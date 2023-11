Konflikt mezi Hamásem a Izraelem: Očekává se, že Blinken během své další návštěvy Tel Avivu vyzve k přerušení bojů a umožnění přísunu pomoci do Gazy

3. 11. 2023

- Blinken při návštěvě Izraele vyzývá k ochraně civilistů v Gaze



Americký ministr zahraničí Antony Blinken vyzval Izrael, aby udělal vše, co je v jeho silách, pro ochranu civilistů, kteří se ocitli v bojích v Gaze, a zajistil jim humanitární pomoc.



Ve svých komentářích rovněž zdůraznil právo země na obranu.



Stejně jako již dříve američtí představitelé i Blinken při návštěvě Izraele přislíbil neochvějnou podporu Izraeli a jeho právu na obranu, ale zároveň zdůraznil důležitost ochrany civilistů v souvislosti s rostoucím znepokojením nad humanitární krizí v Gaze.



"Pevně stojíme za tezí, že Izrael má nejen právo, ale i povinnost se bránit a zajistit, aby se 7. říjen už nikdy neopakoval," řekl Blinken.



"Záleží na tom, jak to Izrael udělá, a je velmi důležité, aby, pokud jde o ochranu civilistů, kteří se ocitli v křížové palbě z dílny Hamásu, aby bylo učiněno vše pro jejich ochranu a pro poskytnutí pomoci těm, kteří ji tak zoufale potřebují."



Toto je Blinkenova třetí cesta do Izraele od začátku války a plánuje také navštívit jordánský Ammán. Navazuje na návrh prezidenta Joe Bidena na humanitární "pauzu" v bojích.



- Generální tajemník Hizballáhu říká, že útok Hamásu odhalil "slabost" Izraele.



Generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh pochválil "slavnou operaci" provedenou Hamásem a prohlásil, že teroristický útok odhalil "křehkost, slabost a naprostou křehkost Izraele ... je křehčí než pavučina".



Uvedl také, že útok, který, jak dodal, palestinská skupina plánovala v tajnosti, bude mít trvalé následky.



"Tato slavná, seismická operace způsobila zemětřesení z hlediska bezpečnostního, vojenského, politického, diplomatického a dokonce i psychologického," řekl. "Bude mít hluboké strategické důsledky."

- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátek přijede do Tel Avivu a podle Bílého domu se očekává, že vyzve izraelskou vládu, aby souhlasila s přerušením bojů v Gaze.



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že USA se nezasazují o všeobecné příměří, ale o "dočasnou, lokální" pauzu.



Při odletu z Washingtonu Blinken uvedl, že během své návštěvy Izraele bude jednat o konkrétních krocích k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu v Gaze.



Od 7. října, kdy bojovníci Hamásu zaútočili na Izrael a zabili 1 400 Izraelců, bylo ve válce zabito nejméně 9 061 Palestinců, většinou žen a nezletilých, a více než 32 000 lidí bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví Gazy. Podle agentury Associated Press nemá tento počet mrtvých za desítky let izraelsko-palestinského násilí obdoby.



Za 25 dní bojů bylo zabito více než 3 700 palestinských dětí, což je více než šestkrát více než 560 dětí, které podle údajů OSN zahynuly za 19 měsíců války na Ukrajině k 8. říjnu.



Bombardování vyhnalo z domovů více než polovinu z 2,3 milionu obyvatel tohoto území. V izraelském obležení docházejí potraviny, voda a pohonné hmoty a přetížené nemocnice varují, že jsou na pokraji kolapsu.





- Irský premiér říká, že akce Izraele v Gaze připomínají "něco, co se blíží pomstě".



Irský premiér Leo Varadkar opět kritizoval akce Izraele a označil jeho operace v Gaze za "něco, co se blíží pomstě".



"Jsem pevně přesvědčen, že ... Izrael má právo se bránit, má právo jít po Hamásu. To, co vidím, že se v tuto chvíli odehrává, není jen sebeobrana. Vypadá to, připomíná to něco, co se spíše blíží pomstě. V takové situaci bychom neměli být,"



Varadkar již dříve prohlásil, že Izrael má sice právo se bránit, ale "nemá právo dělat zlo". Na počátku bombardování Gazy také řekl: "Podle mě se to rovná kolektivnímu trestu."











