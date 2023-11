Britská ministryně vnitra: "Bezdomovectví je životní styl!"

4. 11. 2023

Britská uitrakonzervativní ministryně vnitra Suella Bravermanová se vyjádřila, že spaní bezdomovců na ulici je "dobrovolná volba životního stylu"



Ministryně vnitra je kritizována za tweety, v nichž vyhrožuje, že zakáže používání stanů bezdomovci, "z nichž mnozí pocházejí ze zahraničí"

Bravermanová zakázat stany bezdomovců, které "obtěžují" v městských oblastech, například na hlavních ulicích, a to v souvislosti s rostoucím počtem bezdomovců, kteří přespávají na ulici. Britská vláda to považuje za nárůst asociálního chování.

Ministryně vnitra plánuje také pokutovat charitativní organizace, které poskytují bezdomovcům stany, uvedl deník Financial Times.

Bravermanová napsala na X, dříve Twitter, že své návrhy obhajuje: "Nemůžeme dopustit, aby naše ulice ovládly řady stanů obsazených lidmi, z nichž mnozí pocházejí ze zahraničí a žijí na ulici, protože si to vybrali jako volbu životního stylu."



"Nikdo v Británii by neměl žít ve stanu na našich ulicích. Existují možnosti pro lidi, kteří nechtějí spát na ulici, a vláda spolupracuje s místními úřady na posílení komplexní podpory včetně léčby pro osoby závislé na drogách a alkoholu.



To, co chci zakázat, jsou ti, kteří obtěžují ostatní lidi tím, že staví stany na veřejných prostranstvích, agresivně žebrají, kradou, berou drogy, znečišťují odpadky a hyzdí naše komunity."



Charitativní organizace pro bezdomovectví Shelter reagovala na Twitteru: "Řekněme si to jasně: život na ulici není 'volbou životního stylu' - je to známka selhání vládní politiky. Nikdo by neměl být trestán za to, že je bez domova. Kriminalizovat lidi za to, že spí ve stanech, a činit z toho trestný čin pro charitativní organizace, které jim pomáhají, je nepřijatelné.



Vážná současná bytová nouze spočívá v tom, že si lidé nemohou dovolit nikde bydlet. Soukromé nájmy jsou na historickém maximu. Roste počet vystěhovávání. A krize životních nákladů pokračuje.



V kombinaci s desetiletími vládního selhávání při výstavbě skutečně cenově dostupných sociálních domů je to příčinou rekordní úrovně bezdomovectví a tisíců lidí na ulici. Vláda slíbila, že skoncuje s bezdomovectvím, ale neplní svůj slib."



Bravermanová chce změnit prvky zákona o tuláctví z roku 1824, který kriminalizoval spaní na ulici a žebrání a který se vláda loni zavázala zrušit.



Britské charitativní organizace a politici v poslední době vydali řadu varování kvůli rostoucí krizi bezdomovectví v Británii, která je způsobena nedostatkem vhodného bydlení.



Podle nejnovějších ročních údajů bylo v roce 2022/2023 v Británii bez domova 157 640 rodin, což je o 12,1 % více než před covidovou pandemií, přičemž v březnu letošního roku bylo v dočasném ubytování 104 510 rodin. Nejnovější údaje o spaní bezdomovců v ulicích ukazují, že roste počet lidí, kteří se ocitají na ulici.



Došlo také k prudkému nárůstu počtu bezdomovců ve věku 65 až 74 let.



Mezistranická skupina vedoucích představitelů místních úřadů v Anglii vyzvala počátkem tohoto týdne ministra financí Jeremyho Hunta, aby zasáhl a zabránil kolapsu místních služeb pro bezdomovce kvůli prudce rostoucím nákladům na zajištění nouzového bydlení pro vystěhované rodiny.



Žadatelé o azyl, kterým bylo uděleno povolení k pobytu, mají nyní pouze sedm dní na opuštění hotelu nebo jiného ubytování, což mnohé z nich vystavuje riziku bezdomovectví.



Městská rada v Glasgow nedávno uvedla, že plány ministerstva vnitra na výrazné snížení počtu nevyřízených žádostí o azyl uzavřením 50 hotelů využívaných pro žadatele o azyl a přechodem na hromadné vyřizování žádostí o azyl ještě v tomto roce způsobí "humanitární krizi", protože zvýší počet bezdomovců mezi uprchlíky.



V loňském roce vláda zveřejnila strategii, jejímž cílem je do roku 2024 skoncovat s spaním na ulicích v Anglii a na kterou se zavázala během tří let vynaložit 2 miliardy liber. Přední charitativní organizace zabývající se bezdomovectvím uvedla, že vláda tento cíl pravděpodobně nesplní.



Podle údajů Národního statistického úřadu (Office for National Statistics) bylo v loňském roce odhadnuto, že každou noc spalo na ulici 3 069 lidí, což je o 26 % více než v předchozím roce a o 74 % více než v roce 2010.





Letos na jaře zveřejnilo ministerstvo vnitra 48stránkový akční plán proti asociálnímu chování s předmluvou premiéra Rishiho Sunaka, v němž slibuje, že dá "policii a dalším úřadům nástroje, které potřebují k tomu, aby mohly jednat a obnovit hrdost našich komunit", například nové pravomoci pro policii, aby odstraňovala bezdomovce z vchodů obchodů a z chodníků "a odklízela odpadky, stany a příslušenství, které mohou zaneřádit okolí", a zároveň zajistila, aby byla "skutečným bezdomovcům" nabídnuta podpora.



Charitativní organizace pro bezdomovce Shelter a Crisis uvedly, že s nimi plány Bravermanové nebyly konzultovány.









Zdroj v angličtině ZDE









