Válka mezi Izraelem a Hamásem: Izraelské letectvo sděluje, že zasáhlo za posledních 24 hodin 600 cílů

30. 10. 2023

- Reportér Hani Mahmoud z Al-Džazíry řekl v televizi, že proběhla „další noc těžkého bombardování“ v Gaze.



Uvádí, že „nejméně 14 000 lidí“ nyní vyhledalo útočiště v nemocnici Al-Quds v městě Khan Younis s tím, že „všechny obytné budovy kolem nemocnice Al-Quds byly buď zničeny, nebo utrpěly značné škody bombardováním Izraele. Hovoříme o více než deseti obytných budovách.“



Poznamenává, že „většina z těchto lidí již ztratila své domovy při izraelském bombardování. Je těžké si představit, kam by se mohli evakuovat dál."



Khan Younis se nachází jižně od Wadi Gaza, v oblasti, o níž Izrael řekl lidem, aby se tam přestěhovali.



- Izraelské letectvo uvedlo, že za poslední den zaútočilo na asi 600 cílů, včetně „v oblasti univerzity Al-Azhar“, odkud prý měla být odpálena protitanková střela. Uvedla také, že cílem byly „sklady zbraní, úkryty a shromáždění agentů Hamásu a protitankové pozice“.

Univerzita Al-Azhar je veřejná univerzita v blízkosti centra města Gaza.



Izraelské síly také zasáhly cíle v Sýrii a Libanonu v reakci na odpaly z těchto oblastí do Izraele, uvedly obranné síly země. V samostatných tweetech IDF uvedlo, že letadlo zaútočilo na cíle Hizballáhu na libanonském území, včetně „infrastruktur pro řízení terorismu a vojenských infrastruktur organizace“, a že na syrském území zaútočila stíhačka na odpalovací zařízení.



- Přicházejí zprávy o dalším nájezdu izraelských sil na uprchlický tábor Jenine na Západním břehu, byli tam zabiti nejméně dva Palestinci.



- Podle mluvčího na přechodu Rafáh bylo v neděli z Egypta povoleno projet do Gazy dalších 33 nákladním autům s humanitární pomocí. Je to největší počet nákladních aut, které za den přejedou od začátku konfliktu, ale humanitární pracovníci agentuře AP řekli, že pomoc stále zoufale nedosahuje toho, co je potřeba.



- Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan uvedl, že u soudu „probíhá aktivní vyšetřování“ válečných zločinů spáchaných v Izraeli, Gaze a na Západním břehu Jordánu. Prokurátor dodal: "Neměla by existovat žádná překážka pro dodávky humanitární pomoci... civilistům."

- Úřady uvedly, že bylo zatčeno 60 lidí.



- Jordánsko požádalo USA, aby nasadily systémy protivzdušné obrany Patriot, aby posílily svou hraniční obranu uprostřed zvýšeného regionálního napětí, uvedl v neděli mluvčí jordánské armády podle agentury Reuters. „Požádali jsme americkou stranu, aby pomohla posílit náš obranný systém pomocí raketových systémů protivzdušné obrany Patriot,“ řekl státní televizi brigádní generál Mustafa Hiyari, mluvčí jordánské armády.



- Izrael si předvolal ruského velvyslance, aby podal protest proti tomu, že Moskva minulý týden hostila delegaci Hamasu po útocích na Izrael ze 7. října. Pozvání Hamásu „vysílá zprávu legitimizující terorismus proti Izraelcům“, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí v prohlášení s odvoláním na své vysoké zaměstnance, jak řekli velvyslanci Anatoliji Viktorovovi, píše agentura Reuters.



- Ruské úřady uzavřely letiště ve městě Machačkala v regionu severního Kavkazu a odklonily lety, včetně jednoho z Izraele, poté, co se v zařízení shromáždili demonstranti odsuzující izraelské akce v Gaze, píše agentura Reuters. Úřady uvedly, že letiště zůstane uzavřené, dokud nebude situace „normalizována“. Ruský vyšetřovací výbor nařídil trestní vyšetřování incidentu, dodala agentura Reuters.



- Joe Biden v neděli ráno telefonicky hovořil s Benjaminem Netanjahuem, uvedl Bílý dům. „Prezident zopakoval, že Izrael má plné právo a odpovědnost bránit své občany před terorismem, a zdůraznil, že je třeba tak činit způsobem, který je v souladu s mezinárodním humanitárním právem, které upřednostňuje ochranu civilistů,“ uvedl Bílý dům v tiskovém prohlášení.



