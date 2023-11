To, o čem chtějí mluvit Izraelci a o čem chtějí mluvit mezinárodní média, se velmi liší

1. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News, Jeruzalém: Lindsey Hilsum se k nám nyní připojuje živě. Lindsey, právě jsme tě viděli v té reportáži, jak mluvíš s izraelskými představiteli. Co vám ještě řekli?





Reportérka: No, myslím, že to, o čem chtějí mluvit oni, a to, o čem chtějí mluvit mezinárodní média a svět, se velmi liší. My se ptáme na to, co se děje na místě v Gaze, jak na vedení války, tak na to, co se děje s civilisty. Ale oni chtějí mluvit o tom, co se stalo 7. října. Protože izraelské komunity jsou stále velmi traumatizovány těmit útoky Hamásu. A tak jsme tu měli lidi ze Sderotu, kteří mluvili o tom, co se ten den stalo, ženu, která byla zjevně stále velmi rozrušená tím, co viděla. Byla to místní úřednice. A někdo kdo plakal, když o tom mluvil.





Takže si myslím, že je opravdu důležité si uvědomit, o čem lidé tady v Izraeli přemýšlejí. A to, o čem přemýšlejí lidé v ostatním světě, se velmi liší. Zatímco celý svět je hluboce znepokojen útoky v Gaze a děsivými ztrátami na lidských životech. Tyto ztráty na civilních životech oni zde v Izraeli stále považují za ospravedlnitelné kvůli vlastnímu utrpení.





Zdroj v angličtině, od minuty 4.56:









