Válka mezi Izraelem a Hamásem: V Gaze se pomalu obnovují telekomunikace

29. 10. 2023

čas čtení 18 minut



Palestinský Červený půlměsíc sděluje, že Izrael žádá o okamžitou evakuaci nemocnice al-Kuds



Palestinský Červený půlměsíc v neděli uvedl, že od izraelských úřadů obdržel varování, aby okamžitě evakuoval nemocnici al-Quds v pásmu Gazy, protože "bude bombardována".



"Od dnešního rána dochází k náletům 50 metrů od nemocnice," dodal v prohlášení zveřejněném na Twitteru.

❌Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital



📢Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023 Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO: Opakujeme, že je nemožné evakuovat nemocnice plné pacientů bez ohrožení jejich života:

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning.



We reiterate - it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.



Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2023

- Palestinské ministerstvo zdravotnictví: Usmrceno dosud bylo 8005 Palestinců, včetně 3342 dětí, 2062 žen a 460 starců. Asi 1800-2000 lidí leží stále pod troskami.

- Situace v Gaze je "každou hodinou zoufalejší", varuje šéf OSN



Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že situace v Gaze se rychle zhoršuje, a uvedl, že počet zabitých nebo zraněných civilistů je "naprosto nepřijatelný".



Při návštěvě nepálského hlavního města Káthmándú řekl:

"Situace v Gaze je každou hodinou zoufalejší. Lituji, že namísto kriticky potřebné humanitární přestávky podporované mezinárodním společenstvím Izrael zintenzivnil své vojenské operace. Počet zabitých a zraněných civilistů je naprosto nepřijatelný. Svět je svědkem humanitární katastrofy, která se odehrává před našima očima," dodal Guterres."Více než dvěma milionům lidí, kteří nemají kam bezpečně jít, jsou upírány základní životní potřeby - potraviny, voda, přístřeší a lékařská péče - a zároveň jsou vystaveni neustálému bombardování. Naléhavě žádám všechny, kdo nesou odpovědnost, aby ustoupili z okraje propasti."



- Layla Moranová, mluvčí britských liberálních demokratů pro zahraniční záležitosti, která má v Gaze širší rodinu, uvedla, že britská vláda a další mezinárodní spojenci svým postojem k válce mezi Izraelem a Hamásem "selhávají", pokud jde o prevenci civilních obětí v regionu.





V nedělním pořadu BBC Moranová řekla: "Konzervativní náměstkyně ministra zahraničí (Michelle Donelanová) nyní naznačuje, že je to Hamás, kdo brání v odchodu z Gazy. To se neděje. Považuji za hluboce urážlivé naznačovat, že Hamás dává mé rodině nějaké rozkazy. S Hamásem nemají nic společného.



Důvod, proč tam jsou, je ten, že jsou to tři generace: jedna je stará a nemocná. Jsou tam jedenáctiletá dvojčata. Nemohou nikam odjet. Na jihu probíhá bombardování na takzvané bezpečné trase na jih.



Nikde v Gaze není bezpečno a konverzace v Gaze se, obávám se, změnila. Lidé už neříkají: 'Kam máme jít, abychom byli v bezpečí?' - otázka, kterou si nyní kladou, zní: 'Kde chceme být, až zemřeme?'



A to není hyperbola, to neříkají jen oni, ale i jejich přátelé a rodiny, s nimiž jsme v kontaktu.

Takže když slyším od vlády, že chtějí minimalizovat ztráty na životech civilistů, musím jim říct, že selhávají, strategie britské vlády, Ameriky a to, co fakticky podporují, ten způsob, jakým Izrael reaguje."



Moranová dodala, že Izrael má právo se bránit, ale řekl, že je třeba uzavřít příměří a přejít k politickému řešení v podobě dvou států. Palestinský Červený půlměsíc v neděli uvedl, že od izraelských úřadů obdržel varování, aby okamžitě evakuoval nemocnici al-Quds v pásmu Gazy, protože "bude bombardována".





V pátek OSN uvedla, že základní služby v Gaze se zhroutily, takže lidé jsou vystaveni velkému výskytu nemocí, protože ulice přetékají se





- Agentura AP hovořila s osmadvacetiletou palestinskou novinářkou Hind al-Khoudaryovou, která uvedla, že masivní nálety, které otřásly zemí, předčily vše, co zažila v posledních třech týdnech nebo v předchozích čtyřech válkách.

