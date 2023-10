HRW: Gaza potřebuje vodu, potraviny, elektřinu a spravedlnost

30. 10. 2023

Izrael v sobotu zahájil rozsáhlé pozemní operace v pásmu Gazy, přičemž panují vážné obavy z dalších zvěrstev, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.



Pozemní ofenzíva následuje po týdnech izraelského bombardování, které proměnilo velké části Gazy v trosky. Spolehlivé zdroje hlásí již tisíce mrtvých civilistů, včetně tisíců dětí.



Zatímco izraelské pozemní jednotky vpadly na sever pásma Gazy, palestinské ozbrojené skupiny pokračují v nevybíravém odpalování raket na izraelské obce.



Například během poslední velké izraelské pozemní operace v Gaze v červenci a srpnu 2014 se izraelské síly dopustily mnoha válečných zločinů, včetně smrtelné střelby na civilisty.



Palestinské ozbrojené skupiny také v roce 2014 úmyslně podnikaly četné raketové útoky na izraelské obce, což jsou válečné zločiny. Rovněž rozmístily a uchovávaly munici v oblastech, které zbytečně ohrožovaly civilisty.



Dnes je cítit závan opakující se historie. Existují neověřené zprávy o tom, že Hamás využívá nemocnice k vojenským účelům. Tyto zprávy jsou znepokojivé, stejně jako náznaky, že na ně Izrael může zaútočit.



Mezinárodní humanitární právo hovoří jasně. Bojovníci nesmí využívat nemocnice. A i když tak činí, nemocnice požívají vyššího prahu ochrany před útokem: neměly by být cílem útoku, pokud nejsou použity k "páchání činů škodlivých nepříteli" a po řádném varování.



Varování by mělo být jasné a nesmí být vydáno za účelem narušení fungování nemocnice nebo vynucení evakuace. Příkaz k evakuaci pacientů, zdravotnického personálu a dalších osob by měl být použit pouze jako poslední možnost.



Osoby, které nemohou odejít, si zachovávají ochranu podle válečného práva proti nevybíravým nebo nepřiměřeným útokům. Lékařům, zdravotním sestrám a sanitkám musí být umožněno vykonávat jejich práci a musí být za všech okolností chráněni.



Ve svých každodenních zprávách o Gaze z posledních několika týdnů se stále znovu vracím k mezinárodnímu humanitárnímu právu a k tomu, jak jsou všechny strany vázány "válečnými zákony".



Jak jasně vysvětluje můj odborný kolega Clive Baldwin v novém článku, tyto zákony existují v určité podobě již tisíce let, ale jejich moderní verze je zakotvena v Ženevských úmluvách z roku 1949 spolu s dalšími smlouvami a mezinárodním obyčejovým právem. Základní pravidlo zní: všechny strany musí vždy rozlišovat mezi bojovníky a civilisty.



Úmyslné útoky na civilisty, braní civilních rukojmí a kolektivní tresty - jako je úmyslné bránění v dodávkách životně důležité pomoci a služeb civilistům - jsou válečnými zločiny.



To je sice hezké, řeknete si, ale v Izraeli a Palestině za tyto věci nikdo není stíhán. To je pravda. Ty události z roku 2014, které jsem zmínil výše, jsou smutným příkladem: pachatelům válečných zločinů prostě prošly.



Bude tomu tentokrát jinak? Pohne dnes bezprecedentní rozsah zabíjení konečně vlády k tomu, aby podpořily snahy o spravedlnost?



Obecně pro tuto část světa nyní mnoho naděje není, ale pokusím se nabídnout jeden malý střípek.



Žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan byl tento víkend na hranici mezi Egyptem a Gazou a mimo jiné řekl:



"Nemělo by se bránit tomu, aby dodávky humanitární pomoci směřovaly k dětem, ženám a mužům - civilistům. Jsou nevinní. Mají práva podle mezinárodního humanitárního práva... [která] zakládají trestní odpovědnost, pokud jsou tato práva omezována...".



V bezprostředním kontextu zoufalé humanitární situace v Gaze to bylo velmi potřebné prohlášení. Všechny strany konfliktu mají povinnost vždy usnadnit pomoc a bezpečný pohyb civilistů. Civilisté by neměli čekat na vyjednání příměří. Mají mezinárodní právní ochranu s ním i bez něj.



V roce 2021 zahájil prokurátor ICC formální vyšetřování závažných zločinů spáchaných všemi stranami v Palestině, která je členem ICC. Přítomnost Karima Khana na přechodu Rafah do Gazy by měla jasně ukázat naléhavost tohoto vyšetřování.



Vlády po celém světě by se měly zavázat, že zajistí, aby měl soud k dispozici vše, co potřebuje ke své práci.



Voda, potraviny, palivo, elektřina, bezpečnost - to jsou nejnaléhavější potřeby civilistů v Gaze, z nichž téměř polovinu tvoří děti. Zaslouží si však i něco víc: spravedlnost.

