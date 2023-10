Válka mezi Izraelem a Hamásem: Americká armáda bombardovala Sýrii

27. 10. 2023

čas čtení 22 minut

- Naléhavá zpráva od palestinského Červeného půlměsíce, pátek 19.42 SEČ:

Úplně jsme ztratili kontakt se svou operační místností v Pásmu Gaza a se všemi našimi tými, které tam pracují, protože izraelské úřady vypnuly veškerou pozemní, mobilní i internetovou komunikaci. Jsme vážně znepokojeni, že naše týmy nemohou dál poskytovat svou nouzovou zdravotnickou pomoc, zejména protože v důsledku vypnutí telefonních sítí je nedostupné naše nouzové telefonní číslo 101 a to brání sanitkám v příjezdu pro raněné osoby. Také se obáváme o bezpečí našich zdravotnických týmů pracujících v pásmu Gaza, protože trvalé a intenzivní izraelské bombardováni 24 hodin denně dokazuje, že izraelské úřady budou i nadále páchat válečné zločiny poté, co Gazu izolovaly od vnějšího světa. Apelujeme na mezinárodní společenství, aby vyvinulo nátlak na izraelské úřady, aby poskytly okamžitou ochranu nevinným civilistům, zdravotnické infrastruktuře a našim týmům.



Izraelská armáda dnes večer rozšíří pozemní operace v Gaze, sděluje izraelská armáda



Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari oznámil, že izraelské pozemní síly dnes večer "rozšíří své pozemní operace".



- Saúdská Arábie varuje, že pozemní invaze do Gazy by měla katastrofální následky nejen pro Izrael a palestinská území, ale i pro celý blízkovýchodní region, píší New York Times.



NYT se odvolává na obeznámené zdroje a uvádí, že saúdští představitelé hovořili s americkými představiteli, aby jim takové varování sdělili.



List dále informuje o těchto představitelích:



Podle saúdského představitele a druhé osoby obeznámené s těmito rozhovory přednesli toto varování vysokým americkým představitelům v několika rozhovorech.



Jeden z představitelů Bidenovy administrativy uvedl, že je zřejmé, že Saúdové si izraelskou invazi do Gazy nepřejí. Saúdští představitelé rovněž tlumočili varování před pozemní válkou americkým zákonodárcům.



Senátor Richard Blumenthal, demokrat z Connecticutu a člen výboru pro ozbrojené služby, byl jedním z deseti senátorů, kteří se minulý víkend v saúdském hlavním městě Rijádu setkali s korunním princem Mohammedem bin Salmánem, faktickým vládcem království.



"Saúdské vedení doufalo, že se podaří vyhnout pozemní operaci z důvodu stability i ztrát na životech" a saúdští představitelé varovali, že by byla "extrémně škodlivá", řekl Blumenthal ve čtvrtek deníku The New York Times.



Spojené státy požádaly Izrael, aby odložil jakoukoli invazi do Gazy, ačkoli izraelská armáda provedla už několik vpádu do Gazy a sděluje, že její pozemní operace v Gaze se rozšiřuje.





- Oznámení IDF o rozšíření pozemních operací v Gaze přišlo uprostřed zpráv o těžkém bombardování obléhaného pásma Gazy, kde byly přerušeny internetové a mobilní telefonní služby. Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že zcela ztratila kontakt se všemi svými týmy v pásmu Gazy.



- Izraelská armáda obvinila Hamás z využívání nemocnic v Gaze k vojenským účelům a z jejich přeměny na "úkryty pro teroristy a velitele Hamásu". Přestože není možné ověřit přesné podrobnosti tvrzení IDF, existují důkazy, že Hamás v minulosti využíval krytí poskytované civilními objekty, včetně nemocnic.





