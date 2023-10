Děsivá tragédie

30. 10. 2023

čas čtení 3 minuty



Válka mezi Hamasem a Izraelem vyžaduje jasné myšlení a morální kompas, píše bývalý americký ministr Robert Reich



Přátelé,



Válka v Gaze je katastrofální a srdcervoucí.



Ale mnoho věcí, které o ní slyším nebo čtu od jinak inteligentních lidí, mi připadá slepé k její realitě. Například:



"Gazané jsou nešťastné vedlejší škody."



Dnes jsem to slyšel od izraelského činitele. Tento názor je morálně zkorumpovaný. Nevinné děti, rodiče, prarodiče, bratři a sestry nejsou „vedlejší škody“. Jejich životy nejsou o nic méně cenné než životy jiných. Jejich smrt a utrpení přidávají smrt a utrpení všech.



"Židé by se měli stydět."



Včera jsem to slyšel od takzvaného „experta“ na Blízký východ. Je to absurdní a antisemitská poznámka. I když odsoudíte rozhodnutí izraelské vlády, která vedla k tomuto kataklyzmatu (jako já), připisování spoluviny všem Židům je morálně odporné. Přátelé,Válka v Gaze je katastrofální a srdcervoucí.Ale mnoho věcí, které o ní slyším nebo čtu od jinak inteligentních lidí, mi připadá slepé k její realitě. Například:Dnes jsem to slyšel od izraelského činitele. Tento názor je morálně zkorumpovaný. Nevinné děti, rodiče, prarodiče, bratři a sestry nejsou „vedlejší škody“. Jejich životy nejsou o nic méně cenné než životy jiných. Jejich smrt a utrpení přidávají smrt a utrpení všech.Včera jsem to slyšel od takzvaného „experta“ na Blízký východ. Je to absurdní a antisemitská poznámka. I když odsoudíte rozhodnutí izraelské vlády, která vedla k tomuto kataklyzmatu (jako já), připisování spoluviny všem Židům je morálně odporné.





"Nikdo by neměl zaměstnat žádného studenta, který obviňuje Izrael."



Slyšel jsem to od titána z Wall Street. Je to nehorázné. Studenti by měli mít možnost svobodně vyjádřit své názory, i když je považujete za zavádějící. Poškozování jejich kariéry kvůli názorům, které vyjadřují na vysoké škole, je formou zařazení na černou listinu podobnou nejhoršímu z honů na čarodějnice za senátora Joe McCarthyho. Bohatí dárci z Wall Street a C-suites, kteří se snaží umlčet mladé lidi, se morálně mýlí.



"Nebudu volit Bidena kvůli jeho podpoře Izraele."



Včera mi to řekl jeden mladý progresivní aktivista. Řekl jsem mu, že má samozřejmě právo volit, koho chce, ale že hlas odepřený Bidenovi bude ve skutečnosti hlasem pro Trumpa. A bez ohledu na to, jak moc nesouhlasí s Bidenovou podporou Izraele v současném konfliktu, Trumpova zahraniční politika bude mnohem horší – dá autoritářským tyranům, co chtějí.



"Izrael nemá na výběr."



Slyšel jsem to od postgraduálního studenta, který se specializuje na Blízký východ a říká, že pozemní invaze do Gazy je jediný způsob, jak zničit Hamás. Myslím, že se mýlí. Izrael je bohatý a mocný. Má jiné způsoby, jak neutralizovat Hamás. Pozemní invaze Hamás nezničí – může ho dokonce rozšířit, protože se jí radikalizuje více Gazanů a dalších Palestinců.



Izrael může investovat více a lépe do zpravodajských informací o Hamásu (jeho selhání zpravodajských služeb v současné krizi je ohromující). Může infiltrovat Hamás a zničit jeho vedení. Může spolupracovat s dalšími arabskými státy na izolaci Hamásu, Hizballáhu a dalších íránských teroristických klientů.



Obávám se, že to, co nyní Izrael provádí – pozemní válku v Gaze – je přesně to, v co Hamás doufal, když zahájil svůj útok 7. října, protože to podkopává veškeré sympatie Izraele, odvrací pozornost světa od vražedného režimu v Teheránu a donutilo to Izrael angažovat svou armádu k trvalému obsazení Gazy a Západního břehu Jordánu.



"Amerika si nemůže dovolit podporovat Izrael a Ukrajinu současně."



Včera jsem to slyšel od vysoce postaveného republikána ze sněmovny, který chce poslat další miliardy do Izraele, ale ne na Ukrajinu. Je to hloupá a zavádějící pozice. Samozřejmě si můžeme dovolit poslat další pomoc Ukrajině, i když posíláme pomoc také Izraeli. Trumpovi republikáni nesmí odměňovat Putinovu agresi.



Tragický vývoj v Gaze vyžaduje jasné myšlení a morální kompas. Moc toho nevidím.

