Rasismus v ČR: Nechápu tu míru agrese

Co by si asi vyslechl Tony Judt, kdyby u nás nahlas do médií řekl: "Dnes už jen menšina cizinců považuje Izraelce za oběti. Skutečnými oběťmi jsou podle všeobecného mínění Palestinci. Ti dnes vytlačili Židy z pozice symbolické pronásledované menšiny: jsou zranitelní, ponižovaní a bez státní příslušnosti. Toto nechtěné vyznamenání nepomohlo Palestincům o nic víc, než kdy pomohlo Židům, ale navždy redefinovalo Izrael."?