost žije dál.

Ale není to jednoduché. Mnoho lidí se chce vyhnout možnosti dalšího krveprolití, které by takové akce zahrnovaly. Jiní nevidí možnost mezinárodního tribunálu, který by fungoval v ruském případě. A ještě jiní říkají, že je snazší provádět lustrace, když jsou zúčastnění činitelé nahlíženi jako okupanti, nebo tam, kde byl okupován samotný nový stát.

Ať se ale dělá cokoli, musí být zachována jedna zásada. Ti, kteří zvažují, zda někoho potrestat nebo alespoň vyloučit z veřejného života, by měli uvažovat o osobní zodpovědnosti, spíše než uvažovat v pojmech kategorií. Ne každý, kdo pracoval v té či oné agentuře, se provinil zločiny. A nikdo by neměl předpokládat opak.

