Rusko: V petrohradských školách se střílí

3. 11. 2023

Zvyšující se výskyt násilí mezi dětmi vyvolává otázku potřeby mírové a vlastenecké výchovy zaměřené na snížení agresivity, píše Kirill Šulika. Zvyšující se výskyt násilí mezi dětmi vyvolává otázku potřeby mírové a vlastenecké výchovy zaměřené na snížení agresivity,

Pravděpodobně nikoho zvlášť nepřekvapil konflikt mezi školáky a střelba na Něvské vysoké škole v Petrohradě. Stejně jako skutečnost, že šéf ICR Alexandr Bastrykin podle tradice nařídil svým podřízeným, aby vyřešili, co se stalo.

Příběh je docela strašidelný: dva školáci ve věku 14 a 15 let se nedohodli ohledně tabakismu, takže jeden z nich zahájil palbu ze vzduchové pistole na druhého a po 12 výstřelech použil i pěsti. Trestní zákoník umožňuje odsoudit pachatele k trestu odnětí svobody za loupež s použitím zbraně. A je také dobře, že oběť jako zázrakem nebyla vážně zraněna.

Tyto problémy školního násilí však nelze vyřešit pouze s pomocí trestního zákoníku a práce vyšetřovacího výboru. Takové případy, které jsou mimo chápání, jasně ukazují, že i v dobře situovaných školách je něco špatně.

Jestliže dřívější poslanci, včetně federálních, bili na poplach kvůli pronikání kriminální subkultury do škol v odlehlých regionech (což vyvolalo zmatek například mezi učiteli v Moskvě a Petrohradě), pak minulý týden média obletěl příběh o tom, jak jeden žák páté třídy na záchodě školy v hlavním městě "inicioval kohouta" druhého. Podrobnosti vám neřeknu – můžete si to uhodnout sami nebo si to najít ve vyhledávači. Mimochodem, je to také velmi alarmující situace: Sexualizované násilí je použito proti dítěti a informace o škole, ve které k němu došlo, se okamžitě stávají veřejně dostupnými. Ale někteří zlí lidé si snadno najdou oběť...

Zároveň bych rád poznamenal, že před několika lety Nejvyšší soud na základě signálů ze vzdálených regionů uznal "hnutí AUE" za extremistické a zakázal ho. V té době právní experti říkali, že se nejedná o hnutí se členy, ale o subkulturu, která nestačí k tomu, aby byla jednoduše postavena mimo zákon. Je vskutku poněkud zvláštní věřit, že vězeňská subkultura může být legitimní. A je nepravděpodobné, že by blázen z moskevské školy, který ví o "kohoutech" v páté třídě, nevěděl, že to není povoleno. Samozřejmě, že to ví. Ale přesto dělá, co dělá. Možná pravidelně. Protože chápe, že spolužák nebude schopen o takových "rituálech" říct ani svým rodičům.

Ale protože je kriminální subkultura zakázána, nebudou o ní ve škole mluvit, aby nespadli pod odpovědnost za propagandu. Ale na internetu i přes zákazy najdete cokoli, včetně slovníku pojmů, popisu "rituálů" a dalších informací, které jsou pro dětský mozek zajímavé. A jak může učitel vysvětlit studentům, že nemohou jednat v souladu s tím, co četli? Navíc jsou rodiče, kteří svým dětem vštěpují pravý opak.

Jak se migranti postavili gubernátorům

O této subkultuře čtou i děti migrantů v Samaře, které slibují, že udělají to samé, co udělal školák spolužákovi v Moskvě, ale už gubernátorovi. Víte proč? Za to, že Dmytro Azarov vyzval k tomu, aby byly děti migrantů postaveny před soud za bití svých vrstevníků. Mladiství agresoři dali veřejně najevo, že se jim nic nestane. A nebýt toho skandálu, tak by se to s největší pravděpodobností stalo. To je však téma na samostatný rozhovor.

