Gaza: tisíc kráterů od bomb

4. 11. 2023

čas čtení 12 minut

- Analýza satelitních snímků severní části pásma Gazy po těžkém bombardování odhalila více než 1 000 kráterů viditelných z vesmíru na ploše přibližně 10 km2



V jedné oblasti - široké pouhého půl kilometru - byla skupina obytných bloků bombardována tak silně, že je zde vidět asi 100 kráterů, z nichž některé jsou velké až 14 metrů.



Nejméně jedna nemocnice a tři školy v oblasti byly vyřazeny z provozu, zřejmě v důsledku nedalekého bombardování. Další budovy na snímku pořízeném 30. října byly zcela srovnány se zemí a proměněny v trosky.

- Palestinský Červený půlměsíc odsoudil smrtící útok na sanitku v Gaze



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) odsoudila páteční útok izraelských sil na konvoj sanitek v Gaze, při kterém podle ní zahynulo 15 lidí a více než 60 dalších bylo zraněno.



PRCS v sobotu časně ráno ve svém prohlášení uvedla, že jeden z jejích sanitních vozů byl zasažen "raketou vypálenou izraelskými silami" asi 2 metry od vchodu do nemocnice al-Šifa ve městě Gaza, informuje agentura France-Presse.



Při útoku zemřelo 15 civilistů a dalších 60 osob bylo zraněno, uvedla organizace PRCS a potvrdila údaje, které již dříve zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem.



Další sanitka, patřící ministerstvu zdravotnictví, byla "přímo zasažena" raketou asi kilometr od nemocnice, což způsobilo zranění a škody, uvedla organizace.



PRCS, který je součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, dodal, že záměrné útoky na zdravotnické týmy představují "závažné porušení Ženevských konvencí a válečný zločin".



Izraelská armáda uvedla, že provedla nálet na "sanitku, kterou síly identifikovaly jako používanou teroristickou buňkou Hamásu v těsné blízkosti jejich pozic v bojové zóně".



"Při úderu bylo zabito několik teroristických operativců Hamásu," uvádí se v prohlášení armády.



Představitel Hamásu Izzat El Reshiq uvedl, že tvrzení o přítomnosti jeho bojovníků jsou "nepodložená".





V prohlášení k incidentu izraelská armáda neuvedla žádné důkazy na podporu svého tvrzení, že sanitka byla napojena na Hamás, ale uvedla, že hodlá zveřejnit další informace.







- Libanonský prozatímní premiér Nadžíb Mikátí se v sobotu v Ammánu setkal s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem a zdůraznil, že je důležité usilovat o příměří v Gaze a zastavit izraelskou agresi v jižním Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura.

Zpráva uvedla, že Haníja se v současné době nachází mimo Gazu.

- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varovala, že nemůže poskytnout bezpečí statisícům Palestinců, kteří se "ukrývají pod vlajkou OSN". Více než 50 zařízení OSN bylo "zasaženo" konfliktem - včetně "pěti přímých zásahů" - a 38 lidí zemřelo v přístřešcích OSN, uvedl v pátek Thomas White, ředitel pro záležitosti UNRWA. "Řekněme si to zcela jasně, v Gaze nyní není žádné bezpečné místo."





- UNRWA "je prakticky mimo provoz", uvedl v pátek šéf humanitární organizace OSN, když vzdával hold nejméně 72 zaměstnancům UNRWA, kteří byli v Gaze zabiti od 7. října. Martin Griffiths řekl členským státům OSN v New Yorku, že to, co se odehrálo během uplynulých 26 dní konfliktu, "není nic jiného než ... zhouba pro naše kolektivní svědomí".