- Thajský ministr zahraničí oznámil, že naléhá na svůj íránský protějšek ohledně osudu 23 Thajců, které Hamás vzal jako rukojmí během útoku na Izrael.

"Sloužili jsme jim, pracovali jsme pro ně v domech, restauracích a na trzích za nejnižší platy a přesto jsme byli ponižováni," řekl Džamál Ismail, dělník z uprchlického tábora Maghází v centrální části pásma Gazy.





Lidé z oblastí na severu Gazy budou muset podle palestinských představitelů zůstat na jihu poté, co izraelské síly ve čtvrtek pozdě večer dokončily odříznutí silnic.



- Vůdce Hizballáhu Sajjid Hasan Nasralláh má v pátek vystoupit s prvním veřejným komentářem od zahájení války mezi Izraelem a Hamásem po teroristických útocích Hamásu 7. října.



Mnoho lidí v Libanonu s napětím očekává jeho projev v 15 hodin, již několik týdnů je děsí strach z katastrofického konfliktu. Někteří říkají, že si po pátku nic neplánují, protože se domnívají, že jeho výroky naznačí možnost eskalace.



Projev je očekáván i jinde. Nasralláh je hlavním hlasem v regionální vojenské alianci, kterou Írán vytvořil jako protiváhu USA a Izraeli. Je známá jako "osa odporu" a zahrnuje šíitské muslimské irácké milice, které ostřelují americké síly v Sýrii a Iráku, a jemenské Hútíje, kteří se do konfliktu zapojili ostřelováním Izraele z bezpilotních letounů.



Nasralláh, který nosí černý turban sajjida neboli potomka proroka Mohameda a šíitské duchovní roucho, je jednou z nejvýznamnějších postav arabského světa.



Jeho projevy, uznávané i kritiky jako zkušený řečník, jsou již dlouho pozorně sledovány jak přáteli, tak nepřáteli. Protivníci včetně USA ho považují za teroristu.



Jeho plamenné projevy během války v roce 2006 zvýšily jeho prestiž, včetně jednoho, v němž oznámil, že Hizballáh zasáhl izraelské námořní plavidlo protilodní raketou, a vyzval diváky, aby se "dívali na moře".



Zatímco Nasralláh se od 7. října držel mimo pozornost veřejnosti, jiní představitelé Hizballáhu naznačili bojovou připravenost skupiny. V konfliktu s Izraelem však nestanovili žádné červené linie.



Vzájemné hrozby zničením odradily Izrael a Hizballáh od vedení války na libanonsko-izraelské hranici od roku 2006. Sýrie mezitím posloužila jako aréna jejich konfliktu.



Zdroje obeznámené s myšlením Hizballáhu tvrdí, že útoky skupiny byly dosud rozvážné, aby se zabránilo velké eskalaci a zároveň zaměstnaly izraelské síly na hranicích.



Libanon si nemůže dovolit další válku s Izraelem. Mnoho Libanonců se stále ještě vzpamatovává z dopadů katastrofálního finančního kolapsu před čtyřmi lety.



Izrael prohlásil, že nemá zájem na konfliktu na své severní hranici s Libanonem. Premiér Benjamin Netanjahu varoval Hizballáh před otevřením druhé válečné fronty s Izraelem s tím, že by to přineslo izraelské protiúdery "nepředstavitelných" rozměrů, které by Libanon zpustošily.



- V době, kdy Blinken zahajuje svou návštěvu, přinesla agentura Reuters dobrou analýzu obrovského rozsahu diplomatických a humanitárních problémů, které jsou spojeny s tím, co označuje jako "den po" válce.





Zatímco izraelské síly zintenzivňují útok proti Hamásu v pásmu Gazy, diplomaté ve Washingtonu, OSN, na Blízkém východě i mimo něj začali zvažovat možnosti pro "den poté", pokud bude palestinská militantní skupina svržena - a výzvy, které před sebou vidí, jsou skličující.



Podle zdroje obeznámeného se situací se diskutuje o nasazení mnohonárodních sil v postkonfliktní Gaze, o dočasné palestinské správě, z níž by byli vyloučeni politici Hamásu, o dočasné bezpečnostní a správní roli sousedních arabských států a o dočasném dohledu OSN nad územím.



Jiný americký zdroj označuje tento proces za neformální "fázi navrhovaných nápadů". Mezi klíčové otázky patří, zda Izrael dokáže zničit Hamás, jak slíbil, a zda USA, jejich západní spojenci a arabské vlády vyčlení vojenský personál, který by se postavil mezi Izrael a Palestince.







