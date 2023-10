Válka mezi Izraelem a Hamásem: Aktivní vyšetřování válečných zločinů v Izraeli, Gaze a na Západním břehu Jordánu, sděluje Mezinárodní soudní dvůr

- Fascinující je, že Bílý dům vydal tři minuty po sobě tiskové zprávy o dnešních telefonátech Joea Bidena, z nichž jeden byl s izraelským prezidentem Benjaminem Netanjahuem a druhý s egyptským prezidentem Abdelem Fattáhem as-Sísím.



Tisk a veřejnost nedostanou přepis; dostáváme to, čemu Bílý dům říká readout, tedy to, co prezentuje jako své shrnutí hovoru.



V záznamu hovoru prezidenta s premiérem Neenjahuem, který je ve válečném stavu, nepadlo ani slovo Palestina, ba dokonce ani slovo Palestinec.



Hovor se Sísím byl podle záznamu velmi odlišný a plný zlověstných bodů. Bílý dům poznamenal, že "oba lídři se zavázali k výraznému urychlení a zvýšení pomoci proudící do Gazy počínaje dneškem a poté nepřetržitě".



Bílý dům uvedl: "Hovořili také o důležitosti ochrany životů civilistů, dodržování mezinárodního humanitárního práva a zajištění toho, aby Palestinci v Gaze nebyli vysídlováni do Egypta ani do žádné jiné země."



Biden informoval Sísího o úsilí "zajistit, aby regionální aktéři nerozšiřovali konflikt v Gaze, a také o pokračujícím úsilí zajistit propuštění rukojmích" - viz předchozí příspěvky o rukojmích.



A pak poslední řádek čtení z Bílého domu: "Prezident Biden a prezident Sísí potvrdili svůj závazek spolupracovat na vytvoření podmínek pro trvalý a udržitelný mír na Blízkém východě, který by zahrnoval vytvoření palestinského státu."



Takto jedná americký prezident s prezidentem, který není s nikým ve válce, ale zřejmě ne s premiérem, který ve válce je. Valné shromáždění OSN v roce 2012 odhlasovalo uznání státu Palestina. Izrael a Spojené státy patřily mezi významné hlasy proti.

WHO je "hluboce znepokojena" zprávou o varování před evakuací nemocnice v Gaze. Tisíce obyvatel Gazy vnikly do skladů OSN

Mezinárodní trestní soud: Mezinárodní trestní soud: Aktivní vyšetřování válečných zločinů spáchaných v Izraeli, Gaze a na Západním břehu Jordánu



- Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan navštívil tento víkend hraniční přechod Rafáh a uvedl, že Mezinárodní trestní soud vede "aktivní vyšetřování v souvislosti se zločiny, které byly údajně spáchány v Izraeli 7. října, a také v souvislosti s Gazou a Západním břehem".



- Mezinárodní výbor Červeného kříže oznámil, že v neděli překročily hranice Gazy další tři kamiony s humanitární pomocí.



- Izrael si předvolal ruského velvyslance, aby podal protest proti tomu, že Moskva minulý týden přijala delegaci Hamásu po jeho útocích proti Izraeli ze 7. října.





Pozvání Hamásu "vysílá zprávu legitimizující terorismus proti Izraelcům", uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí v prohlášení, v němž citovalo své vedoucí pracovníky, kteří to řekli velvyslanci Anatoliji Viktorovi, píše agentura Reuters.





V sobotu Hamás uvedl, že se snaží najít osm rusko-izraelských občanů s dvojím občanstvím, kteří jsou mezi více než 200 rukojmími zajatými během jeho útoků proti Izraeli 7. října.

- Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že hovořil se svým tureckým protějškem Hakanem Fidanem o probíhající válce mezi Izraelem a Hamásem a o potřebě humanitární pomoci do Gazy.

Zde jsou další výroky ředitelky komunikace UNRWA Juliette Toumaové ke zhoršující se humanitární krizi v Gaze uprostřed smrtícího izraelského obléhání.



V rozhovoru pro Al-Džazíru poté, co se obyvatelé Gazy vloupali do skladů pomoci OSN v zoufalé snaze získat pomoc, Toumaová uvedla: "Je to znepokojivé znamení počínajícího pádu občanského pořádku v Gaze, ale stejně tak je to nejvyšší stupeň zoufalství mezi lidmi."



