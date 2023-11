"Ať ty dědci umřou!" "Zlá vůle, arogance a misogynie". Děsivé poměry v úřadě britského premiéra, odhalené při vyšetřování postoje britské vlády ke covidové pandemii

1. 11. 2023

Zprávy z WhatsAppu také zdokumentovaly přezíravý postoj někdejšího premiéra Borise Johnsona k milionům starších lidí ohrožených covidem





Toxická kultura vládní nekompetentnosti, podrazů a misogynie byla v úterý při veřejném vyšetřování Covidu odhalena zprávami, které zdokumentovaly odmítavý postoj a nezájem bývalého premiéra Borise Johnsona o osud starších lidí, jejichž život byl ohrožen covidem.



Bývalý vrchní premiérův poradce Dominic Cummings byl obviněn z "agresivních, vulgárních a misogynních" nadávek poté, co z WhatsAppových zpráv vyšlo najevo, že se snažil vyhodit vysokou státní úřednici Helen MacNamarovou a psal, že úřad britského premiéra se "vyhýbá podpatkům té kundy".

Johnson svou chaotickou nerozhodností oddaloval zavedení lockdownu, zaznělo při vyšetřování. Svým vysokým poradcům řekl, že covid je "jen způsob, jak se příroda vypořádává se starými lidmi", a "už nevěřil" tomu, že je britské státní zdravotnictví během pandemie přetížené.



Pozůstalí po obětech covidu reagovali na nové důkazy s hrůzou, když Cummings a Lee Cain, bývalý ředitel komunikace v úřadě britského premiéra, zpochybnili Johnsonovu vhodnost vést zemi během pandemie.



Susie Flinthamová, mluvčí organizace Covid-19 Bereaved Families for Justice UK (Osiřelé rodiny v důsledku covidu za spravedlnost v Británii), řekla: "Zlá vůle, arogance a misogynie v centru vlády během pandemie byly zdrojem příšerného rozhodování, které vedlo k tisícům zbytečných úmrtí a rozdělilo rodiny, jako byla ta moje. Když vidíte, že se tito činitelé tak šokujícím způsobem navzájem nenáviděli, můžete si jen představit,do jaké míry ignorovali rodiny, jako byla ta moje."



Při dlouhém svědectví během vyšetřování chování vlády během pandemie Cummings prohlásil, že britská vláda byla v roce 2020 "do značné míry irelevantní" pro strategii, co si počít s covidem, a že to, co on sám psal na Twitteru "odráží široce sdílený názor", o absolutní neschopnosti tehdejších vládních činitelů. Jeho vulgární výrazy na jejich adresu (používal expresivní charakteristiky ministrů jako "zbytečných zmrdů", "debilů" a "píčusů") bylo naprosto případné a odůvodněné.



Zprávy na WhatsAppu a dokumenty, které vyšetřování zkoumalo, ukázaly, že se Cummings brutálně vysmíval a kritizoval bývalého vládního tajemníka Marka Sedwilla a jeho náměstka MacNamaru, přičemž zvláštní opovržení měl pro bývalého ministra zdravotnictví Matta Hancocka.



"Hancock se na tuto práci nehodí," napsal. "Neschopnost, neustálé lži, posedlost mediálními kecy. Stále žádné zasrané seriózní testování v pečovatelských domech. Hanckockova neschopnost stále zabíjí bůhví kolik lidí."





V další Whatsappové zprávě ze srpna 2020 Cummings uvedl: "Musím také zdůraznit, že ponechání Hancocka ve funkci považuji za velkou chybu - je to prokazatelný lhář, kterému nikdo nevěří a [neměl by mu] věřit vůbec. Čeká nás podzimní krize s tímhle hajzlem v čele zdravotnictví i nadále."

Cain ve své výpovědi uvedl, že Johnson má špatný "soubor dovedností" pro vedení země v průběhu pandemie.







Cummings prohlásil, že Sedwill "nemá tušení, co se děje", a v březnu 2020, kdy se pandemie stupňovala, varoval ve zprávě v aplikaci WhatsApp Johnsonovi, že úřad vlády je "děsivě na hovno". Hlavní poradce covidového vyšetřování Hugo Keith uvedl, že Cummings bývalého ministra vlády "očernil a urazil".Největší kritiku ze strany vedoucího právníka však vyvolaly jeho zprávy o MacNamarové poté, co v nich Cummings naznačil, že by ji "osobně spoutal a vyvedl z budovy", kdyby musel trávit čas odpovídáním na její otázky týkající se vládní korektnosti a etiky."Je mi jedno, jak se to dělá. Ale ta žena nám musí zmizet z očí. Nemůžeme se dál zabývat tímto strašlivým krachem britského státu a přitom se musey vyhýbat stihomamu té kundy," napsal.Cummings se za své výrazy vůči MacNamarové, která ve středu předstoupí před vyšetřovatele, omluvil s tím, že byly "samozřejmě otřesné", ale popřel, že by byly misogynní, protože se on sám "mnohem hruběji vyjadřoval o mužích". Dodal: "Tisíckrát horší než můj jazyk byla ta základní šílenost situace v síle britského premiéra".Ve své poslední zprávě na WhatsApp, kterou 15. listopadu 2020 poslal svému bývalému nejbližšímu spolupracovníkovi, Johnson označil hádky kolem Cummingsova odchodu z Downing Street o dva dny předtím za "nechutné orgie narcismu".Nad řešením pandemie ze strany vlády nadále visí otazník, přestože od Johnsonova odchodu z premiérského úřadu uplynul již více než rok a bývalý premiér se před Vánoci přidal k Rishi Sunakovi a dalším vysoce postaveným osobám, které budou vypovídat.Deník Guardian však minulý měsíc odhalil, že Sunak vyšetřování covidu nepředal své vlastní zprávy na WhatsAppu z doby, kdy byl ministrem financí, a to navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu, že ministři musejí svou komunikaci zveřejnit ke kontrole.Cummings vyšetřování sdělil, jak "nefunkční systém" během "krachu britského státu" nedokázal zvládnout krizi, zatímco Cain, který působil jako ředitel komunikace premiérského úřadu, kritizoval Johnsonův sklon nerozhodně "oscilovat" mezi rozhodnutími.