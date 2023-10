Putin je výsledkem, nikoliv příčinou ruské civilizační krize

27. 10. 2023

čas čtení 1 minuta

Mnozí rádi věří, že Vladimir Putin je příčinou ruských problémů a že až odejde ze scény, situace v zemi se víceméně automaticky uzdraví. Vůdce Kremlu jistě zhoršil problémy Ruska, ale je špatné na něj pohlížet jako jejich výhradní příčinu, říká Vladimir Pastuchov. Mnozí rádi věří, že Vladimir Putin je příčinou ruských problémů a že až odejde ze scény, situace v zemi se víceméně automaticky uzdraví. Vůdce Kremlu jistě zhoršil problémy Ruska, ale je špatné na něj pohlížet jako jejich výhradní příčinu,

Ruská civilizace byla již v hluboké krizi na počátku 20. století. Revoluce, která z toho vzešla, byla mnohými vnímána jako "civilizační řešení". Ale ve skutečnosti tato tranzice pouze oddálila řešení civilizačních problémů Ruska.

Vzhledem k tomu, že základní příčiny nebyly nikdy odstraněny, ruské civilizační problémy nadále akcelerovaly i poté, co byl SSSR "přeformátován" na Rusko. Krize ruské civilizace tedy začala dávno před Putinem - a ani poté, co odejde z historické scény, to neskončí a může dokonce zesílit.

Určitě je namístě argument, že Putinovi nejde o překonání krize. A bude historicky posuzován ne proto, že upevnil svou moc, ale proto, že využil prakticky neomezené moci, která padla do jeho rukou, aby z toho měl prospěch, ale ne aby vyřešil ruskou civilizační krizi a pomohl ruskému lidu.

Celý článek v ruštině: ZDE

0