- Joe Biden také hovořil s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem as-Sísím, uvedl Bílý dům. „Prezident Biden a prezident Sísí potvrdili svůj závazek spolupracovat na vytvoření podmínek pro trvalý a udržitelný mír na Blízkém východě, včetně vytvoření palestinského státu,“ řekl.



- Tisíce obyvatel Gazy se v neděli vloupaly do skladů OSN, odnesly mouku a další nezbytné předměty na znamení, že dosáhli „kritické situace“, uvedla agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), píše agentura Reuters. "Je to znepokojivé znamení, že po třech týdnech války a těsném obléhání Gazy se občanský pořádek začíná hroutit," uvedla UNRWA v prohlášení.





- „Schválíme samostatný zákon o financování Izraele,“ řekl nový americký ultrapravicový předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v rozhovoru pro Fox News. Nechce financovat podporu Ukrajině.







- Lékaři bez hranic poslali v letadle Světové zdravotnické organizace do Egypta 26 tun zdravotnického materiálu. „Zdravotnický materiál může pokrýt potřeby pro 800 chirurgických zákroků a je určen pro zdravotnická zařízení v Gaze ve spolupráci s místními zdravotnickými úřady,“ uvedli Lékaři bez hranic.



- Počet dětí zabitých v Gaze za poslední tři týdny překonal roční počet dětí zabitých ve válečných zónách od roku 2019, uvedla v neděli organizace Save the Children. „Vzhledem k tomu, že dalších 1 000 dětí, které jsou v Gaze hlášeny jako pohřešované, pohřbené pod troskami, je počet obětí pravděpodobně mnohem vyšší,“ dodal.



- Fakulty z Columbia University a Barnard College v New York City podepsaly otevřený dopis na podporu svých studentů, kteří vyjadřují solidaritu s Palestinou s tím, že takové projevy solidarity a historické kontextualizace probíhající války nejsou antisemitské. „Události ze 7. října lze považovat za pouhou salvu v probíhající válce mezi okupačním státem a lidmi, které okupuje, okupovaný národ uplatňuje své právo bránit se násilné a nezákonné okupaci,“ píše se v dopise.



- Australská ministryně zahraničních věcí Penny Wongová řekla Izraeli, aby „naslouchal“, když jej jeho přátelé žádají, aby chránil nevinné životy v Gaze, a varovala, že svět „nebude akceptovat pokračující umírání civilistů“.



Výroky Wongové odrážejí sílící požadavek australské labouristické vlády, aby Izrael minimalizoval úmrtnost civilistů v Gaze. Ministryně zahraničí konstatovala že civilisté na obou stranách jsou „vražděni“ v „strašném, tragickém konfliktu“.



Její výroky následovaly po dopise podepsaném šesti bývalými australskými premiéry, vyjadřujícím solidaritu s židovskou i palestinskou komunitou a naznačující, že teroristé zvítězí, „pokud budou naše srdce naplněna nenávistí“.



Austrálie byla mezi 45 zeměmi – včetně Spojeného království, Německa, Indie a Kanady –, které se zdržely hlasování o návrhu Valného shromáždění OSN vyzývajícího k okamžitému humanitárnímu příměří. Austrálie argumentovala, že návrh byl „neúplný“, protože přímo neodsuzoval Hamás za útoky ze 7. října.



- V posledních několika hodinách se objevily další zprávy o dalším nájezdu izraelských sil na uprchlický tábor Jenin na Západním břehu Jordánu. Byli tam zřejmě zabiti nejméně dva Palestinci. Dostupné podrobnosti jsou omezené a někdy jsou v rozporu.



Ředitel vládní nemocnice v Jeninu Wissam Bakr zveřejnil jména dvou mužů, kteří byli údajně zastřeleni a zabiti izraelskými silami, uvedla Al-Džazíra.



Zdá se, že srážky potvrdil i list Jerusalem Post, který uvedl, že „IDF a palestinští teroristé si přes noc vyměnili palbu v uprchlickém táboře Jenin“.



Korespondent al-Džazíry uvedl, že rodiny v obytné budově v Jeninu byly izraelskými silami nuceny evakuovat své domovy a že byla odpojena elektřina.



Palestinská média WAFA uvedla, že do města vjelo asi 100 vojenských vozidel a nejméně jeden buldozer a izraelský bezpilotní letoun provedl nálet.



IDF se k operacím v Jeninu nevyjádřila.



- Šedesát lidí bylo zadrženo poté, co stovky protiizraelských demonstrantů v neděli vtrhly na letiště v ruském převážně muslimském Dagestánu, uvedla v pondělí tisková agentura RIA.