- Podle několika zpráv se urychlují jednání mezi Hamásem a Izraelem, která zprostředkovává Katar, s cílem dohodnout se na příměří a na návratu rukojmích zadržovaných v Gaze.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že pozemní ofenziva do Gazy bude dlouhá a obtížná, protože bude vyžadovat zničení podle jeho slov rozsáhlé sítě tunelů, které používají bojovníci Hamásu. Dodal, že pozemní invaze povede k další fázi bojů nižší intenzity, protože Izrael zničí "ohniska odporu".



- Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 7 326 Palestinců, včetně 3 038 dětí, uvedlo v pátek ve své poslední aktualizaci ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- V důsledku izraelského obléhání pásma Gazy "zemře mnohem více lidí", uvedl šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky. Šéf Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini na páteční tiskové konferenci varoval, že základní služby v Gaze se "hroutí", dochází léky, potraviny i voda.



Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) uvedl, že jeho zdravotníci vstoupili do Gazy poprvé od vypuknutí války. Šest zdravotníků prošlo v pátek hraničním přechodem Rafáh spolu se čtyřmi dalšími specialisty MVČK a šesti nákladními vozy s pomocí, které vezou naléhavě potřebný zdravotnický materiál a zásoby na čištění vody, uvedl mluvčí MVČK.



Světový potravinový program OSN varoval, že pouze dvě z jeho smluvních pekáren - oproti 23 na začátku války - mají v současné době dostatek paliva na výrobu chleba. Klesající zásoby znamenají, že "zítra nemusí být žádný", uvedl v prohlášení zástupce WFP v Palestině Samer Abdeljaber.



Americké stíhačky v pátek brzy ráno podnikly nálety na dvě místa ve východní Sýrii napojená na íránské Islámské revoluční gardy, uvedl Pentagon v odvetě za řadu útoků drony a raketami na americké základny a personál v regionu, které začaly počátkem minulého týdne.







- Člen delegace Hamasu na návštěvě Moskvy řekl, že potřebuje čas na nalezení všech rukojmích, které různé palestinské frakce odvezly do Gazy, uvádí agentura Reuters s odkazem na ruský list Kommersant.



Kommersant také uvedl, že člen delegace Hamásu řekl, že nemůže propustit rukojmí, dokud nebude dohodnuto příměří, a že izraelské bombardování Gazy zabilo 50 rukojmích zajatých během náletů palestinských militantů.



- OSN: Gaza čelí "obrovskému zdravotnímu riziku", dochází voda a do ulic se valí splašky



Služby v Gaze se rozpadají a ulice přetékají odpadními vodami, varuje UNRWA



Z tiskové konference Philippa Lazzariniho v Jeruzalémě. Lazzarini je generálním komisařem UNRWA, agentury OSN pro pomoc a práci s palestinským obyvatelstvem.



"Základní služby se rozpadají. Dochází léky. Dochází potraviny a voda. Ulice Gazy začaly přetékat splašky," řekl novinářům. "Gaza je na pokraji obrovského zdravotního nebezpečí, protože hrozí nebezpečí nemocí."



Začátkem tohoto týdne Izrael trval na tom, že do Gazy nepustí palivo, a argumentoval tím, že Hamás ukradl palivo OSN, aby ho použil pro vojenské účely.



Lazzarini uvedl, že UNRWA byla nucena "drasticky" omezit spotřebu paliva. "Náš tým musel učinit těžká rozhodnutí, která by neměl dělat žádný humanitární pracovník," řekl. "Co potřebuje větší podporu? Pekárny, vodní stanice? Přístroje na podporu života v nemocnici? To vše potřebuje ke svému fungování palivo."



Lazzarini trval na tom, že agentura má k dispozici "pevný monitorovací mechanismus", který zajišťuje, aby nedocházelo k odklonu pomoci. "UNRWA neodvádí a nebude odvádět žádnou humanitární pomoc do nesprávných rukou."



Popřel, že by Hamás ukradl OSN palivo, a dodal: "Bolí mě, že humanitární pomoc, velmi základní právo lidí, je neustále zpochybňována, zatímco zároveň živě vnímáme zoufalství lidí."



V pátek Lazzarini uvedl, že během války bylo zabito 57 zaměstnanců agentury OSN.



- Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že 10 jeho odborníků, včetně týmu válečných chirurgů, vstoupilo do Gazy spolu se šesti nákladními auty se zdravotnickou pomocí a tabletami na čištění vody.



Zdravotnický materiál postačuje k ošetření 1 000 až 5 000 lidí, zatímco tablety na čištění vody mohou vyčistit 50 000 litrů pitné vody, uvedl.



"Tato zásadní humanitární pomoc je malou dávkou úlevy, ale nestačí," uvedl v prohlášení Fabrizio Carboni, regionální ředitel MVČK.



Dodal, že chirurgický tým a zdravotnický materiál pomohou zmírnit extrémní tlak na lékaře a zdravotní sestry v Gaze. "Je však naléhavě zapotřebí bezpečný a trvalý přístup humanitární pomoci. Tato humanitární katastrofa se každou hodinou prohlubuje."





- Londýnský primátor Sadiq Khan zvyšuje tlak na šéfa opozičních labourisů Keira Starmera kvůli příměří mezi Izraelem a Hamásem.



Keir Starmer se ocitl pod dalším tlakem, aby vyzval k příměří mezi Izraelem a Hamásem, protože Sadiq Khan, jeden z nejvýznamnějších muslimských politiků labouristů prohlásil, že je to nejlepší způsob, jak zabránit dalším "ničivým ztrátám na životech".



Londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že "strašná situace" v Gaze se bude zřejmě dále zhoršovat a že se schyluje k "výrazné vojenské eskalaci".



"Připojuji se k mezinárodnímu společenství a vyzývám k příměří," uvedl s tím, že by se tak předešlo dalším civilním obětem, pomoc by se dostala k těm, kteří ji potřebují, a bylo by více času na to, aby se zabránilo narůstání konfliktu na Blízkém východě.



Khan uvedl, že Izrael má právo se bránit, zaměřit se na osoby odpovědné za tzv. teroristický útok ze 7. října a usilovat o osvobození rukojmích, ale dodal: "Žádný národ, včetně Izraele, nemá právo porušovat mezinárodní právo."





- Nedostatek paliva hrozí zhoršením "katastrofálních podmínek" v Gaze - Světový potravinový program



Světový potravinový program OSN varoval, že pouze dvě z jeho smluvních pekáren - oproti 23 na začátku války - mají v současné době dostatek paliva k výrobě chleba.



Klesající zásoby znamenají, že "zítra nemusí být žádný", uvedl v prohlášení zástupce WFP v Palestině Samer Abdeljaber. "To by byla strašná rána pro tisíce rodin žijících v přístřešcích, které se spoléhaly na každodenní dodávky chleba."



Nedostatek dodávek pohonných hmot se projevil v celém zásobovacím řetězci, protože palivo je potřeba i pro zásobovací vozy a distribuci potravin. WFP uvedl, že základní potravinové zboží v celé Gaze rychle dochází a přibližně 10 % obchodů, s nimiž má WFP smlouvu, již zásoby došly.



Začátkem tohoto týdne Izrael trval na tom, že palivo do Gazy nepustí, a tvrdil, že Hamás ukradl palivo OSN, aby ho použil pro vojenské účely.



Abdeljaber z WFP uvedl, že je třeba zajistit nepřetržité dodávky pomoci. "Abychom zmírnili utrpení a umožnili dodávky život zachraňující pomoci, připojujeme se k výzvě generálního tajemníka k humanitárnímu příměří."



- Izraelská armáda sděluje, že za 24 hodin zasáhly více než 250 "cílů Hamásu".



- UNRWA, agentura OSN pro pomoc a práci s palestinským obyvatelstvem, uvedla, že v zařízeních UNRWA v celém pásmu Gazy je umístěno přibližně 629 000 vnitřně vysídlených osob.

Toto číslo téměř třikrát převyšuje kapacitu přístřešků, uvedla agentura ve své poslední aktualizaci. "Současné podmínky přeplněnosti jsou i nadále znepokojivé a představují riziko pro zdraví a ochranu," dodala.