- Probíhají rozhovory o "velmi významné" přestávce ve válce mezi Izraelem a Hamásem s cílem dosáhnout propuštění rukojmích zajatých Hamásem, citovala agentura France-Presse vysokého amerického představitele. "Je to něco, o čem se velmi vážně a aktivně jedná. Zatím však neexistuje žádná dohoda, která by to skutečně umožnila," uvedl v pátek úředník. Agentura Reuters citovala amerického představitele, který uvedl, že existuje "nepřímá angažovanost" zaměřená na nalezení způsobu, jak osvobodit rukojmí ven, a "je to něco, na čem nesmírně usilovně pracujeme", ale neexistuje "absolutně žádná záruka", že se to podaří. Odhaduje se, že Hamás během útoku 7. října unesl 240 izraelských a zahraničních rukojmích.



- Izrael bude pokračovat v ofenzivě v Gaze "s plnou silou" a odmítne jakékoli dočasné příměří, které nebude zahrnovat propuštění rukojmích držených Hamásem, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu a odmítl výzvy USA k přerušení bojů. "Dal jsem jasně najevo, že pokračujeme plnou silou a že Izrael odmítá dočasné příměří, které nezahrnuje propuštění našich rukojmích," řekl v pátek.



- Izraelské síly obklíčily město Gaza, útočí na infrastrukturu Hamásu a ničí tunely, které militanti používají k útokům, uvedla v pátek izraelská armáda. Vedle sílící pozemní ofenzívy pokračovaly letecké údery v rámci toho, co Netanjahu označil za druhou fázi války.





- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval k okamžitému příměří mezi Izraelem a Hamásem s tím, že v Gaze jsou páchány "zločiny proti lidskosti". "Neexistuje žádný pojem, který by mohl vysvětlit nebo omluvit brutalitu, které jsme svědky od 7. října," řekl Erdogan během summitu turkických států v kazašském hlavním městě Astaně.



- Francie reagovala s "údivem" a "nepochopením" poté, co uvedla, že izraelský letecký útok zasáhl Francouzský institut v Gaze a že zasažena byla také kancelář tiskové agentury Agence France-Presse (AFP) v Gaze. Agentura AFP uvedla, že její kancelář v Gaze byla ve čtvrtek při úderu na budovu značně poškozena. Žádná zranění nebyla hlášena.



- Izraelské síly v pátek zabily šest Palestinců při zátazích na Západním břehu Jordánu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví, na okupovaném území se současně s válkou v Gaze prudce zvýšilo násilí. Izraelská armáda uvedla, že její síly "operují proti Hamásu" na celém Západním břehu Jordánu, přičemž operace probíhají v Džanínu a severním městě Nábulus.



- USA poprvé potvrdily, že nad Gazou létají neozbrojené pozorovací drony. Lety jsou "na podporu úsilí o získání rukojmích", uvedl Pentagon.



- První lidé ze skupiny asi 100 Britů, kteří měli v pátek opustit Gazu, se dostali přes přechod do Egypta, a to uprostřed obav, zda se jednotlivci na severu palestinského území budou moci dostat na jižní přechod Rafáh. Do pátku bylo na britském seznamu osob, které mají být evakuovány do Egypta, 127 osob od středečního otevření přechodu. Mezi Brity, kteří mohli opustit Gazu, byli i tchán a tchyně skotského prvního ministra Humzy Yousafa. Předpokládá se, že stovky britských občanů zůstávají v Gaze uvězněny



- Bílý dům uvedl, že ve čtvrtek opustilo Gazu 100 amerických občanů a jejich rodinných příslušníků. Další velká skupina Američanů by podle něj měla území opustit v pátek.



- Podle francouzského ministerstva zahraničí bylo v pátek z pásma Gazy evakuováno 34 francouzských občanů.



- Lékaři a humanitární pracovníci v Gaze konstatují, že byli mezinárodním společenstvím ponecháni napospas "humanitární tragédii", po téměř čtyřech týdnech války "bojují o přežití".



Tisíce palestinských pracovníků z Gazy, kteří uvízli v Izraeli, když minulý měsíc vypukla válka, byly po vyhoštění izraelskou vládou deportovány zpět do válkou zničeného pásma. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je vyhoštěním "hluboce znepokojen".



