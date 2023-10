Diskuse s posluchači: Měli by západní politikové usilovat o příměří v Gaze?

30. 10. 2023

Další vášnivá rozhlasová diskuse s britskými posluchači o konfliktu v Gaze se vysílala v sobotu odpoledne:



Moderátorka: Dobré odpoledne. Vítejte v pořadu Any Answers. Měl by nyní Rishi Sunak vyzývat k příměří na Blízkém východě, měl by totéž udělat Keir Starmer? Velká skupina britských právníků požádala vládu, aby vyzvala k příměří v Gaze. Izrael podle nich vážně porušuje mezinárodní právo. Stejná skupina právníků rovněž tvrdí, že vážným porušením mezinárodního práva jsou i útoky Hamásu proti izraelským civilistům.

A možná jste slyšeli, že Valné shromáždění OSN včera večer drtivou většinou hlasů podpořilo rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří. Takže otázka pro vás je dnes odpoledne jednoduchá.

Co chcete, aby naši političtí představitelé říkali?

V drtivé většině tento týden, stejně jako minulý a předminulý, chcete mluvit o tom, co se děje v Gaze. Naomi Wayneová, jste naše první volající.

Posluchačka: Volám z Londýna. Dobrý den. Dobré odpoledne. No, jsem stará židovka. Mám rodinu v Izraeli. Mám v Izraeli židovské přátele a Palestince. Mám palestinské přátele na Západním břehu a v Gaze. A zoufale toužím po tom, aby se naše vláda připojila k většině členů OSN a vyzvala k příměří a vyvinula tlak na Izrael, aby si sedl a jednal s Palestinci o míru.





Jsem také tajemnicí malé židovské charitativní organizace, která podporuje občanské skupiny v Izraeli a v Palestině, a máme asi osm skupin, které podporujeme na Západě, v Gaze, a nemohu se s žádnou z nich spojit.





Nevím, jestli lidé, kteří je vedou, jsou naživu nebo mrtví. A tyto skupiny dělají to, že pracují s nejchudšími rodinami a velkou věcí, kterou dělají, je, že se snaží pracovat s traumatem dětí, které žijí v Gaze a které byly znovu a znovu bombardovány.





A já nevím, jestli některá z těch skupin ještě existuje, jestli existují lidé, kteří je vedou, jestli ty děti, od kterých mám desítky a desítky fotek, jsou to obyčejné děti. Nevím, jestli jsou živé, nebo mrtvé.





Chci, aby naše vláda okamžitě řekla Izraeli: Musíte s tím přestat. Vždyť jde o ta čísla. Víte, já si nemyslím, že jde o čísla, ale uvědomme si to. Kolik?





To je něco nepopsatelně otřesného. Zabili 1400 lidí.





Izrael nyní zabil více než pětinásobek tohoto počtu. Je to málo pomsty? Nyní bychom měli mluvit o řešení problému Izraele, Palestiny a o tom, že Palestincům poskytneme rovnost, ať už jakýmkoli způsobem.





Moderátorka: Mohu vám položit otázku, kterou řekl politik David Blunkett v pořadu Any Questions, a požádat vás o reakci? Řekl, že pokud se nepodaří vyvinout tlak, zejména ze strany Američanů a z druhé strany, mezi Jordánskem a Katarem a dalšími arabskými státy na druhé straně, pokud se jim skutečně nepodaří přimět obě strany, aby byly schopny ustoupit, pokud to nedokážou, nemáme šanci.





Posluchačka: No, myslím, že to je asi pravda, ale měli bychom převzít odpovědnost za naši stranu, převezměme odpovědnost za naši vládu a za naše nejlepší přátele, Američany, a řekněme jim, ať vyvinou tlak na Izrael. Vždyť Amerika dodává Izraeli fenomenální množství mimořádně nebezpečných zbraní. Amerika není bezmocná. Je načase, aby ocas přestal vrtět psem.





A jako lidé v Británii bychom se měli modlit, a když poslouchám váš pořad, a já jsem ho poslouchala velmi pozorně, mám pocit, že většina posluchačů si myslí, že Británie a Amerika a všichni ostatní, kteří mají vliv na Izrael a mají nad ním potenciální moc, by měli říct stop.





A ano, samozřejmě, že Katařané a Egypťané a Jordánci a všichni, kdo mají vliv na Hamás, by měli také říci stop.