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že její týmy v Gaze v neděli večer přijaly přes přechod Rafáh 24 nákladních aut od egyptského Červeného půlměsíce:



Celkový počet přijatých kamionů zatím dosáhl 118, přičemž vjezd pohonných hmot nebyl do této chvíle povolen.



- Obyvatel Gazy Mansour Shouman vyjádřil svou vděčnost stovkám tisíc demonstrantů, kteří v posledních týdnech pochodovali na propalestinských shromážděních po celém světě.



V posledních týdnech vyšly do ulic po celých USA, Evropě, Asii a na Středním východě statisíce demonstrantů na projev solidarity s Palestinci.



Shromáždění přichází v době, kdy Izrael zintenzivňuje své smrtící údery proti Gaze, které již zabily přes 8 000 Palestinců, zanechaly úzký pás v těsném obležení a tisíce obyvatel s extrémně omezeným přístupem k potravinám, vodě, lékařské pomoci a přístřešku.





- Izraelské informační centrum pro lidská práva na okupovaných územích, stejně jako hrstka nevládních organizací pro lidská práva a občanskou společnost v Izraeli, vyzývají k ukončení „státem podporované vlny násilí osadníků“.



V prohlášení bylo uvedeno:



My, níže podepsané nevládní organizace pro lidská práva a občanskou společnost v Izraeli, vyzýváme mezinárodní společenství, aby urychleně jednalo a zastavilo státem podporovanou vlnu násilí osadníků, které vedlo a vede k násilnému přesunu palestinských komunit na Západní břeh .



Poslední tři týdny, od zvěrstev Hamasu ze 7. října, osadníci zneužívali nedostatek pozornosti veřejnosti vůči Západnímu břehu Jordánu, stejně jako celkovou atmosféru zuřivosti proti Palestincům, k eskalaci své kampaně násilných útoků ve snaze násilně zlikvidovat palestinské komunity.



Během tohoto období bylo vysídleno nejméně třináct pasteveckých společenství. Mnoha dalším hrozí nebezpečí, že budou v nadcházejících dnech nuceny uprchnout, pokud nebudou přijata okamžitá opatření…



Bohužel izraelská vláda tyto útoky podporuje a nedělá nic, aby toto násilí zastavila. Naopak: vládní ministři a další úředníci podporují násilí a v mnoha případech je přítomna armáda nebo se na násilí dokonce podílí, včetně incidentů, kdy osadníci zabili Palestince.



Od začátku války navíc narůstá počet incidentů, kdy byli zdokumentováni násilní osadníci, kteří útočili na blízké palestinské komunity, přičemž měli vojenskou uniformu a používali vládou vydané zbraně.



- „Přesuneme samostatný izraelský zákon o financování,“ řekl nový americký předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v rozhovoru pro Fox News.



V odpovědi na otázku o oddělení izraelské pomoci od ukrajinské, Johnson řekl:



„Naši republikánští kolegové v Senátu mají podobné opatření. Věříme, že je to naléhavá potřeba.



Ve světě se děje spousta věcí, které musíme řešit a budeme, ale právě teď to, co se děje v Izraeli, přitahuje okamžitou pozornost... Musíme to oddělit od pomoci Ukrajině."



- Lékaři bez hranic poslali v letadle Světové zdravotnické organizace do Egypta 26 tun zdravotnického materiálu, uvedla v neděli globální humanitární organizace.



Skupina řekla:



Zdravotnický materiál může pokrýt potřeby pro 800 chirurgických zákroků a je určen pro zdravotnická zařízení v Gaze ve spolupráci s místními zdravotnickými úřady. Máme dlouhodobá partnerství s různými nemocnicemi.



Potřebujeme, aby se tato dodávka uskutečnila co nejdříve, protože zdravotnická zařízení v Gaze jsou zahlcena pacienty a po více než třech týdnech úplného obléhání izraelskými silami jim velmi dochází zdravotnické zásoby.



Opakujeme naši výzvu k urychlenému příměří v Gaze, abychom zabránili dalším úmrtím a umožnili dodání zoufale potřebné humanitární pomoci!