Agentura uvedla, že současné zásoby paliva jsou téměř zcela vyčerpány, což ohrožuje životně důležité služby, jako je zásobování vodou z vodovodu, zdravotní péče a pekárny.

- Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví Gazy, řízené Hamásem, uvedlo, že izraelské bombardování Gazy zabilo 7 028 Palestinců, včetně 2 913 dětí, za téměř tři týdny od doby, kdy Hamás při svém přeshraničním útoku zabil asi 1 400 Izraelců a více než 200 dalších unesl.



Ministerstvo rovněž vydalo 212stránkový seznam jmen a identifikačních čísel všech Palestinců, kteří byli podle něj při izraelském bombardování zabiti.



Seznam byl zveřejněn v době, kdy Biden tyto údaje zpochybnil. Odborníci však tvrdí, že palestinské ministerstvo zdravotnictví má zkušenosti se spolehlivými údaji o počtu obětí a že se stalo obětí propagandistické války, protože Izrael se snaží minimalizovat následky stovek svých bombardovacích náletů na Gazu.



V minulosti se výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí o lidských právech nepřímo opírala o údaje téhož ministerstva o počtu obětí, když citovala statistiky OSN čerpané z palestinských údajů.



Omar Šakir, ředitel pro Izrael a Palestinu v organizaci Human Rights Watch, uvedl, že nevidí žádné důkazy o tom, že by s čísly bylo manipulováno.



"Když jsme prováděli vlastní nezávislá šetření kolem konkrétních zásahů a porovnávali jsme tyto údaje s údaji ministerstva zdravotnictví, nedošlo k žádným velkým odchylkám, řekl.



"Jejich čísla obecně odpovídají tomu, co vidíme v posledních dnech na místě. V jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa docházelo ke stovkám leteckých úderů denně.



"Podívali jsme se na satelitní snímky. Viděli jsme počet budov a čísla, která se objevují, jsou v souladu s tím, co bychom očekávali s tím, co vidíme na zemi. Takže když si dáte všechny tyto věci dohromady, jsme si celkovým počtem obětí docela jisti."



- Nově zveřejněné satelitní snímky ukazují, jak byla města a obce v Gaze zničena v důsledku téměř třítýdenního izraelského bombardování obléhané enklávy.



Na snímcích pořízených před izraelskými nálety a po nich, které poskytly společnosti Maxar Technologies a Planet Labs, jsou zničené obytné domy a celé čtvrti leží v troskách.