Ale nezapomínejme, kde je moc. Izrael je nesmírně mocná vláda. A zabil sedm, jak jsem slyšea ve zprávách a já a to je nejaktuálnější údaj, 7700 lidí. Není to dostatečná odplata ? Se spravedlností to rozhodně nemá nic společného. Drtivá většina těch lidí jsou obyčejní lidé, stejně jako vy a já a lidé, kteří poslouchají tento pořad. A lidé v publiku.





Moderátorka: Takže naprosto slyším emoce, která vás pohnuly, abyste se nám ozvala, a já a respektuji to. Mohu se vás ale zeptat na tuto otázku, která zazněla v mnoha různých iteracích v průběhu minulého týdne, když jde o to, že v této hře má Hamas moc, nemá Hamas moc propustit také rukojmí, které vzal 7. října? Nemá na tom svůj podíl?





Posluchačka: Samozřejmě, že má svou roli. A jedna z věcí, která mě nejvíce šokovala, byla, když.

jsem slyšela, že Hamás zajall rukojmí. Považovala jsem za samozřejmé, že úplně první věc, kterou by měl Izrael udělat, je získat ta rukojmí zpět, a byla jsem ohromena tím, že to, co chtěl Izrael namísto toho udělat bylo vybombardovat Gazu zpět do doby kamenné.









Moderátorka: Děkuji vám za váš telefonát.

Volá nám Pete Walker. Dobrý den, Petere. Dobré odpoledne.









Moderátorka: No, jistě. Myslím tím, že měla silný argument. Vášnivý. Co si o tom myslíte vy?







Posluchač: No, dobře, to je fér.

No, dobře, to je fér.





Žil jsem v oblasti, kde se před třemi týdny odehrál ten masakr, a naštěstí pro jednou, mohu shrnout, milosrdně, zázračně, se zdá, že dotyčná vesnice vyvázla bez úhony. Což je docela úžasné. Ale každopádně si myslím, že když člověk skutečně žil v blízkosti hranic Izraele, což já jsem nějakou dobu žil, i když už dávno, tak si myslím, že má úplně jiný pohled na to, jaká hrozba může číhat za hranicemi a jak se proti ní bránit.





Moderátorka: Takže co naznačujete? Že každý Palestinec v Gaze a na Západním břehu si myslí totéž?





Moderátorka: Pojďme si položit velmi jednoduchou otázku. Jak to pomůže? Jak pomůže to, co se teď děje? A jak to skončí?





Posluchač: Rád bych. položil řečnickou otázku protiotázku.





Moderátorka: Byla bych raději, kdybyste prostě odpověděl.





Posluchač: Dobře, dovolte mi, abych učinil toto prohlášení. V případě, že by přímo vedle vašeho pozemku vypukl vážný požár, co byste udělali? Budete stát a čekat, chrstnete na něj kbelík vody a budete doufat v to nejlepší? Nebo zavoláte hasiče, uděláte vše, co je třeba, abyste ho uhasili, a pak uvidíte, jak na tom jste. Víte, nemá smysl hasit jen napůl a pak nechat uhlíky znovu vzplanout a doufat, že budete v pořádku. Myslím si, že to je situace, kdy v Izraeli konečně pochopili, že s takovými lidmi, s takovým režimem, který řídí Gazu, není absolutně žádná naděje na vyjednávání, a musí tam jít a důkladně se s nimi vypořádat.





Moderátorka: Takže bez ohledu, bez ohledu na počet mrtvých, bez ohledu na počet mrtvých mužů, žen a dětí v ulicích.









Posluchač: Válka je válka. Takové věci se stávají. Je to velmi smutné. Nikdo si to na izraelské straně nepřeje. Já mám spíše jiný názor, pokud jde o stranu Hamásu, protože oni používají lidské štíty a chtějí, aby byli lidé zabíjeni. Další věc, kterou bych chtěl říci, je, že by si BBC a všechna média měla poctivě prověřit údaje o uváděných obětech. Vycházejí z Hamásu, který má vše pod kontrolou. Takže je to opravdu případ toho, že si zvolíte číslo, zdvojnásobte ho a na konec přidáte nulu. Kdo ví, jaký je počet obětí?





Posluchač: Dobře, ale je to nevyhnutelné. Ve válečné zóně dochází ke kolaterálním škodám. Je to smutné. Nikdo si je nepřeje. Izraelci je určitě nechtějí, protože jdou do neuvěřitelných rozměrů. Snaží se být při svých úderech chirurgičtí a a tři týdny varovali lidi, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti vzdálili z cesty. Víte, co víc mohou udělat? Protože nakonec mají pocit, že se musí chirurgicky vypořádat s teroristickou hrozbou, která je prakticky zcela v podzemí. Kdybyste viděli, pravděpodobně ze včerejších brífinků IDF, nemocnice Šifa, centrální nemocnice ve městě Gaza, je zcela základna Hamásu pod ní. Takže víte, že pokud Izraelci nakonec budou muset na nemocnici udeřit, nebude to v mezinárodních médiích vypadat dobře. Ale vůbec bych jim to nevyčítal, protože musí udělat tuto práci a dokončit ji.