Zranění přicházeli z uprchlického tábora Šatí ve městě Gaza, uvedla al-Khoudary, kde izraelské bomby předešlou noc způsobily zkázu.







collective baptism in Gaza, just in case their children are killed they want to be sure that they are baptised. pic.twitter.com/g2mUE7Z9cO — Daoud Kuttab داود كُتّاب (@daoudkuttab) October 28, 2023

- Agentura Associated Press hovořila s některými novináři, kteří byli stále schopni přinášet zprávy pomocí mezinárodních sim karet nebo satelitních telefonů. Někteří se přesunuli blíže k jižní hranici s Egyptem a doufali, že se jim podaří zachytit síť této země.



- Benjamina Netanjahu v sobotu večer v televizi uvedl, že armáda zahájila "druhou etapu" války proti Hamásu vysláním pozemních sil do Gazy a rozšířením útoků ze země, vzduchu a moře.



Uvedl, že válka bude "dlouhá a obtížná", a označil ji za boj dobra proti zlu a za boj o existenci Izraele.



Netanjahu popsal rozšiřující se válku jako "druhou válku za nezávislost Izraele":



"Zlikvidovali jsme mnoho teroristů. Jsme však teprve na začátku. Bitva uvnitř pásma Gazy bude obtížná a dlouhá; je to naše druhá válka za nezávislost."



- Podle zpráv palestinských médií se v neděli brzy ráno do pásma Gazy postupně vracelo telefonické spojení a internetové připojení. Zničení telefonního a internetového spojení uvrhlo Gazu v pátek večer do komunikačního výpadku a vytvořilo informační vakuum uprostřed dosud nejtěžšího leteckého bombardování války. V Gaze žije 2,3 milionu lidí, kteří se již ocitli ve tmě poté, co byla odpojena většina elektřiny a došlo palivo pro generátory. Podle palestinského Červeného půlměsíce se v sobotu do pásma Gazy nedostala žádná mezinárodní pomoc.



- Netanjahu se v sobotu večer po protestu příbuzných před sídlem ministerstva obrany v Tel Avivu setkal s rodinami rukojmích. Nebylo jasné, jaká ujištění mohl nabídnout, protože podle všeho neexistuje žádný plán na vyjednávání o výměně zajatců nebo pozastavení ofenzívy, což je podle Hamásu podmínkou jakéhokoli propuštění. Minulý týden Hamás uvedl, že při bombardování zemřelo přibližně 50 rukojmích. Příbuzní se obávají, že nedávná eskalace izraelského útoku na Gazu povede k dalším úmrtím.



- Saúdskoarabský ministr obrany Chálid bin Salmán by měl v pondělí navštívit Washington, uvedly zdroje pro Axios. Návštěva byla dlouho plánovaná, ale přichází v době, kdy Netanjahu oznámil začátek "druhé fáze" války. Americký prezident Joe Biden a saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán spolu v úterý hovořili v telefonickém rozhovoru a diskutovali o snaze zabránit rozšíření konfliktu.



- V sobotu pokračovala jednání mezi Izraelem a Hamásem zprostředkovaná Katarem, jejichž cílem je deeskalace bojů v Gaze, uvedl zdroj informovaný o jednáních. "Rozhovory nebyly přerušeny, ale probíhají 'mnohem pomalejším tempem' než před eskalací z pátečního večera," řekl zdroj agentuře Reuters.



- Abdulrahmanem bin Jassimem Al-Thani, aby s ním jednal o válce. "Přijel jsem do Dauhá, abych premiérovi @MBA_AlThani_ vyjádřil naši plnou vděčnost, uznání a podporu za neúnavné zprostředkovatelské iniciativy Kataru, konkrétně za propuštění rukojmích držených v Gaze," napsal Guterres v sobotu na Twitteru.



- Izraelský ministr zahraničí Eli Cohen nařídil odchod izraelských diplomatů z Turecka v návaznosti na výroky tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana na propalestinském shromáždění, v nichž Erdogan označil Izrael za "okupanta". Cohen v sobotu napsal na Twitteru: "Vzhledem k závažným prohlášením, která přicházejí z Turecka, jsem nařídil návrat diplomatických zástupců, aby se provedlo přehodnocení vztahů mezi Izraelem a Tureckem."