Bílý dům ve středu uvedl, že "neexistují žádné plány ani záměry" nasadit americké vojáky v Gaze.



Více než polovina obyvatel Gazy je již vysídlena, přeplněné nemocnice, v nichž chybí elektřina a léky, odmítají zraněné a hrobníkům docházejí místa na hřbitovech.



Není také jasné, zda by Palestinská samospráva (PA), která má v některých částech okupovaného Západního břehu omezenou autonomii, zatímco v Gaze vládne Hamás, byla schopna nebo ochotna převzít kontrolu. V úterý Blinken vyjádřil vyhlídky na "oživení" PA, ale administrativu prezidenta Mahmúda Abbáse sužují obvinění z korupce a špatného hospodaření.





Jakýkoli subjekt, který by se v poválečném Gaze snažil uplatnit svou autoritu, by se musel vypořádat s dojmem, který mezi Palestinci panuje, že je Izraeli zavázán. I kdyby se podařilo svrhnout vedení Hamásu, bylo by téměř nemožné vymýtit pro-militantní nálady mezi obyvatelstvem Gazy, což by zvýšilo hrozbu nových útoků, včetně sebevražedných atentátů, proti komukoli, kdo by se ujal moci.



"Pokud se Izraelcům podaří Hamás rozdrtit, myslím, že bude nesmírně obtížné prosadit tam vládnoucí strukturu, která bude legitimní a funkční," řekl Aaron David Miller, bývalý americký blízkovýchodní vyjednavač.





- Poté, co Joe Biden vyjádřil podporu přestávce v bojích, která by poskytla čas na propuštění rukojmích, mluvčí americké národní bezpečnosti John Kirby ve čtvrtek uvedl, že Bílý dům zkoumá myšlenku "tolika přestávek, kolik bude třeba, aby bylo možné pokračovat v dodávkách pomoci a pokračovat v práci na bezpečném odchodu lidí, včetně rukojmích".



Bílý dům uvedl, že jakékoli přestávky v bojích by měly být dočasné a lokální, a trval na tom, že nezastaví Izrael v obraně.



Blinken se má v sobotu v Ammánu setkat s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safádím. Safadí ve svém prohlášení uvedl, že Izrael musí ukončit válku v Gaze, kde se podle něj dopouští válečných zločinů bombardováním civilistů a obléháním.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken měl v pátek navštívit Izrael a očekává se, že vyzve k lokálnímu přerušení bojů, aby bylo možné do Gazy dopravit pomoc, protože izraelská armáda uvedla, že obklíčila největší město palestinské enklávy a postupuje dále do centra a bojuje v těsné blízkosti.



Při odjezdu z Washingtonu Blinken uvedl, že při jednání s Benjaminem Netanjahuem bude jednat o konkrétních krocích k minimalizaci škod na civilistech v Gaze. Jedná se o jeho druhé setkání s izraelským premiérem od začátku války před téměř měsícem, kdy bojovníci Hamásu zabili 1 400 Izraelců, většinou civilistů, a zajali více než 240 rukojmích.



Od té doby izraelské odvetné údery na Gazu zabily nejméně 9 061 lidí, včetně 3 760 dětí, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví v Gaze a upozornilo nezávislé experty OSN, že Palestincům na tomto území hrozí "vážné riziko genocidy".



- Spojené arabské emiráty varují před "reálným" rizikem rozšíření krize v regionu



Spojené arabské emiráty, arabská mocnost v Perském zálivu, v pátek varovaly, že existuje reálné riziko regionálního rozšíření války mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, a dodaly, že "neúnavně" pracují na zajištění humanitárního příměří, informovala agentura Reuters.



"Zatímco pokračujeme v práci na zastavení této války, nemůžeme ignorovat širší souvislosti a nutnost snížit regionální teplotu, která se blíží bodu varu," uvedla na politické konferenci v hlavním městě Abú Zabí státní ministryně zahraničních věcí Noura al-Kaabi.



"Riziko regionálního přelévání a další eskalace je reálné, stejně jako riziko, že extremistické skupiny využijí situace k prosazování ideologií, které nás budou držet v cyklech násilí."