Moderátorka: Dobře, Pete. Děkuji.





Jane se ozvala na Twitteru. Je zřejmé, že v Gaze by mělo být uzavřeno příměří. Proč jsou politici tak zbabělí, že to neřeknou? David říká, že ve všech válkách jsou zabíjeni nevinní lidé. Doufám, že Gazu po této válce obsadí Izrael nebo OSN, aby se ujistili, že Gazu neovládnou teroristé. Nigel říká, jak můžeme očekávat, že přesvědčíme Hamás k příměří, pokud neodsoudíme i jejich masakr? A Kevin říká: Domnívám se, že jakýkoli zásah západních představitelů může jen přilít olej do ohně. Noor al Sharbat . Volá nám ze Sheffieldu. Doufám, že jsem vaše jméno řekla správně.





Posluchačka: Dobrý den, děkuji. Jmenuji se Noor a Sharbati a děkuji, že jste mi zavolali zpět a dali mi šanci. Nejprve bych chtěla říci, že budu naléhavě žádat vládu, aby se postavila na správnou stranu. V tuto chvíli nejde o Hamás nebo Izrael. Jde o zastavení krveprolití. V tuto chvíli neexistuje žádná omluva pro to, co se děje těm maminkám, těm dětem. Viděl jsem videa, na kterých otcové sbírají části těl svých dětí a dávají je do pytlů na mrtvoly. Chci říct, že tohle je konec světa. Když to všechno vidím, ztrácím naději v lidstvo jako celek.





Moderátorka: Jste taky Palestinka? A máte v regionu nějaké známé?





Posluchačka: To je pravda. Pocházím z Palestiny. Takže bych vám chtěl jenom zmínit, že vím, že lidé jsou v tuto chvíli tak neoblomní, že ta válka začala 7. října, a já nechci být patetická nebo se snažit jako předstírat nebo tak něco. Ale moje babička v roce 1948 porodila mého tatínka a můj tatínek byl miminko, nevíme datum jeho narození, protože asi když mu byl rok, tak za velmi hrůzostrašné války tam byla postižena moje rodina a celá vesnice. Vyhnali je a moje babička a rodina šla pěšky do Jordánska bez jídla, bez peněz a děti jedly trávu na cestě.





Moderátorka: Mohu se zeptat, Peter říkal, že byl v oblastech na hranicích mezi Izraelem a Gazou. A říká, že tam vládne ideologie, která nedovolí, aby spolu existovaly dva státy. Říkal, že většina lidí v Palestině, a není to přímá citace, protože se jen snažím vzpomenout, co přesně řekl, říkal, že většina lidí v Palestině by nepřijala židovský stát.





Posluchačka: Jo, jo, to jsem slyšela.





Moderátorka: Slyšela jste ho. Dobře, tak co si myslíte o tom, co řekl.





Posluchačka: Myslím, že musíme uznat Palestince jako lidi. Pokud zbavíte člověka práva na existenci, stačí se podívat na lidi jako v samotném Izraeli. Jsou tam lidé palestinského původu. A není s nimi zacházeno stejně jako s Izraelci. Nejsou to plnohodnotní občani, i když mají izraelské pasy. V tomto světě existuje pět kategorií Palestinců. Nejde jen o Západní břeh Jordánu, Gazu a lidi na území okupovaném v roce 1948, jsou tu i lidé jinde ve světě, jako já a moji synové.





Chtěla bych se jen zmínit o právech na pobyt.





Například. Nemám právo jet ani na návštěvu ke svým příbuzným do Palestiny. Nemohu tam jet. A další věc, že před 20 lety jsem si vzala svého manžela a on je z Janiny ze Západního břehu Jordánu a je to Palestinec s palestinským pasem. A já jsem si podala žádost o povolení k pobytu, abych tam mohla jít žít s hm a moje číslo žádosti bylo před lety něco jako 32 020 a je to pořád stejné stejné číslo po dvaceti letech. Ale když se k lidem nechováte jako k lidským bytostem. Chci říct, jednou jsem tam byla. Byla jsem tam v roce 2015 a zažila jsem ta kontrolní stanoviště. Ponížení pro Palestince na kontrolních stanovištích je něco, co jsem v životě nezažila. To mě opravdu odrazuje.





