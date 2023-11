Chládek ústředna, Pravého břehu rozhledna

1. 11. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Skvělí vypravěči pravicových pohádek, Procházka a Chládek Rozpočet této pravicové nejlepší vlády je ten pravý a jedině zdravý, přičemž příkladně udržuje sociální smír, ať to v pravicových myslích znamená cokoli. Petr Fiala a Zbyněk Stanjura jsou mistři kompromisu, ať už to v pravicových myslích znamená cokoli. Na sociálních sítích pravicová úderka pilně šíří narativ o Dluženě, která pije ekonomickým diletantům této vlády v noci krev a nedá jim klid na práci. Dluženou bude zřejmě Paví princezna Schillerová. Ne, že by Schillerová nebyla nadutá jako páv producírující se na Capím hnízdě, ale i ten poslední obhájce Babiše a jeho vlády odborných Karlů Kalousek prohlásil, že titul Dlužena má náležet raději Petrovi a Zbyňkovi než Aleně a Andreji.

Nenechme se však mýlit, ač se nám budou smát, až budou zuby z huby létat, kdybychom byli žili v normálním světě, tak by oba mistři, jeden premiér ministrů a druhý ministr financí, zařídili, že byl by býval rozpočet byl již plně vyrovnaný minimálně na konci roku 2021, nebo nejpozději o měsíc později. Ale ta válka, ta inflace, sociální smír, koalice Pěti a energetická krize, vždyť nad tím by si hlavu ukroutil i samotný Klaus. Pravicová vláda Babiše to přeci měla moc lehké, ta jen dělala dluhy v době nejhorší světové pandemie, ale co naše vláda, na co ta se má stále vymlouvat, když navíc kol kolem v EU nemáme v poklesu konkurenci? Naštěstí kolega Orbán to vede podobně zhoubně jako my z ODS, a tak, Viktore, děkujem, jsi nám spásou!

Špatné pohádka

Nikde, nikdy ani nic z Pravého břehu premiéra Fialy o ekonomickém zločinu desetiletí spáchaném pravicí na občanech a státu. Jako by tento zločin nesměl být zmíněn, jako by o něm nesmělo býti vysloveno ani slůvko, jako by to bylo něco, o čem se nehovoří. Leč právě od pověstného pravicového podzimu 2020 se plazí dokola dokolečka pevně zahryznutý ekonomický Uroboros a ten se jen tak vlastního pravicového ocasu nepustí.

Po mnoha peripetiích byl v říši fialových pohádek nakonec viník pravobřežními hrdiny vypátrán. Je to sociální smír, co pravicové vládě kazí pověst ekonomických tygrů. Víte vy, kolik nás vůbec stojí udržovat pro vás sociální smír? Copak vy nevíte, jaká je tady inflace? Jak se pro vás náš premiér obětuje? Jak krásně řeší krize, které nezavinil?

Škaredé zlé jazyky však uvedly, že krize v zemi zdejší nejkrásnější staly se vždy za vlády pravice ODS. Nepoučeni historií 1997, 2012 a 2022 jdeme opět a znova stejně prošlapanou cestou. Nízké daně, které se ani moc nevybírají, škrcení spotřeby a ekonomiky a omezení příjmů státu na všech úrovních. Když to nefunguje, protože to vždy nefunguje, tak víme, kdo za to vždy ta ona odpudivá levice může.

Vláda pod moudrým vedením šéfa Pravého břehu, kde pravicová ústředna potí pravicovou krev a maká, jako severokorejská hlasatelka, však plní, co oligarchům na očích vidí. Konsolidujeme, konsolidujeme a ještě jednou, aby nikdo nebyl na pochybách, konsolidujeme jako diví. Už jsme se skoro prokonsolidovali, a to je fakt pecka, až do západního Německa.

V republice Pravých břehů jdeme na vše opravdu velmi moudře. Vzdělanostní společnost a ekonomiku budujeme omezením financí do vzdělání. Na vědu a výzkum zavedeme klatbu. Na dálnice a železnice nasadíme Kupku, na právní stát Blažka, na zdravotnictví a léky Válka a na finance dáme ekonomicky nevzdělaného Stanjuru, vše zalejeme fialovým vývarem a za pečlivého míchání podáváme za studena.

Ale co to?

Čím víc ekonomicky klesáme, tím víc plácáme, jak se vše vládě daří a jak vše pod vedením ODS a Pravého břehu prospívá. Přímo odpudivé články na Fórum 24 z Pravého břehu nahrazují realitu života v Česku pohádkovými příběhy o hodném vládci, kterému občané musí uvěřit i dvoumetrový ulhaný fialový nos mezi pravicovýma ušima. A hruštičky už došly.

Je sotva začátek týdne a už se urodilo v médiích velmi hodně nehezkých zpráv o katastrofě vládních skutků, leč na zcela idiotském pravicovém nezávislém se o nich zarytě mlčí, ba naopak pěje se zde oslavná chvála a provolává se velká sláva odvážným činům.

Co se tedy píše v opravdu nezávislém prostředí? Za dva roky vlády jsme přeborníci v poklesu reálných platů a mezd všech zemí OECD. My na to nedbáme a kontrujeme nejvyššími cenami energií, služeb a nájmů. Dál? Jsme třetí čtvrtletí v recesi. Dál? Ceny, než stačily nějak alespoň opticky mírně klesnou, se už zase derou nahoru, protože energetická oligarchie prostě nemá nikdy dost a točí si s ODS dle libosti. Dál? Kdeže ty ekonomické sněhy roku 2019 jsou, když jako avizovaní premianti a mistři světa marně spolu se SPOLU koukáme ze dna ekonomické díry na ty lepší. Možná ale zasáhne opět premiér Fiala a vydupe si nová čísla, která jasně všem škarohlídům ukáží, že ne to my jsme v recesi, ale to oni, oni, oni! V jiných zemích totiž mají hloupé vládce, kteří na rozdíl od našich vládců chytrých a moudrých, nebrání vlastnímu obyvatelstvu, aby doma utrácelo a prospěch ekonomice činilo. Na to my jim však neskočíme, nejsme dnešní. Tuhle u Moravce sliboval Stanjura na hlavu Fialy a Síkely, že ceny nikdy nikomu ani o korunu, když náhle dnes projel médii cenový blesk a ukázal na pověsti již tak odpudivé vlády další škraloupy. Rychlost tiskové konference, kde velitel popíral razantní zdražení a sliboval mírné navýšení, byla nadsvětelná. Co se objeví do konce tohoto týdne, to snad ani nechci vědět.

Trapné výkřiky ministryně obrany, že vystoupíme, když se svět nebude točit, jak Jana Černochová z ODS chce, světu ukazují, že krom Zemana a Babiše máme ve stájích další idioty, které se nebojíme použít.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého a tak dále…

0