- Pět lidí bylo zatčeno během propalestinské stávky vsedě na nádraží King's Cross v Londýně poté, co byla demonstrace zakázána. Ještě v pátek večer bylo možné na sociálních sítích vidět před nádražím desítky lidí. Britský premiér Rishi Sunak mezitím označil propalestinské protesty plánované v Londýně na Den příměří 11. listopadu za "provokativní a neuctivé". Dvě ženy vyfotografované na propalestinském pochodu v Londýně s fotografiemi paraglidistů byly obviněny z trestného činu podpory teroristické organizace.







Mikátí rovněž zdůraznil závazek Libanonu vůči mezinárodní legitimitě a provádění rezoluce OSN č. 1701 a vyzval mezinárodní společenství, aby vyvíjelo tlak na Izrael, aby přestal s porušováním práv.Blinken zase zdůraznil své úsilí o zastavení vojenských operací z humanitárních důvodů a řešení otázky rukojmích.Izraelský bezpilotní letoun vypálil raketu na dům šéfa Hamásu Ismaila Haníji v Gaze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na rozhlasovou stanici Aksa, která je s Hamásem spojená.Nebylo jasné, zda byl v době zásahu v domě někdo z jeho rodiny.Raed Mattar, který na počátku války uprchl ze severní Gazy a ukrývá se ve škole v jižním městě Chán Júnis, uvedl, že slyšel výbuchy, zřejmě z leteckých úderů.Řekl:"Lidé vůbec nespí. Zvuk výbuchů nikdy neustává."Letecké údery byly hlášeny také ve městě Gaza, zatímco útoky zasáhly západní předměstí města a okolí nemocnice al-Quds.Izraelská armáda v posledních dnech opakovaně bombardovala v blízkosti nemocnice, uvedl Adly Abu Taha, obyvatel města Gazy, který se poslední tři týdny ukrýval v areálu nemocnice.Po telefonu uvedl: "Bombardování se den ode dne přibližuje. Nevíme, kam jít."y.Ve zprávě se uvádí:Do budovy zasypané troskami spěchaly týmy záchranářů, aby poskytly pomoc zraněným a odvezly mrtvé.Ohromení diváci plakali a bloudili po místě činu s rukama sepjatýma nad hlavou v hrůze a nevěřícně.Z oken v prvním patře budovy stále visela dlouhá řada prádla, což svědčilo o tom, že se škola stala dočasným domovem pro některé ze statisíců lidí vysídlených válkou.Izraelská armáda tvrdí, že během uplynulého dne "zlikvidovala teroristy" a lokalizovala zbraně Hamásu při odhalování tunelových šachet v severní části Gazy.Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) kontradmirál Daniel Hagari na Twitteru uvedl, že v jednom ze svých bojů izraelské síly bojovaly s 15 extremisty, řadu z nich zabily a zničily tři pozorovací stanoviště Hamásu.Izraelské jednotky operovaly v "oblasti, ze které bylo zjištěno mnoho pokusů o útok na síly IDF prostřednictvím tunelových šachet a vojenských komplexů", uvedl.Také během cíleného náletu na jihu pásma Gazy pracovaly obrněné a ženijní jednotky pod velením divize Gaza na mapování budov a neutralizaci výbušnin.Během operace narazily síly na teroristické komando, které vyšlo z tunelové šachty. V reakci na to bojovníci vypálili na teroristy granáty a zabili je.Hassan Nasralláh se zdržel prohlášení, že se Hezbolláh plně zapojil do války mezi Izraelem a Hamásem, ale varoval, že boje na libanonsko-izraelské hranici se neomezí na dosavadní rozsah. Bílý dům uvedl, že Hezbolláh by se neměl snažit využít konfliktu mezi Izraelem a Hamásem.Izraelská ofenzíva v Gaze následovala po útocích, které Hamás zahájil 7. října na Izrael a při nichž zahynulo 1 400 lidí.