Moderátorka: Moc vám děkuji. Spousta telefonátů. Suzanne píše: Příměří okamžitě, říká Suzanne, nejsou žádní vítězové. Cítím s nevinnými na obou stranách. Je to strašná tragédie. Margot říká, že je nutno propustit rukojmí výměnou za pauzu, která by poskytla čas na zahájení jednání s cílem dosáhnout budoucího míru. Boris říká, že k příměří nedojde, pokud Hamás nepropustí všechny nevinné civilisty a nepřestane s útoky. Colin říká, že i když Izrael zničí většinu vojenského potenciálu Hamásu, počet členů Hamásu se zvýší kvůli hněvu vyvolanému akcemi Izraele, a Paddy píše: Pro Izrael! Pro Palestinu! Proč lidé prostě nemohou být pro mír? Všechno to ukazování prstem je přesně to, co není potřeba. Pojďme k Louise Mooreové, která nám volá z Walesu. Dobrý den, Louise. Wales je docela obecná obecná věc. Nevím, z které části Walesu, Louise, odkud voláte?





Posluchačka: Je to jižní Wales a já jsem přemýšlela o tom, co by se stalo, kdybychom se rozhodli zaútočit na Anglii stejným způsobem, jako se Hamás rozhodl zaútočit na Izrael. Co kdybychom udělali síť tunelů a z nich vylezli a začali vás vyhazovat do vzduchu. Ale vlastně jsem o tom přemýšlela jen v reakci na vaši otázku, kde jsem. ŽIla jsem na Blízkém východě, žila jsem v Izraeli a pracovala jsem i v ostatních státech Perského zálivu s Palestinci. Mám mezi nimi mnoho přátel.





Ale v tom obrovském návalu emocí se přehlížejí fakta, a je pochopitelné, že po barbarských činech, které Hamás provedl 7. října, je obrovský nával emocí. Jak se přes to můžete přenést? Před dvaceti lety. Izrael předal Gazu Palestincům a bylo to malé prosperující místo. Pak ji předali. Vzpomínám si na skleníky a v jednom z nich se pěstovala rajčata, která měla speciální bakteriální využití. A co se stalo? Palestinci to pak prostě rozbili. A pak přišel Hamás, což je teroristická organizace, která skutečně také terorizuje Palestince, kam až dosáhne.





Moderátorka: Mohu se vás zeptat? Mohu vás požádat, abych vás vrátila k otázce, která byla položena v úvodu tohoto pořadu? Mělo by být uzavřeno příměří? Měla by naše vláda prosazovat příměří, a pokud ne, tak jak to pomůže?





Posluchačka: No, nevím, čeho by příměří dosáhlo? Hamás neprojevil žádné přání vyjednávat. Hamás nepřišel s návrhem na propuštění rukojmích ani s ničím, co by takový návrh učinilo. Odmítl žádosti Červeného kříže.





Moderátorka: Ale nezachránilo by příměří životy v Gaze?





Posluchačka: Nejsem si jistá, zda by tomu tak bylo. Protože Hamás odpaluje rakety, které pořádně neodstartují a dopadají na parkoviště nemocnic, a terorizuje Palestince stejně jako Izraelce. Víte, my předpokládáme, že Hamás je racionální, normální druh organizace, že lidé v Hamásu přemýšlejí jako my, že jim to jen tak neklapne na smysl, to ne. Takže si myslím, že tohle je příliš, měli bychom volat po větší pomoci, abychom zlo Hamásu z Gazy vymýtili.





Moderátorka: Dobře, Louise. Dobře, Louise, děkuji vám za váš telefonát. Sam Roberts nám volá z Rotherhamu. Dobrý den.





Posluchačka: Myslím, že okamžité příměří je řešení, pokud k němu můžeme ve Spojeném království pomoci vyzvat. Opravdu si myslím, že v ideálním případě by bylo lepší jít trochu dál a skutečně se pokusit pohnat Izrael k odpovědnosti za jeho činy. Je to velmi dobře financovaný stát s velkou podporou západních národů a s nejmodernější armádou. Opravdu si myslím, že má dostatečnou podporu. Za současného stavu samozřejmě odsuzuji jakékoli ztráty na životech na obou stranách. Je to hrozné, ale příměří by pomohlo, víte, s těmi bezprostředními úmrtími, ke kterým došlo.



Moderátorka: Mluvíte jako bývalá vojačka. Je to tak?





Posluchačka: Ano, to je pravda. Strávil jsem několik let v armádě.

A jedním z bodů, které jsem chtěla říct, bylo, že spousta výcviku, který jsme absolvovali, zdůrazňuje legální aspekty ozbrojeného konfliktu a to, jak se chovat, když, víte, působíte v zahraničí ve válečných zónách nebo v oblastech konfliktu. Takže i když nejsem právník, chci poměrně důrazně hovořit o výcviku, který jsme absolvovali, a o některých akcích izraelských ozbrojených sil, které jsou podle mého názoru nezákonné. Víte, kolektivní tresty, útoky na civilisty, zaměřené na, víte, instituce, které by měly být chráněny, jako jsou nemocnice, jako náboženské budovy, a já si prostě myslím, že je to nemorální a nezákonné.



Moderátorka: Izraelská armáda tvrdí, že to není to, co dělají. Říkají, že neútočí na civilisty. To, co dělají, je, že se strategicky zaměřují na místa, o kterých se domnívají, že je Hamás řídí, nebo na úkryty zbraní nebo, víte, na nějaké takové věci. Předtím jsme tu měli někoho jiného, kdo mluvil o další věci, která přišla z Izraele, a to, že nemocnice jsou v této situaci využívány jako krytí pro velitelství Hamásu. Co si o tom myslíte jako vojačka?





Posluchačka: No, chci říct, že už nemůžu mluvit za armádu jako aktivní člen, ale dvě věci, které bych na to řekla, jsou, no, samozřejmě, že to řeknete, protože proč byste říkali, aha, my jsme prostě zabili hromadu civilistů a za druhé, víte, je tu taková ta technologie. Myslím, že by pravděpodobně dokázali neuvěřitelně dobře zacílit své útoky. S jejich shromažďováním zpravodajských informací a technologií opravdu dokázali být trochu cílenější. Takže pro mě to není super uvěřitelná výmluva. Myslím si, že se tím režim snaží demoralizovat lidskou populaci v Gaze, a to si prostě nemyslím, že je vhodné. A bylo by hezké, kdyby se podařilo uzavřít příměří.



Moderátorka: Hannah Woodová nám volá z Cumbrie. Dobrý den, Hannah.







Posluchačka: Chtěla jsem jen říct, že moje zkušenost je především taková, že jsem pracovala v uprchlických táborech v Řecku s mnoha Palestinci. Mluvím arabsky. Jsem muslimka a letos jsem byla také na Západním břehu Jordánu. Takže z toho všeho bych mohla mluvit o zvěrstvech, která se dějí, o masakrech, které se teď dějí, o palestinském lidu. Ale mám pocit, že jsme se dostali za hranice toho, abychom o tom vůbec mluvili. Každý ví, co se děje. Můžete to vidět ve zprávách.





Moderátorka: Otázka, která byla položena v tomto pořadu, ta otázka, na kterou, víte, žádám všechny, aby se soustředili, je, chci říct, docela jednoduchá. Měla by vláda, britská vláda, měl by Rishi Sunak nyní vyzývat k příměří?





Posluchačka: Teď nejde o vítězství a prohru. Jde o zastavení civilních obětí a jako britský občan chci říci, že chci, aby se vůdci, poslanci a lidé u moci postavili a nebáli se jít proti proudu a stát na správné straně dějin. A já to tak cítím. Když se podíváte na civilisty, kteří byli zabiti, 7000 lidí bylo zabito, 3000 dětí bylo zabito. A jak tady máme stát a říkat, že děláme správnou věc?





Moderátorka: Můžu vám říct, co k tomu řekl ministr zahraničí? Dnes ráno o tom mluvil. James Cleverly. Ministr zahraničí řekl, že Velká Británie nevyzývá k příměří, protože vláda nevěří, že Hamás příměří dodrží.







Posluchačka: Mohu také jen říci, že Izrael je země a my jednáme s vládou zde, Hamás je militantní skupina, která nemusí nutně reprezentovat celý.palestinský lid. Takže když srovnáváme tyto dva případy, je to nesrovnatelné, protože máme proti sobě zemi a militantní skupiny, které se chovají, jako by Hamás byl vládou.





Moderátorka: Přepojme se na Harryho Tamarina, který volá z Manchesteru. Dobrý den.





Posluchač: Chápu výzvy k příměří. Ale co mě zklamalo, je počet lidí, mezi které pravděpodobně patří i účastníci pochodu, který se právě koná. Nevolají po propuštění rukojmích.