- Letadlová loď USS Dwight D. Eisenhower a její úderná skupina se přesunuly Gibraltarským průlivem, čímž se ve Středozemním moři ocitly dvě americké letadlové lodě, což je v posledních letech mimořádný jev. Úderná skupina letadlových lodí USS Gerald R. Ford se již nachází ve východním Středomoří, což je součástí soustřeďování sil, USA podporují Izrael v jeho válce proti Hamásu.



- Lékaři bez hranic vyzvali k okamžitému příměří v Gaze, "aby se zabránilo dalším obětem na životech ... a umožnil se přísun zoufale potřebných humanitárních dodávek". "Máme v pohotovosti týmy připravené vyslat zdravotnické zásoby a vstoupit do Gazy, jakmile to situace dovolí. Pokud však bude bombardování pokračovat se současnou intenzitou, jakákoli snaha o zvýšení lékařské pomoci bude nevyhnutelně nedostatečná," uvedla organizace.

, píše agentura AFP.Ještě před konfliktem organizace uvedla, že její mandát je ohrožen kvůli nedostatku finančních prostředků, píše agentura Reuters.Skotský premiér Humza Yousaf uvedl, že jeho tchán a tchyně, kteří uvízli v Gaze, jsou naživu, ale došla jim čistá pitná voda.Elizabeth El-Naklaová a její manžel Maged, rodiče Yousafovy manželky Naďi, odcestovali do Gazy před vypuknutím bojů na začátku tohoto měsíce, aby navštívili rodinu, a zůstali tam uvězněni.Lékař, který si nepřál být jmenován ze strachu, že se stane terčem útoků ze strany Izraelců, přijel do Gazy se svou ženou a třemi dospívajícími dětmi tři dny předtím, než Hamás 7. října zahájil vražedný útok, při němž zabil asi 1 300 Izraelců a vzal více než 200 rukojmích.V rozhovoru několik hodin předtím, než Izraelci v pátek vyhlásili v Gaze komunikační embargo, lékař listu Observer řekl, že jeho a mnoho dalších dětí, které žily v jednom domě, byly v noci tak traumatizované a vyděšené, že mluvily o tom, že by raději chtěly být zasaženy a zabity dalším úderem, než aby musely čekat do rána, než bombardování přestane.Tisíce lidí se vloupaly do několika skladů a distribučních center Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA) ve středních a jižních oblastech pásma Gazy a odnesly si pšeničnou mouku a další "základní věci pro přežití", uvedla organizace.V jednom ze skladů v Deir al-Balah jsou uloženy zásoby UNRWA z humanitárních konvojů přijíždějících z Egypta, uvedla agentura v prohlášení.Thomas White, ředitel UNRWA pro záležitosti v Pásmu Gazy, řekl: "Je to znepokojivé znamení, že po třech týdnech války a přísného obléhání Gazy se začíná rozpadat občanský pořádek. Lidé jsou vystrašení, frustrovaní a zoufalí. Napětí a strach ještě zhoršuje přerušení telefonních a internetových komunikačních linek.Mají pocit, že jsou odkázáni sami na sebe, odříznuti od svých rodin uvnitř Gazy i od zbytku světa.""V nadcházejícím týdnu jsme plánovali dramaticky zvýšit množství pomoci" směřující do Gazy z Egypta, řekl plukovník Elad Goren z Cogatu, agentury izraelského ministerstva obrany, která koordinuje spolupráci s Palestinci."Vyznačili jsme humanitární zónu na jihu pásma Gazy v oblasti Chán Júnis... stále doporučujeme, aby civilní obyvatelstvo, které se evakuovalo, šlo do této zóny," řekl podle agentury Reuters novinářům během online brífinku.Goren neuvedl, zda se jedná o novou nebo již existující humanitární zónu."Bylo to šílené," řekla. Když se tempo bombardování v sobotu ráno zpomalilo, obyvatelé spěchali do domů svých blízkých, s nimiž přes noc ztratili kontakt."Lidé teď chodí pěšky, používají auta, protože tu není internet," řekla al-Khoudary.Vydala se přímo do nemocnice Šifa, největší nemocnice v Gaze, kde lékaři, vyčerpaní operováním jednoho pacienta za druhým s ubývajícími pohonnými hmotami a zdravotnickým materiálem, pokračovali v práci navzdory davu asi 50 000 lidí, kteří se ukrývali v areálu.Izraelské nálety zasáhly oblasti kolem největší nemocnice v Gaze a zničily cesty vedoucí k tomuto zařízení, které je hlavním útočištěm pro Palestince prchající před izraelským bombardováním, uvedli obyvatelé pro agenturu Associated Press.Zde jsou další podrobnosti ze zprávy agentury AP:Izraelská armáda v posledních dnech obnovila dlouhodobá obvinění, že vrcholní představitelé a agenti Hamásu vybudovali pod nemocnicí Šífa podzemní bunkry, a obvinila militantní skupinu, že využívá civilisty jako lidské štíty. Izrael nepředložil žádné důkazy a Hamás tato tvrzení popírá."Dostat se do nemocnice je stále obtížnější," řekl v neděli telefonicky Mahmúd al-Sawah, který se v nemocnici ukrýval. "Zdá se, že chtějí oblast odříznout."Další obyvatel Gazy, Abdalláh Sayed, popsal izraelské letecké a pozemní útoky v posledních dvou dnech jako "nejprudší a nejintenzivnější" od začátku války.Dvaatřicetiletý muž na severu Západního břehu a devětadvacetiletý muž v Biet Rímu nedaleko Ramalláhu byli zastřeleni. V uprchlickém táboře Askar v Nábulusu byl rovněž zabit 31letý muž, bylo oznámeno.Izraelská armáda vzkázala civilistům v Gaze, aby se přesunuli na jih, zopakovala, že zvyšuje své operace, a uvedla, že humanitární úsilí "se bude rozšiřovat" jižně od Vádí Gaza.Mluvčí IDF Daniel Hagari zopakoval, že armáda "přechází do další fáze naší války proti Hamásu v Gaze ze vzduchu, země i moře".Uvedl, že Izrael opakovaně varoval obyvatele Gazy, aby se vzdálili od "bašt Hamásu", a dodal, že "dnes zvyšujeme naléhavost tohoto varování"."Civilisté v severní Gaze a ve městě Gaza by se měli dočasně přesunout jižně od Wadi Gaza do bezpečnější oblasti, kde mohou získat vodu, potraviny a léky. Zítra se humanitární úsilí do Gazy, vedené Egyptem a Spojenými státy, rozšíří," uvedl Hagari.Videoprohlášení bylo zveřejněno naTwitteru, v neděli brzy ráno, ale bylo nahráno již v sobotu. Ke slíbenému rozšíření humanitárního úsilí má dojít v neděli.informuje agentura AFP.Bývalý prezident Donald Trump na akci Republican Jewish Coalition řekl, že bude "bránit našeho přítele a spojence ve Státě Izrael jako nikdo předtím".Konflikt mezi Izraelem a Hamásem je "bojem mezi civilizací a barbarstvím, mezi slušností a zkažeností a mezi dobrem a zlem," řekl Trump.Trump v posledních týdnech vyvolal hněv poté, co označil libanonskou islamistickou skupinu Hizballáh za "velmi chytrou" a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.Trumpův nejbližší soupeř, floridský guvernér Ron DeSantis, označil překvapivý útok Hamásu na Izrael ze 7. října za "nejsmrtonosnější útok proti Židům od samotného holocaustu".DeSantis a další poukazovali na podle nich rostoucí antisemitismus na amerických univerzitních kampusech a navrhovali snížení financování univerzit a zrušení víz pro propalestinské zahraniční studenty.Většina komunikací na tomto území byla v pátek pozdě večer vyřazena z provozu a palestinský Červený půlměsíc uvedl, že výpadek zablokoval tísňová volání a narušil kritické služby záchranné služby.Palestinská telekomunikační společnost (Paltel) rovněž potvrdila, že v pásmu Gazy jsou postupně obnovovány služby pevných linek, mobilních telefonů a internetu."Naše technické týmy usilovně řeší poškození vnitřní síťové infrastruktury v náročných podmínkách," uvedla na sociálních sítích.Obnovení komunikace je velmi vítanou událostí v Gaze, která byla v pátek pozdě večer odříznuta od světa, protože Izrael rozšířil pozemní operace a zahájil intenzivní letecké údery.