Gaza: 23. den izraelského útoku. Hrozí rozklad společnosti

30. 10. 2023

čas čtení 3 minuty

Reportérka Channel 4 News: Jak s vámi mluvím, slyším nad sebou izraelské stíhačky. Někdy také vidíme záblesky nebo bomby a rakety přistávající v Gaze, která je méně než kilometr daleko. Před několika minutami se ozvala přicházející raketová palba, která ukazuje, že Hamas je stále aktivní v odpalování raket na Izrael. Byly sestřeleny izraelskou protivzdušnou obranou.

Nyní existuje velké nebezpečí zhroucení zákona a pořádku v Gaze. OSN se toho velmi obává. Izrael říká, že to, co dělá, je zničit Hamás. Jak vojensky, tak i jako správní sílu. Ale když se to podaří, tak co vznikne? Anarchie, převezmou vládu gangy. Organizovaný zločin.

Víme to z toho, co se stalo, když padly diktatury v Libyi a Iráku. Jaké to je.









Ale nezdá se, že by to Izraelce odradilo. Hněv Izraele se soustřeďuje na město Gaza a jinde na severu. To je to, co se dělo, když byla Gaza obětí mobilního a inernetového výpadku, nebylo možné zavolat sanitku, takže lidi nyní používají jakékoli vozidlo, které najdou. Znalost příští rakety nebo leteckého útoku nebude daleko.





Palestinský Červený půlměsíc zveřejnil video lidí, kteří se ukrývali v nemocnici ve městě Gaza, které podle nich izraelské obranné síly vyzvaly k evakuaci. Později poslali záběry z nemocnice těsně po leteckém úderu poblíž. Někteří z těch, kteří uprchli z jihu, žijí ve stanech v Khan Yunis a doufají, že Izraelci nebudou bombardovat to, co je evidentně tábor.

Hygienické podmínky jsou hrozné. Potravin a vody je nedostatek a není žádné palivo. Izrael říká, že nyní umožní pronikání větší pomoci do Gazy, ale vyvolalo to humanitární katastrofu. Není divu, že mladí muži a děti vyplenili několik skladů OSN, ale takové zhroucení práva a pořádku je varováním před tím, co by se mohlo stát, pokud Izrael uspěje ve zničení Hamásu, jediné autority v Gaze.





Včera večer izraelský premiér řekl, že válka proti Hamásu bude dlouhá a obtížná. Ukázali obrněné buldozery operující na straně Gazy na přechodu Erez, kde prý našli bojovníky Hamásu, kteří se pokoušeli opustit tunel.





Hamás ze své strany zveřejnil video, které podle všeho ukazuje naváděný raketový útok na izraelské obrněné vozidlo, jedno v koloně, která vstoupila do Gazy, což je znamením, že tato bitva nebude pro žádnou stranu bezplatná.





V neděli časně ráno zasáhl izraelský letecký útok mešitu Bilal bin Rabaa v centru Gazy. Co ještě víc? Než se Izrael rozhodne, že to už stačilo.



-1

263

Anarchie by byla další katastrofa. Izraelský voják natočil video, na kterém jeho četa vztyčovala izraelskou vlajku, když ji vyvěšoval v srdci Gazy. IDF vyslalo přes noc více sil, zveřejnilo záběry tanků a poprvé pěšáky údajně v otevřeném prostoru v severní Gaze.