Moderátorka: Harry, myslím, že první volající a další volající, kteří požadoval příměří, byli velmi výmluvní a označili to, co se stalo 7. října, za děsivé a řekli, že rukojmí by měli být propuštěni.





Posluchač: Ale to je první věc, kterou je třeba udělat. Rukojmí musí být propuštěni. Hamás musí přestat odpalovat své rakety. Znám lidi, kteří žijí v Izraeli, a ti říkají, že jsou zděšeni tím, co se děje. A problém je, že hypoteticky, kdyby došlo k příměří, víte, ani v nejdivočejších snech si nedokážu představit, že by Hamás propustil všechna rukojmí nebo ty, co propustil za tři týdny, tímhle tempem bude trvat přes tři roky, než budou všichni propuštěni. O tom, co máme očekávat, ale pokud by došlo k příměří, co si lidé vlastně myslí, že by se dělo dál? Byla by to příležitost pro Hamás jako teroristickou organizaci, kterou vláda Spojeného království a vláda Spojených států a všichni správně uvažující lidé označují za teroristickou organizaci, která spáchala ten masakr, co by dělali, kdyby došlo k příměří, přeskupili by se, vyzbrojili by se a viděli jsme, že výzbroj, kterou mají, pochází ze Severní Koreje. To víme. Írán je podporuje, takže se prostě připravují na další vpád.





Moderátorka: Nezastupují všechny v Gaze a je to civilní obyvatelstvo. A vy, vy jste se ptal, co by se stalo, kdyby nastalo příměří. Myslím, že Hannah chtěla říct, že, víte, zachránili byste životy civilistů, lidí, kteří s tím nemají nic. společného.





Posluchač: Civilní životy s tím mají hodně společného, ale není to tak jednoduché. Pokud vyzvete k příměří, je to jen otázka času, než Hamás zahájí další útok na Izrael, a pokud to chcete, dobře, vyzvěte k příměří, jediné, co to znamená, je, že bude zmasakrováno více Izraelců, budou zabity děti. Byl tu děsivý příběh matky, které někdo rozřízl břicho.



Moderátorka: Ale, ale co civilisté, kteří jsou teď v Gaze a nemohou se dostat ven?



Posluchač: Až bude Hamás tak či onak odstraněn nebo zredukován do stavu, kdy nebude moci útočit na Izrael způsobem, jakým to dělal v minulosti a opakovaně útočil.





Velmi složitý příběh. Izrael se opakovaně pokoušel, jak vidím, a jak o tom referuje anglický tisk. snížit civilní oběti, nenapadá mě žádný jiný konflikt, žádná jiná válka, kde by armáda, která se chystá někde bombardovat, dala několik dní předem varování. Neudělali jsme to s al-Káidou, neudělali jsme to s ISIS, s Drážďany také ne. A nacisté to neudělali s Coventry. Izraelci řekli lidem, aby se odstěhovali ze severní Gazy.





Moderátorka: Ano, ale lidé se přestěhovali do jižní Gazy, ale i jižní Gaza je také bombardována. Mohu vám přečíst pár řádků od Rushdieho Abaloua z BBC, který se hlásí z Chán Unisu, což je místo, kam se snaží dostat statisíce lidí. A on řká, že na severu Gazy je obrovský výbuch, byly vidět obrovské stoupající plameny stoupající. Řidič sanitky mi řekl, že nemohou s nikým komunikovat, takže prostě jedou jen směrem k výbuchům. Všude je panika, dokonce i v obcích, kde bylo bombardování menší, protože lidé se snaží dostat k rodinným příslušníkům v jiných oblastech, aby zkontrolovali, zda jsou v bezpečí. Ale telefony byly odříznuty, je tam naprostý chaos. A to na jihu, kam bylo lidem řečeno, aby šli.





Posluchač: Je to strašné, že se o tom nediskutuje a jediným řešením je, aby Hamás propustil vězně a složil zbraně. Hamás nechce s nikým vyjednávat, ale pokud bych se mohl vrátit k otázce, zda by britská vláda měla vyzývat k příměří, je mi líto, že Kier Starmer se snaží dělat správnou věc, ale lidé se ho snaží šikanovat a vydírat. Říkají, že pokud neuděláte to, co chceme, pokud nevyzvete k příměří, nebudeme vás volit a nevyhrajete volby. Ale on chce udělat správnou věc, víte? Víme, že chce vyhrát volby a pořád to dělá, ale ví, že příměří není řešení. humanitární pomoc se musí dostat do Gazy. Ale Hamat věděl předem, co dělají. Věděli, co se stane, a nepřipravili se na to, pokud jde o pomoc vlastnímu obyvatelstvu, nezajistili, neskladovali potraviny. A mají tam půl milionu litrů paliva, které Hamás ukryl, nebo je to snad million litrů?







Moderátorka: Dobře, Harry. To nevíme.





Tony píše, že Izrael má absolutní právo se bránit, ale nemá právo vymazat Palestince z povrchu zemského. Neil říká, že normální, civilizovaní britští občané Izrael podporují. A ne středověké vraždící maniaky z Hamásu. Leo říká.





Leo říká,. pokud naši politici nemají odvahu odsoudit to jako válečný zločin, pak by měli vyzvat k zastavení palby. Někdo anonymní na Twitteru říká, že pochybuji, že bychom byli svědky menšího pekla rozpoutaného v Gaze, kdyby tam nebyla ta rukojmí. Pochybuji, že bychom toho viděli méně. pojďme si





Nadia z Cheshire. Dobrý den, Nadio.





Posluchačka: Děkuji. Chtěla jsem říct, že si myslím, že se v tom všem ztrácí lidé.Je to palestinský lid. Je to etnická čistka Palestiny. Nikdo by nesouhlasil se smrtí jakéhokoli civilisty, ať už je to černoch, nebo příslušník jakéhokoli etnika či náboženství. Nikdo by neschvaloval zabíjení nevinných lidí. Proč nejsou Palestinci také lidskými bytostmi? Nemají práva? Tato práva jim jsou po léta upírána, jsou v okupačním obležení. Nyní jim bylo zcela odepřeno jídlo a voda. A to je prostě naprosto nelidská etnická čistka Palestiny.





Moderátorka: Myslím, že jeden z našich předchozích volajících poukazoval na to, že přesvědčení Hamásu je, že Izrael by neměl vůbec existovat.





Posluchačka: Myslím, že o to tady nejde. Mám přátele. Nejsem Palestinec, ale mám přátele v Palestině. |Vzkazují mi a vy byste plakali a nepřestali plakat, kdybyste slyšeli, co se děje, když byste zjistili, co se těm lidem děje. Mám tady kolegu, přítele, který říká, že jeho osmdesátiletého bratrance a jeho manželku vytáhli z trosek mrtvé. Jak mohou osmdesátiletí lidé uniknout tomuto bombardování? Chybí lidskost. Ztratili jsme jako národ lidskost? A čím to je, že jsme ztratili lidskost? K čemu svět dospěl?





Moderátorka: Děkuji vám za váš telefonát. Přejděme k Miku Stevensovi. Měli jsme tu Nadiu, která říká. Podívejte, ztratili jsme lidskost, když, víte, právě teď umírají lidé v tak strašných podmínkách. Co říkáte, měli by naši politici vyzývat k příměří?





Posluchač: A já naprosto rozumím tomu, co nikdo neřekl, a myslím si, že každý z nás na srdci ta strašná úmrtí v Palestině a v Izraeli. Na to nezapomínejme. Ale můžu jen říct, že za prvé, no, můj postoj je, že jsem byl léta velmi, velmi ultra kritický k Izraelcům a k jejich akcím v Palestině a po těch otřesných věcech, které se staly před třemi týdny, jsem si řekl, že se musím více vzdělat, tentokrát se podívat trochu do historie a víte co? Naprosto nyní souhlasím s tím, co Izraelci dělají, a plně to chápu.

V letech 1948 a 1967 žádný z arabských národů obklopujících Palestinu. jako například Egypt? Sýrie, Jordánsko a Katar nechtěly převzít odpovědnost za Palestince. Neměly o ně zájem. Tento problém máme i nyní, kdy nemají zájem přijmout uprchlíky a Izrael zůstal jakoby držet dítě, chcete-li. A všichni víme co.







Moderátorka: Mluvíme o situaci tady a teď, říkáte, že naprosto podporujete to, co se teď děje, bez ohledu na to, jaké jsou civilní škody. Mezi Palestinci v Gaze.







Posluchač: Myslím, že civilní škody v každé válce jsou děsivé a a odporné. Ale civilní škody, ke kterým nyní dochází v Gaze, jsou přímým důsledkem Hamásu. A nezapomínejme na Íránem podporovanou sortu lidí, kteří jim dodávají zbraně.





Moderátorka: Kdyby na oblasti Gazy padalo méně bomb, bylo by méně obětí?





Posluchač: To je přece samozřejmé, ne? Problém je v tom, že Hamás a Írán nechtějí dodržovat příměří. Nechtějí příměří. Všichni z nich chtějí, aby válka pokračovala.





