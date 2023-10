Plánuje Hizballáh válku proti Izraeli?

27. 10. 2023

čas čtení 5 minut

Zatímco Izraelské obranné síly pokračují v boji s Hamásem v pásmu Gazy, potyčky podél severní hranice Izraele naznačují potenciál pro větší konflikt. Hizballáh využívá války mezi Izraelem a Hamásem a zvyšuje frekvenci svých útoků. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zmařily několik pokusů severních sousedů zaútočit na Izrael z Libanonu, upozorňuje Maya Carlin. Zatímco Izraelské obranné síly pokračují v boji s Hamásem v pásmu Gazy, potyčky podél severní hranice Izraele naznačují potenciál pro větší konflikt. Hizballáh využívá války mezi Izraelem a Hamásem a zvyšuje frekvenci svých útoků. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zmařily několik pokusů severních sousedů zaútočit na Izrael z Libanonu,

Zatímco Izraelské obranné síly pokračují v boji s Hamásem v pásmu Gazy, potyčky podél severní hranice Izraele naznačují potenciál pro větší konflikt. Hizballáh využívá války mezi Izraelem a Hamásem a zvyšuje frekvenci svých útoků. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zmařily několik pokusů severních sousedů zaútočit na Izrael z Libanonu.

Podle zpráv Izrael provedl útok bezpilotním letounem proti teroristovi, který se pokoušel odpálit rakety směrem k židovskému státu poblíž obce Bar'am. Krátce po tomto incidentu IDF zaútočily na další dvě teroristické buňky, které se pokoušely odpálit protitankové řízené střely a minomety směrem k hranici. S rostoucím napětím na severní izraelské frontě si analytici kladou otázku, zda a kdy by se Hizballáh mohl oficiálně připojit k válce.

Ohavný útok

7. října teroristé Hamásu prolomili izraelské bezpečnostní body a provedli ohavný překvapivý útok velkého rozsahu, který měl za následek smrt nejméně 1 400 lidí. Izraelští představitelé okamžitě vyhlásili válku skupině sídlící v Gaze a zahájili úplné obléhání pásma Gazy. Experti zároveň začali varovat, že Hizballáh a další skupiny napojené na Írán by mohly využít této geopolitické krize k rozpoutání širší války v regionu. Bidenova administrativa vyslala do východního Středomoří dvě úderné skupiny letadlových lodí ve snaze odradit Hizballáh a další zlovolné aktéry od útoků na Izrael. Hizballáh sice projevil jistou zdrženlivost, ale tato skupina nebyla zticha.

Za posledních 18 dní bylo při střetech mezi Izraelem a Libanonem zabito nejméně šest izraelských vojáků, 35 ozbrojenců Hizballáhu a šest palestinských ozbrojenců.

Libanonská vláda naznačila, že nezahájí totální válku s židovským státem. Libanonský premiér Nadžib Mikati to tento týden znovu potvrdil. Hizballáh má však své vlastní záměry.

Představujeme Hizballáh

Íránem podporovaný Hizballáh, který je všeobecně považován za jednu z nejmocnějších polovojenských sil na Blízkém východě, se rozrostl a má na libanonský stát značný vliv.

Během 60. a 70. let v Libanonu rostlo sektářské napětí. V roce 1982 vstoupila na scénu západní mírová koalice – USA, Itálie, Francie a Velká Británie se snažily dohlížet na mírové stažení Organizace pro osvobození Palestiny z Libanonu. Koalice se brzy rozpadla. V roce 1983 islámští teroristé použili bomby v nákladních automobilech k zabití 241 lidí v Bejrútu, včetně 241 amerických vojáků v kasárnách námořní pěchoty. Za útok byl zodpovědný předchůdce Hizballáhu, Islámský džihád.

Vznik teroristických organizací, zhoršený mezinárodními neúspěchy a sektářským násilím, vytvořil vakuum, které mohla využít nedávno nastolená Islámská republika Írán. Po první libanonské válce s Izraelem Írán infiltroval do libanonské politiky pod záminkou boje proti "sionistické okupaci". V průběhu let se Hizballáh vyvinul ze stínové polovojenské skupiny ve vedoucí sílu v libanonské politice. V roce 1992 bylo osm členů Hizballáhu zvoleno do libanonského parlamentu. Do roku 2022 měla 13 křesel. Vliv skupiny na Libanon se vztahuje i na stínovou ekonomiku, kterou ovládá, a subjekty sociálních služeb, kterým dominuje.

Írán plně podporuje svou libanonskou proxy skupinu. Teherán poskytuje finance, výcvik a zásoby, které Hizballáh používá k útokům na Izrael. Skupina označená za teroristickou má hluboké vazby na Hamás, Islámský džihád a další regionální skupiny napojené na Teherán. 7. října představitelé Hizballáhu tvrdili, že jsou v "přímém kontaktu s vedením palestinského odporu". Skupina je považována za organizovanější než Hamás, se zbraněmi včetně přesných raket a bezpilotních letounů. Analytici odhadují, že Hizballáh může nasadit nejméně 100 000 bojovníků.

Izrael vedl za posledních 40 let dvě války s Libanonem. Izraelští a američtí představitelé se nyní obávají, že útoky Hamásu povzbudily Hizballáh. Americký ministr zahraničí Antony Blinken tento týden řekl OSN, že USA budou jednat, pokud Írán nebo jeho spojenci zaútočí na americký personál.

"Spojené státy nevyhledávají konflikt s Íránem. Nechceme, aby se tato válka rozšířila," řekl Blinken. "Ale pokud Írán nebo jeho spojenci kdekoli zaútočí na americký personál, nenechte se mýlit: Budeme bránit naše lidi, budeme bránit naši bezpečnost – rychle a rozhodně."

Celý článek v angličtině: ZDE

0