Skotský premiér: Nevím, zda můj tchán a tchyně, kteří uvízli v Gaze, jsou naživu

28. 10. 2023

"To, že se Británie při hlasování OSN o rezoluci požadující příměří, zdržela hlasování, považuji za hanebné vzdání se morální odpovědnosti. Když jsem naposledy mluvil se svou tchyní, řekla mi, že se cítí britskou vládou naprosto opuštěná."



"Když vám izraelské bombardování zabije celou rodinu, která nikdy s Hamásem neměla nic společného, na koho asi zaměříte svůj hněv?"





Moderátor: Hovořili jsme se skotským premiérem Humzou Yousafem, jehož tchán a tchyně uvízli během návštěvy v Gaze při týdenní návštěvě u své dvaadevadesátileté maminky. Máte o nich nějaké zprávy?



Humza Yousaf: Jednoduchá odpověď zní ne. Nejsem schopen vám říct, zda jsou mrtví, nebo zda žijí. Od včerejší půl osmé ráno o nich nemáme žádné zprávy, je to asi 30 až 33 hodin a samozřejmě jsme hluboce znepokojeni, hluboce znepokojeni, vzhledem k intenzitě bombového útoku včera v noci.





Moderátor: Takže posledn hodiny, poslední noc. A dnešní hodiny byly jaké pro vás, pro vaši ženu Naďu a pro děti?





Humza Yousaf: Hrozné. Pokud mám být upřímný. Myslím, že jsme toho moc nenaspali. A dokážete si představit, že intenzivně sledujeme průběžné zpravodajství, pořád se snažíme dovolat příbuzným, a to nejen tchyni a tchánovi. Máme řadu telefonních čísel lidí v Gaze, na které se snažíme dovolat a nejde to. Pro děti je to obtížné. Můj čtyřletý syn má hračku, telefon na hraní, a hraje si, že tím dřevěným telefonem mluvím s babičkou, a ptá se jí, Kdy se vrátiš?





Moderátor: Když jsme byli ještě v kontaktu se svými příbuznými, byli jste schopni vysledovat z jejich zhoršující se situace podstatně zhoršující se humanitární situaci pro všechny lidi?





Humza Yousaf: Moje tchyně, když jsem s ní naposledy mluvil, říkala, že večer předtím bylo bombardování opravdu intenzivní. A oni strávili dost hodin toho večera diskutováním jako domácnost, kam by měli všichni jít, do které místnosti by měli jít, která, kdyby se budova. zřítila, jim dá největší šanci na přežití. To je traumatizující. To není rozhovor, který by měl vést kdokoli, natož nevinní muži, ženy a děti. 2,2 milionu lidí v Gaze. Kteří trpí kolektivním trestem za zločin? Samozřejmě za zločin, který nespáchali.





Moderátor: V pátek byla schválena rezoluce OSN o humanitárním příměří. Co si myslíte o postoji Spojeného království, které se zdrželo hlasování?





Humza Yousaf: Myslím, že postoj Spojeného království je hanebným vzdáním se morální odpovědnosti. Víte, když jsem naposledy mluvil se svou tchyní, řekla mi, že se cítí britskou vládou zcela opuštěná. Nakonec jako my všichni, kteří věříme v bezpečí a ochranu nejen Palestinců, ale i Izraelců, nechápu, jak to, že bude umírat stále více dětí a stále více mužů a žen, jak to zvýší něčí bezpečnost. Natož že by to přineslo mír.





Moderátor: Izraelská vláda tvrdí, že příměří by Hamásu poskytlo příležitost k přezbrojení. Britský ministr zahraničí James Cleverly říká, že abstraktní argumentace pro příměří situaci nepomohou. Co si o tom myslíte?





Humza Yousaf: Podívejte, zabíjení nevinných dětí. Nezajistí, aby byla situace bezpečnější. Zabíjení nevinných mužů. Zabíjení nevinných žen situaci bezpečnější neudělají. Podívejte, pokud jste otec v Gaze a letadlo. zasáhne váš dům. Zabili jsme vaši ženu a vaše děti. Celá vaše rodina neměla s Hamásem nic společného. A teď je právě všechny usmrtil izraelský letecký úder. Celou rodinu. Na koho si myslíte, že takový člověk zaměří svůj intenzivní hněv?







Moderátor: Doufáme, že se vám vaši příbuzní z Gazy brzy ozve. Děkujeme, pane premiére.







Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 20.40:





