Gaza: Mé děti byly zasaženy střepinami

28. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Moderátor, Channel 4 News, Jeruzalém, sobota 28.10., 19 hodin: Nyní se nám podařilo spojit s Mansourem Shoumanem, obyvatelem Gazy, který tam uvízl se svou ženou a pěti malými dětmi. Nacházejí se v Chán Younis na jihu. Úvodem jsem se ho zeptal, jaké jsou tam podmínky.

Mansour Shouman: Izraelci zase to o pěkný kus zintenzivnili, když se pokusili přerušit komunikace. Jak internet, tak mobilní telefony pro lidi, kteří tu teď jsou, aby nemohli své zprávy posílat do okolního světa. Podle našich informací se o to pokoušejí po velmi silném bombardování jak na severu, tak přes mořské pobřeží. Obojí však drasticky selhalo a z jejich strany jde jen o PR trik, kterým se snaží ukázat izraelské veřejnosti, že uvažují o pozemní invazi. Obě snahy však nebyly úspěšné. A zdejší lidé stále trpí v důsledku bombardování civilistů, to jediné jim jde, bombardovat nevinné civilisty.

Moderátor: A Mansoure, je zázrak, že se vám vůbec podařilo se s námi spojit. Jak se vám to podařilo?

Mansour Shouman: Bůh je ten, kdo je schopen to poskytnout. Bůh nás chrání. Nevím, jak dlouho bude tato linka fungovat, ale dokud bude pokračovat, budu se snažit být. Budu se snažit šířít zprávu o utrpení zdejších lidí okolnímu světu.





Moderátor: A Mansúre, řekněte mi, jaké jsou v Chán Júnisu podmínky, pokud jde o palivo, vodu, potraviny a léky?





Mansour Shouman: Nechci se zoufale dostat ven. Věřím, že dokud mohu zdejším lidem přinést přidanou hodnotu, pomoci jim v jejich spravedlivé věci. Hranice by měly být otevřené pro každého, ať už je to Kanaďan, nebo ne, pro každého, kdo chce odejít nebo chce vstoupit. To jsou základní lidská práva.









Mansour Shouman: Čtvrť byla bombardována čtyřmi barelovými bombami a budovy, ve kterých je dalších osm rodin hledajících útočiště, jejich byty byly částečně zasaženy a děti utrpěly lehká zranění, ze kterých se zotavují. Chovají si naději, že to dobře dopadne





Moderátor: Monsoure Shoumane, opravdu vám moc děkuji.





Zdroj v angličině ZDE, od minuty 13:55:









-1

223

Lidem zde dochází jídlo. Lidé nemají elektřinu, lidé tu pijí nečistou vodu. Celá myšlenka otevření hranice v Rafáhu ze strany OSN je považována za PR trik. Nevidíme žádnou pomoc.A Mansoure, před rokem jste se s rodinou přestěhoval z Kanady do Rafáhu. Máte kanadský pas. Pravděpodobně se zoufale snažíte dostat ven?A jak je na tom vaše rodina? Vím, že máte malé děti. Jak se jim daří?