Moderátorka: Takže jen, jen takový myšlenkový experiment. Kdyby došlo k příměří a Izrael by řekl ano,myslíte si, že by ho Hamás nepřijal? Chci říct, když se díváte na tak obrovské počty obětí právě tady, právě teď, nestojí to za pokus?





Posluchač: Ano, myslím si, že to za pokus stojí, ale nemyslím si, že se to v dohledné době stane, dokud Izraelci neuseknou Hamásu hlavu a nesrazí ho na kolena a nepřimějí všechny okolní arabské národy, aby se dohodly, že to musí jednou zastavit ze všeho, co musí udělat, aby Hamás vymýtili, nic se nestane.







Moderátorka: Mike Rizwan nám volá ze Sheffieldu. Dobrý den.

Otázka, která je ústřední pro to, o čem si dnes povídáme, zní: Měl by náš premiér, měli by naši politici vyzvat k okamžitému příměří?





Posluchač: Ano, a měli by vyzvat k okamžitému příměří, protože prostě proto, že válka není řešením. A jak víme z druhé světové války. Nevíme, co bylo zlomovým bodem. Druhá světová válka, lidské bytosti a lidské národy jsou velmi nepředvídatelné. Něco se stane, prostě si tu situaci spleteme a ono to prostě, víte, prostě to vypukne v něco, co je někdy nepředstavitelné. Takže já jsem pevně přesvědčen, že náš premiér by měl uklidnit příměří.



Moderátorka: Helen Simpsonová nám volá z Jeruzaléma. Dobrý den, Helen.





Posluchačka: Dobrý den, jsem příslušnice desáté generace Jeruzaléma. Můžeme slyšet o palestinských uprchlících, ale nikdo se nezmínil o 1 000 000 židovských uprchlíků z arabských zemí, kteří byli přijati. V této zemi už uprchlíky nemáme. Sedmý říjen byl přelomový den v židovských dějinách a jen Izrael se může bránit. Nikdo jiný.





Moderátorka: Je díky tomu Izrael bezpečnější? Co se v současné době děje v Gaze? V pořadu zaznělo, a já jsem zapomněla, kdo přesně to řekl, že mi to za chvíli dojde, že to vlastně jenom vygeneruje další lidi, kteří budou nenávidět Izrael.





Posluchačka: To si nemyslím. Tolik lidí má v Izraeli každý den dobré zaměstnání a jsem si jistá, že by to chtěli dál dělat. Vrátit se sem do práce a vydělat peníze mna chleba pro svou domácnost.









Moderátorka: Dobře, Heleno, děkuji. A Ruth Bradshawová, vy budete muset být naším posledním dnešním volajícím, který volá z Londýna. Co by se mělo stát?



Posluchačka: Myslím, že nemá smysl vyzývat k příměří. Jsem židovka. Žiji v Londýně a nechci se stěhovat do Izraele, ale mám tam příbuzné a přátele a v 60. letech jsem Izrael navštívila. Izrael má mnoho občanů, kteří nemají občanství žádné jiné země, a má právo existovat jako převážně židovský stát. Bylo však v rozporu s mezinárodním právem, že Izrael získal část židovských osad na území Západního břehu Jordánu ve válce, i když to byla válka obranná, když naše okolní země byly agresivní. Před třemi týdny se Izrael začal bránit invazi vedené teroristickým Hamásem. Ale Izrael se nyní dopouští nejzávažnějších válečných zločinů, když připravuje občany pásma Gazy o vodu a elektřinu. Myslím, že nemá smysl vyzývat k příměří. Jsem židovka. Žiji v Londýně a nechci se stěhovat do Izraele, ale mám tam příbuzné a přátele a v 60. letech jsem Izrael navštívila. Izrael má mnoho občanů, kteří nemají občanství žádné jiné země, a má právo existovat jako převážně židovský stát. Bylo však v rozporu s mezinárodním právem, že Izrael získal část židovských osad na území Západního břehu Jordánu ve válce, i když to byla válka obranná, když naše okolní země byly agresivní. Před třemi týdny se Izrael začal bránit invazi vedené teroristickým Hamásem. Ale Izrael se nyní dopouští nejzávažnějších válečných zločinů, když připravuje občany pásma Gazy o vodu a elektřinu.





Moderátorka: Ruth, opravdu vám moc děkuji. To je v podstatě vše, na co máme čas. Děkuji vám všem za vaše telefonáty. A my se k tomu vrátíme.Nashledanou.







Zdroj v angličtině ZDE