Dodal, že pozemní invaze povede k další fázi bojů nižší intenzity, protože Izrael zničí "ohniska odporu".. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) uvedl, že jeho zdravotníci vstoupili do Gazy poprvé od vypuknutí války. Šest zdravotníků prošlo v pátek hraničním přechodem Rafáh spolu se čtyřmi dalšími specialisty MVČK a šesti nákladními vozy s pomocí, které vezou naléhavě potřebný zdravotnický materiál a zásoby na čištění vody, uvedl mluvčí MVČK.Světový potravinový program OSN varoval, že pouze dvě z jeho smluvních pekáren - oproti 23 na začátku války - mají v současné době dostatek paliva na výrobu chleba. Klesající zásoby znamenají, že "zítra nemusí být žádný", uvedl v prohlášení zástupce WFP v Palestině Samer Abdeljaber.Americké stíhačky v pátek brzy ráno podnikly nálety na dvě místa ve východní Sýrii napojená na íránské Islámské revoluční gardy, uvedl Pentagon v odvetě za řadu útoků drony a raketami na americké základny a personál v regionu, které začaly počátkem minulého týdne.Z tiskové konference Philippa Lazzariniho v Jeruzalémě. Lazzarini je generálním komisařem UNRWA, agentury OSN pro pomoc a práci s palestinským obyvatelstvem."Základní služby se rozpadají. Dochází léky. Dochází potraviny a voda. Ulice Gazy začaly přetékat splašky," řekl novinářům. "Gaza je na pokraji obrovského zdravotního nebezpečí, protože hrozí nebezpečí nemocí."Začátkem tohoto týdne Izrael trval na tom, že do Gazy nepustí palivo, a argumentoval tím, že Hamás ukradl palivo OSN, aby ho použil pro vojenské účely.Lazzarini uvedl, že UNRWA byla nucena "drasticky" omezit spotřebu paliva. "Náš tým musel učinit těžká rozhodnutí, která by neměl dělat žádný humanitární pracovník," řekl. "Co potřebuje větší podporu? Pekárny, vodní stanice? Přístroje na podporu života v nemocnici? To vše potřebuje ke svému fungování palivo."Lazzarini trval na tom, že agentura má k dispozici "pevný monitorovací mechanismus", který zajišťuje, aby nedocházelo k odklonu pomoci. "UNRWA neodvádí a nebude odvádět žádnou humanitární pomoc do nesprávných rukou."Popřel, že by Hamás ukradl OSN palivo, a dodal: "Bolí mě, že humanitární pomoc, velmi základní právo lidí, je neustále zpochybňována, zatímco zároveň živě vnímáme zoufalství lidí."V pátek Lazzarini uvedl, že během války bylo zabito 57 zaměstnanců agentury OSN.Zdravotnický materiál postačuje k ošetření 1 000 až 5 000 lidí, zatímco tablety na čištění vody mohou vyčistit 50 000 litrů pitné vody, uvedl."Tato zásadní humanitární pomoc je malou dávkou úlevy, ale nestačí," uvedl v prohlášení Fabrizio Carboni, regionální ředitel MVČK.Dodal, že chirurgický tým a zdravotnický materiál pomohou zmírnit extrémní tlak na lékaře a zdravotní sestry v Gaze. "Je však naléhavě zapotřebí bezpečný a trvalý přístup humanitární pomoci. Tato humanitární katastrofa se každou hodinou prohlubuje."Keir Starmer se ocitl pod dalším tlakem, aby vyzval k příměří mezi Izraelem a Hamásem, protože Sadiq Khan, jeden z nejvýznamnějších muslimských politiků labouristů prohlásil, že je to nejlepší způsob, jak zabránit dalším "ničivým ztrátám na životech".Londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že "strašná situace" v Gaze se bude zřejmě dále zhoršovat a že se schyluje k "výrazné vojenské eskalaci"."Připojuji se k mezinárodnímu společenství a vyzývám k příměří," uvedl s tím, že by se tak předešlo dalším civilním obětem, pomoc by se dostala k těm, kteří ji potřebují, a bylo by více času na to, aby se zabránilo narůstání konfliktu na Blízkém východě.Khan uvedl, že Izrael má právo se bránit, zaměřit se na osoby odpovědné za tzv. teroristický útok ze 7. října a usilovat o osvobození rukojmích, ale dodal: "Žádný národ, včetně Izraele, nemá právo porušovat mezinárodní právo."Klesající zásoby znamenají, že "zítra nemusí být žádný", uvedl v prohlášení zástupce WFP v Palestině Samer Abdeljaber. "To by byla strašná rána pro tisíce rodin žijících v přístřešcích, které se spoléhaly na každodenní dodávky chleba."Nedostatek dodávek pohonných hmot se projevil v celém zásobovacím řetězci, protože palivo je potřeba i pro zásobovací vozy a distribuci potravin. WFP uvedl, že základní potravinové zboží v celé Gaze rychle dochází a přibližně 10 % obchodů, s nimiž má WFP smlouvu, již zásoby došly.Začátkem tohoto týdne Izrael trval na tom, že palivo do Gazy nepustí, a tvrdil, že Hamás ukradl palivo OSN, aby ho použil pro vojenské účely.Abdeljaber z WFP uvedl, že je třeba zajistit nepřetržité dodávky pomoci. "Abychom zmírnili utrpení a umožnili dodávky život zachraňující pomoci, připojujeme se k výzvě generálního tajemníka k humanitárnímu příměří."Toto číslo téměř třikrát převyšuje kapacitu přístřešků, uvedla agentura ve své poslední aktualizaci. "Současné podmínky přeplněnosti jsou i nadále znepokojivé a představují riziko pro zdraví a ochranu," dodala.Na snímcích pořízených před izraelskými nálety a po nich, které poskytly společnosti Maxar Technologies a Planet Labs, jsou zničené obytné domy a celé čtvrti leží v troskách.