RIA uvedla, že byla identifikována totožnost 150 z nejaktivnějších demonstrantů. Při incidentu bylo zraněno devět policistů, z nichž dva byli ošetřeni v nemocnici.



Demonstranti v neděli zaútočili na letiště, kam právě přiletělo letadlo z Izraele, a přinutili bezpečnostní složky letiště uzavřít a demonstranty odstranit.



- Syrská státní televize v pondělí uvedla, že izraelské nálety byly zaměřeny na dvě armádní stanoviště v Dará, uvedla agentura Reuters.



Podle syrských médií vedly nálety k „určitým materiálním ztrátám“.



- Palestinci na severu Gazy hlásí podle agentury Reuters nárůst leteckých a dělostřeleckých útoků v pondělí v časných ranních hodinách.



Izraelské nálety zasáhly oblasti poblíž nemocnic Shifa a Al-Quds ve městě Gaza a palestinští militanti se střetli s izraelskými silami v pohraniční oblasti východně od města Khan Younis na jihu enklávy, uvedla tisková agentura s odvoláním na palestinská média.



Agentura Reuters poznamenává, že Hamás ani izraelská armáda se k bojům v pondělí nevyjádřily a agentura nebyla schopna zprávy potvrdit.



Zprávy však přicházejí hodiny poté, co Izrael zveřejnil snímky bitevních tanků na západním pobřeží Gazy, což signalizuje potenciální snahu obklíčit hlavní město Gazy dva dny poté, co izraelská vláda nařídila rozšířené pozemní invaze přes svou východní hranici.



- Zdá se, že výpadky telefonů a internetu se v neděli zmírnily, ale poskytovatel telekomunikací Paltel uvedl, že izraelské nálety opět vyřadily internet a telefonní služby v částech severních částí enklávy, kde má Hamás velitelská střediska. Výpadky vážně narušily záchranné operace pro oběti izraelského bombardování.



- Nepokoje na letišti Machačkala v Dagestánu.



Dav v ruském regionu zaútočil na letiště při hledání židovských pasažérů přilétajících z Izraele poté, co se objevily zprávy, že do města přilétá let z Tel Avivu.



Místní úřady uvedly, že 20 lidí bylo zraněno, než bezpečnostní síly potlačily protest, ale cestující v letadle byli v bezpečí. Dagestánská vláda uvedla, že posiluje bezpečnostní opatření v celé republice, která je domovem asi 3 milionů lidí.



Sergej Melikov, hlava Dagestánu, řekl, že incident byl hrubým porušením zákona, přestože Dagestánci „soucítí s utrpením obětí činů nespravedlivých lidí a politiků a modlí se za mír v Palestině“.



"Není odvaha čekat jako dav na neozbrojené lidi, kteří neudělali nic zakázaného," řekl Melikov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Izrael vyzval ruské úřady, aby chránily Izraelce a Židy po nedávné záplavě násilí proti izraelským a židovským cílům.



V posledních několika dnech bylo zapáleno budované židovské centrum v Nalčiku, hlavním městě nedaleké ruské republiky Kabardino-Balkarsko, uvedli krizoví činitelé.



Na sociálních sítích se také objevily zprávy o malých protiizraelských shromážděních o víkendu v Dagestánu a po celém severním Kavkaze na jihu Ruska.







- Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí veze do Gazy 33 kamionů postele, jídlo, lékařské a hygienické potřeby. ÚŘAD uvedl, že 12 kamionů převáželo zdravotnický materiál a tři převážely zdravotnický materiál a další předměty. Další dva vezly vodu, sanitární a hygienické potřeby.



„Všechny humanitární agentury a personál čelí značným omezením při poskytování humanitární pomoci kvůli pokračujícím nepřátelským akcím, omezením pohybu a nedostatku elektřiny, paliva, vody, léků a dalších nezbytných položek. Humanitární partneři se nemohou bezpečně dostat k lidem v nouzi a ke skladům, kde se skladují zásoby pomoci.



Z celkového počtu kamionů, které se dostaly přes hranici od začátku konfliktu (zprávy se liší kolem 117 nebo 118), nejméně 13 přepravovalo vodu, hygienické a hygienické potřeby a nejméně 70 přepravovalo zdravotnický materiál.



„Ačkoli jsou tyto dodávky omezené na objem, hrají zásadní roli při a udržování základních zdravotnických služeb,“ uvedl v neděli úřad.



Zdroj v angličtině