- Přechod Rafáh bude otevřen třetí den pro omezené evakuace



V souvislosti se změnou situace na přechodu pro migranty se včera v noci uskutečnila další akce, která se týkala přechodu pro migranty přes řeku Rafah: Přechod Rafáh z Gazy do Egypta se v pátek otevře na třetí den pro omezené evakuace v rámci dohody zprostředkované Katarem, jejímž cílem je propustit z enklávy některé držitele zahraničních pasů, jejich závislé osoby a některé zraněné Gazany.



Podle pohraničních úředníků odjelo v předchozích dvou dnech přes Rafáh do Egypta více než 700 zahraničních občanů. Přes hranice měly přejít i desítky těžce zraněných Palestinců. Izrael požádal zahraniční země, aby pro ně vyslaly nemocniční lodě.



- Izraelské síly "dokončily obklíčení města Gazy" a bojují "s plnou silou", uvedl mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari. Náčelník štábu IDF generálporučík Herzi Halevi uvedl, že jednotky obkličují z několika směrů a "prohlubují" pozemní ofenzívu uvnitř města. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že izraelské síly se protlačily na okraj města Gazy. "Jsme na vrcholu bitvy," řekl.



Od 7. října bylo izraelskými údery na Gazu zabito nejméně 9 061 lidí, z toho 3 760 dětí, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás. Současný konflikt začal 7. října, kdy Hamás zahájil útok na jižní Izrael, při kterém zahynulo více než 1 400 lidí, většinou civilistů, a další stovky lidí byly odvlečeny jako rukojmí. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje izraelských ani palestinských úřadů.



- V USA schválila dolní komora Kongresu vedená republikány balík pomoci Izraeli ve výši 14 miliard dolarů, přičemž se vzepřela požadavku prezidenta Joea Bidena, aby do něj byly zahrnuty také další peníze pro Ukrajinu a další naléhavé priority. Návrh zákona, který přesměruje finanční prostředky určené z rozpočtu USA na výběr daní, téměř jistě neprojde v Senátu ovládaném demokraty, přičemž Biden rovněž pohrozil, že jej bude vetovat.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že čtyři z jejích škol v Gaze, které jsou využívány jako útočiště, byly poškozeny za méně než 24 hodin. Nejméně 20 lidí bylo zabito a pět dalších zraněno ve čtvrtek poté, co byla v uprchlickém táboře Džabalija na severu Gazy poškozena škola, která je využívána jako úkryt, uvedla agentura ve své poslední aktualizaci. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při výbuchu poblíž školy OSN v táboře Džabalia bylo ve čtvrtek zabito nejméně 27 lidí.



- Nejméně 15 lidí zahynulo po čtvrtečním výbuchu v uprchlickém táboře Bureij v centrální části Gazy, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Mluvčí civilní obrany Gazy uvedl, že k výbuchu došlo v obytné budově a obyvatelé hlásili desítky lidí uvězněných pod troskami.



- IDF uvedly, že v průběhu prudkých bojů v Gaze bylo zabito 18 izraelských vojáků, což je série incidentů, které podtrhují rostoucí problémy, jimž IDF čelí při pokusech o další postup do zastavěných oblastí Gazy. Mezi mrtvými je i podplukovník Salman Habaka, velitel izraelského tanku, který byl za své činy při útoku Hamásu na kibuc Be'eri oslavován jako hrdina.



- Při izraelském útoku na Gazu byl zabit novinář pracující pro televizní kanál Palestinské samosprávy, informovala jeho televize. Mohammed Abu Hatab byl zabit spolu s 11 členy své rodiny v jejich domě, uvedla oficiální tisková agentura samosprávy WAFA. Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se jedná o 36. novináře zabitého během konfliktu.



- Libanonská šíitská militantní skupina Hizballáh uvedla, že ve čtvrtek večer zaútočila na 19 pozic v Izraeli. Údery přišly několik hodin poté, co Hizballáh uvedl, že dříve během dne použil dva bezpilotní letouny naplněné výbušninami k útoku na velitelské stanoviště izraelské armády ve sporné oblasti Shebaa Farms na libanonsko-izraelské hranici. Je to poprvé, co Hizballáh přiznal, že provedl útok proti izraelským silám pomocí těchto bezpilotních letounů.





- Hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem byl otevřen již druhý den, aby umožnil evakuaci některých zraněných Palestinců a držitelů zahraničních pasů. Britští občané se mohli ve čtvrtek dostat z Gazy, potvrdilo britské ministerstvo zahraničí. USA se podařilo dostat z Gazy 74 občanů s dvojím občanstvím, uvedl Joe Biden. Celkem 400 držitelů zahraničních pasů a také 60 těžce zraněných Palestinců mělo přejít do konce čtvrtka, uvedl mluvčí palestinské strany přechodu.



- Ve čtvrtek pozdě večer odletělo z Izraele japonské vojenské letadlo se 46 cestujícími včetně 20 japonských občanů, uvedlo japonské ministerstvo zahraničí. Mezi cestujícími na palubě bylo také 15 Jihokorejců, čtyři Vietnamci a jeden Tchajwanec, uvedlo ministerstvo v pátek.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je "téměř nemožné" dopravit humanitární pomoc obyvatelům Gazy. Ředitel WHO pro mimořádné situace Michael Ryan uvedl, že v tuto chvíli nelze zaručit ani základní bezpečnost personálu. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že situace v Gaze je "nepopsatelná".



- Skupina odborníků OSN vyzvala k příměří v Gaze a varovala, že "čas se krátí", neboť tamní palestinské obyvatelstvo se ocitá ve "vážném nebezpečí genocidy". Ve svém prohlášení vyjádřili "hluboké zklamání nad tím, že Izrael odmítá zastavit plány na zdecimování" pásma Gazy, a uvedli, že pociťují "prohlubující se zděšení" z izraelských leteckých útoků na uprchlický tábor Džabalíja.



- Spojené státy nebudou usilovat o stanovení žádných podmínek pro podporu, kterou poskytují Izraeli při obraně po útocích Hamásu ze 7. října, uvedla ve čtvrtek viceprezidentka Kamala Harrisová. Odmítla se vyjádřit k izraelskému bombardování uprchlického tábora Džabalíja a dodala: "Neříkáme Izraeli, jak má vést tuto válku."







Parnpree Bahiddha-Nukara tento týden odcestoval do Kataru a Egypta na jednání o rukojmích a v Dauhá se setkal se svým íránským protějškem Hosseinem Amirem-Abdollahianem, kterého vyzval, aby využil vazeb Teheránu na Hamás a pomohl zajistit propuštění thajských občanů."Upozornil jsem je, že Thajci, kteří tam pracují, jsou lidé s nízkými příjmy a pracují v zemědělském sektoru, aby si zvýšili příjem," řekl Parnpree v pátek novinářům v Bangkoku."Mluvil jsem s íránským ministrem zahraničí a řekl jsem mu, že práce Thajců nesouvisí s politikou a konfliktem. Požádal jsem ho, aby skupině Hamás vzkázal, že jsou to jen dělníci."Podle ministerstva práce království pracuje v Izraeli asi 30 000 Thajců, většinou v zemědělství.V konfliktu bylo zabito 32 thajských občanů a 19 jich bylo zraněno a království evakuovalo více než 7 000 svých občanů repatriačními lety.Všechny tři země se zavázaly, že budou plně podporovat pomoc při vyjednávání, uvedl Parnpree."Vyjádřily názor, že čím dříve nastane příměří, tím dříve mohou být rukojmí propuštěni," dodal.Během jednání Egypt souhlasil s tím, že thajským úředníkům umožní cestovat na hraniční přechod Rafáh, jakmile budou thajská rukojmí propuštěna.Tým thajských muslimských vyjednavačů se minulý týden setkal s představiteli Hamásu v Teheránu a dostal příslib, že Thajci budou propuštěni ve "správný čas". (Prostřednictvím AFP)Tisíce přeshraničních pracovníků a dělníků z Gazy v Izraeli a na okupovaném Západním břehu Jordánu byly v pátek poslány zpět do Gazy.Někteří z pracovníků se podle nich vrátili přes přechod Kerem Šalom východně od hraničního přechodu Rafáh mezi obléhaným pásmem Gazy a Egyptem.Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve čtvrtek večer uvedl: "Ti dělníci z Gazy, kteří byli v Izraeli v den vypuknutí války, budou vráceni do Gazy".Pracovníci, kteří přešli na palestinské území, uvedli, že byli po útoku Hamásu na jižní Izrael zadrženi izraelskými úřady a bylo s nimi špatně zacházeno. Někteří měli kolem nohou stále plastové nálepky s čísly.