- 49 % Izraelců chce invazi do Gazy odložit



Agentura Reuters: Téměř polovina Izraelců si podle v pátek zveřejněného průzkumu přeje odložit případnou invazi do Gazy, což může naznačovat pokles podpory pro plánovanou další fázi protiofenzívy proti ozbrojencům Hamásu, kteří drží asi 200 rukojmích.



V reakci na řádění palestinských islamistů, kteří 7. října zabíjeli a unášeli lidi v jižních obcích, Izrael slíbil, že Hamás zničí, a zesílil tankové a pěchotní nálety a ostřelování enklávy.



Na otázku, zda by armáda měla okamžitě přikročit k rozsáhlé pozemní ofenzívě, odpovědělo 29 % Izraelců, že s tím souhlasí, zatímco 49 % uvedlo, že "by bylo lepší počkat", a 22 % nebylo rozhodnuto, uvedl průzkum zveřejněný v novinách Maariv.



Deník uvedl, že výsledky jsou v kontrastu s průzkumem z 10. října, kdy 65 % respondentů podpořilo rozsáhlou pozemní ofenzívu.



"Z rozpisu odpovědí vyplývá, že neexistuje rozdělení podle politického tábora nebo demografického složení a že je téměř jisté, že velký vliv na tento posun (v názorech) měl vývoj v otázce rukojmích, která je nyní na prvním místě," napsal Maariv.



Maariv provedl průzkum na reprezentativním vzorku 522 dospělých Izraelců. Chybovost byla 4,3 %, uvedl deník.









- Izraelská armáda sděluje , že vojáci provedli nový vpád na území Gazy

Podle Pentagonu došlo od 17. října k nejméně 12 útokům na americké základny a personál v Iráku a čtyřem v Sýrii. Více než 24 amerických vojáků utrpělo lehká zranění, zatímco jeden voják pracující na smlouvu utrpěl zástavu srdce a zemřel při hledání úkrytu před možným útokem dronu.



- Pomoc do Gazy „je absolutně minimální“, varuje humanitární šéf OSN. V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích Martin Griffiths uvedl, že bombardování Gazy „se zhoršuje, dokonce i v oblastech, které mají být bezpečnější“.



- Arabské země se spojily s globálním Jihem a vyzvaly Izrael a jeho západní podporovatele k ukončení bombardování v Gaze na začátku dvoudenní mimořádné debaty na Valném shromáždění OSN. V ostrém čtvrtečním varování íránský ministr zahraničí uvedl, že pokud to, co popsal jako genocidu, nezastaví, USA „nebudou ušetřeny tohoto ohně“.



- Podle nových údajů zveřejněných izraelskou vládou je mezi více než 200 rukojmími drženými Hamásem v Gaze 54 Thajců.