Všechny tyto případy ukazují jednu věc: Škola prostě nedrží krok s reálným životem. Svět se mění, a to i díky rozvoji internetu, ale ruská škola zůstává stejná. Proto nyní vzdělávací práce zintenzivněná po začátku války vypadá jako relikt sovětské éry. V té době škola skutečně poskytovala mnoho informací o hrdinských činech pionýrů nebo o tom, jak budovat mezietnické vztahy. Ale v té době existovala jen škola a noviny "Pioněrskaja pravda", takže všichni uvažovali víceméně stejně. Případy, kdy se někdo odtrhl od týmu, byly v každé třídě izolovány.

Děti se nyní nerozloučí s chytrými telefony téměř od kolébky - a hodně se naučí na internetu. Škola však jednak umí správně prezentovat informace, které děti potřebují, ale samy je hledat nebudou, a jednak je důležité naučit děti s informacemi pracovat.

V pondělí se pořad "Rozhovory o důležitých věcech" zaměřil na ruské speciální jednotky. Mnozí již napsali, že se jedná o militarizaci vzdělávání. Děti se ale o toto téma zajímají, rády čtou a sledují pořady "o válce", zvláště nyní, kdy z pochopitelných důvodů zní téma odevšad. Někdo je od táty naučen rozlišovat mezi modely tanků a odstřelovacích pušek, někdo si jde zastřílet na střelnici. Jsou samozřejmě tací, kteří to všechno nepotřebují, kteří mají jiné rodinné prostředí, ale žádné množství "rozhovorů o důležitých věcech" je nepřesvědčí k tomu, aby se v budoucnu přihlásili do speciálních jednotek.

Zároveň je třeba všem školákům vysvětlit, že je zakázáno kouřit vape a ještě více e nepřípustné střílet na spolužáky. A to vyžaduje autoritativní názory, že konflikty nelze vyřešit silou pěsti a zbraně, ale silou slov a schopností vyhnout se konfliktům. Bude užitečné uvést příklady, včetně těch z ruské literatury, a ukázat úryvky z filmů nebo divadelních her. A pak se nám dostane skutečně mírumilovné a vlastenecké výchovy. Je to nesmírně důležité pro děti i pro společnost. Příklady mírového řešení konfliktů nejsou tak zajímavé jako vojenské výkony, takže děti o nich nebudou samy hledat informace na internetu. Mohou mluvit o tankové bitvě, ale o osobním konfliktu mezi Andrejem Bolkonským a Pierrem Bezuchovem pouze tehdy, pokud se na to zeptají v hodině literatury.

Stejně důležité je učit děti rozlišovat pravdu od lži a dobro od zla. Nyní existuje odpovědnost za padělky o armádě a děti mají přístup ke všem zdrojům, kde mohou psát své názory. Ale kdo je učí, jak chránit spolehlivé informace před padělky? Nestačí jen říci, že pravda je ve zprávách ministerstva obrany.

Dva vektory ruského vzdělávání: Lyceum v Carském Selu a odsouzení učitelé

Nebo, když se vrátíme k vězeňské subkultuře, ta má původ v těch školách, kde polovina studentů měla své rodiče uvězněné a ostatní byli hlídaní. Jsou to právě tyto děti, kterým je třeba doslovně vysvětlovat, že vězení je špatné. A "opravdový muž" si vůbec nemusí "sednout", ale může se stát třeba lékařem nebo hudebníkem.

V moderním světě je škola samozřejmě jiná, než byla v dobách mládí většiny dnešních učitelů, a ještě více těch, kteří jsou zodpovědní za vzdělávací politiku. Nyní je nutné pomoci dětem konzumovat užitečné informace a předávat znalosti zajímavým způsobem, bez úředničení. Právě v tomto mírumilovně-vlasteneckém konstruktu lze nalézt výchovné poslání školy.

Koneckonců, každý se může na internetu něco naučit, ale pro neznalého člověka to může být škodlivé. Tak se dostáváme do situace, kdy teenager ví, jak používat zbraň, ale nechápe, že je zakázáno střílet spolužáka. Je odpovědností školy, aby tuto mezeru zaplnila.