Podrobnosti v angličtině ZDE

1

864

Izraelská armáda uvedla, že pozemní jednotky "opustily oblast a nebyla hlášena žádná zranění".Izraelské obranné síly zveřejnily další podrobnosti o omezeném pozemním vpádu provedeném v posledních 24 hodinách.Potvrzený počet osob držených jako rukojmí v pásmu Gazy od 7. října, kdy Hamás podnikl přeshraniční nálety, se zvýšil o pět na 229.Armáda uvedla, že pozemní síly provedly nálety uvnitř Gazy a zasáhly desítky cílů militantů. V prohlášení uvedla, že pozemní síly IDF doprovázené stíhačkami a bezpilotními letouny provedly "cílený nálet v centrální části pásma Gazy".Právníci napsali dopis premiérovi Rishi Sunakovi, ministru zahraničí Jamesi Cleverlymu a ministru obrany Grantu Schappsovi, v němž v podstatě uvedli, co je právním doporučením ohledně války mezi Izraelem a Hamásem.Desetistránkový dopis obsahuje podrobnou analýzu postupu izraelské vlády v Gaze od 7. října, kdy Hamás zahájil smrtící útok na Izrael.V dopise se uvádí, že zvěrstva spáchaná Hamásem byla vážným porušením mezinárodního práva, ale zároveň se dodává: "Spáchání závažných porušení mezinárodního humanitárního práva jednou stranou konfliktu - včetně ozbrojené skupiny - však neospravedlňuje jejich spáchání jinou stranou."Podél libanonsko-izraelské de facto hranice, modré linie OSN, probíhají opotřebovávací střety. Bojovníci Hizballáhu vypálili řadu raket na izraelské vojenské pozice a osady, zatímco Izrael vypálil rakety a vyslal ozbrojené bezpilotní letouny, aby se zaměřily na bojovníky Hizballáhu. Skupina uvádí, že za poslední dva týdny zemřelo 40 lidí.Tempo útoků a protiútoků se v posledních dnech prudce zvýšilo a Hizballáh pohrozil, že podpoří Hamás, pokud Izrael zahájí slíbenou pozemní válku v Gaze. Obavy z širšího regionálního konfliktu zaměstnávají obyvatele Libanonu od 7. října, kdy se objevily první zprávy o útocích Hamásu v Izraeli.Během války mezi Hizballáhem a Izraelem v roce 2006 proměnily izraelské stíhačky v hustě obydlené čtvrti Dhahiye - baště Hizballáhu na předměstí Bejrútu - celé obytné bloky v hromady betonu, pokrouceného kovu a rozbitého nábytku. Stovky lidí byly zabity a většina obyvatel uprchla a hledala útočiště v sousední Sýrii nebo v jiných částech Libanonu.Oficiální prohlášení bude vydáno po dvoudenním summitu politiků v Bruselu.Dohody bylo dosaženo ve čtvrtek pozdě večer po dalších ústupcích Španělsku, které usilovalo o zmínku o "příměří" - považovalo to za důraznější vzkaz ze strany EU. Požadavek španělského prezidenta na příměří byl však zároveň strategickým tahem, jehož cílem bylo vynutit si v textu další ústupky.Pedro Sánchez přesvědčil ostatní vedoucí představitele EU, aby souhlasili s podporou mírové konference o dvoustátním řešení - výzva, která je nyní obsažena ve formálním prohlášení. Členské státy se rovněž dohodly na konkrétních formulacích týkajících se zabíjení civilistů v Gaze a Izraeli."Evropská rada znovu zdůrazňuje, že je důležité zajistit ochranu všech civilistů za všech okolností v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Vyjadřuje politování nad všemi ztrátami na životech civilistů," uvádí se v doplňujícím odstavci.Údery zasáhly skladiště zbraní a sklad munice využívaný IRGC a milicemi, které podporuje, sdělili agentuře Reuters vysocí američtí představitelé s tím, že není jasné, zda byli zabiti íránští státní příslušníci.Údery se uskutečnily v pátek kolem půl páté ráno poblíž syrského města Abú Kamál na hranicích s Irákem a provedly je dvě stíhačky F-16 s použitím přesné munice, uvedl jeden z představitelů.Ministr obrany Lloyd Austin ve svém prohlášení uvedl, že "přesné údery sebeobrany" v pátek časně ráno byly reakcí na řadu útoků dronů a raket, které proti základnám a personálu USA v Sýrii a Iráku podnikly Íránem podporované militantní skupiny a které začaly minulý týden.Uvedl, že prezident Joe Biden nařídil tyto úzce zaměřené údery, "aby dal jasně najevo, že Spojené státy nebudou takové útoky tolerovat a budou bránit sebe, svůj personál a své zájmy".