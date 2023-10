Válka mezi Izraelem a Palestinci: Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zveřejnilo jména 7 000 mrtvých, kteří byli podle něj zabiti

27. 10. 2023

- Izraelská média informovala, že Netanjahuova vláda plánuje schválit nová pravidla, která policii povolí použít ostrou střelbu proti demonstrantům blokujícím během války silnice nebo vjezdy do měst uvnitř Izraele.



Podle zprávy se o tato pravidla zasadil Itamar Ben Gvir, ultranacionalistický osadník a člen Netanjahuova kabinetu, který dohlíží na policii. Pravidla získala razítko izraelského generálního prokurátora a v neděli budou předložena vládě ke schválení.



Před začátkem války 7. října se izraelští demonstranti každý týden scházeli po statisících proti plánu Netanjahuovy vlády oslabit soudnictví a protestující pravidelně blokovali hlavní izraelské dopravní tepny. Od začátku války se konají mnohem menší demonstrace, které vyzývají vládu, aby se zasadila o propuštění izraelských rukojmích držených Hamásem.



Válka vyvolala zásahy izraelské vlády proti nesouhlasu, stovky lidí byly zatčeny nebo potrestány za projevy sympatizující s Gazany. Policie získala nové rozsáhlé pravomoci, aby určila, co se považuje za "podporu terorismu", a prohlásila, že nepovolí solidární demonstrace na podporu Gazy.





- Evropská rada vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a vyzývá k pokračujícímu, rychlému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci a k tomu, aby se pomoc dostala k potřebným prostřednictvím všech nezbytných opatření, včetně humanitárních koridorů a přestávek.





- Šéf humanitární organizace OSN prohlásil, že bombardování Gazy se "zhoršuje"; ministerstvo zdravotnictví Gazy zveřejnilo 212stránkový dokument se jmény 7 000 lidí, kteří byli podle něj zabiti.

- Omar Šakir, ředitel pro Izrael a Palestinu organizace Human Rights Watch, uvedl, že nevidí žádné důkazy o tom, že by s čísly bylo manipulováno. "Porušování lidských práv v pásmu Gazy sledujeme již tři desetiletí, včetně několika kol válečných konfliktů. Obecně jsme zjistili, že údaje, které přicházejí z palestinského ministerstva zdravotnictví, jsou spolehlivé," řekl.





- Pomoc do Gazy "je asbolutně minimální", říká šéf humanitární pomoci OSN





- Světový potravinový program tvrdí, že pomoc do Gazyje jne minimální" kvůli "šílené" byrokracii

Aby ministerstvo odvrátilo obvinění z falšování, vydalo také 212stránkový seznam jmen s identifikačními osobními čísly usmrcených občanů.





- Rada pro americko-islámské vztahy vyzvala Bidena, aby se za své "šokující a dehumanizující" výroky zpochybňující údaje o mrtvých Gaze omluvil. Ředitel rady Nihad Awad řekl:



"Novináři potvrdili vysoký počet obětí a nespočet videí, která denně přicházejí z Gazy, ukazuje zohavená těla palestinských žen a dětí a celé městské bloky srovnané se zemí.



Prezident Biden by se měl na některá z těchto videí podívat a položit si otázku, zda jsou rozdrcené děti vytahované z trosek svých rodinných domů výmysl, nebo přijatelná cena za válku. Není to ani jedno, ani druhé."



- Britský král Charles se ve čtvrtek v Buckinghamském paláci setkal s vedoucími představiteli charitativních organizací Medical Aid for Palestinians, British Red Cross, Unicef UK a Christian Aid, aby s nimi projednal rostoucí humanitární krizi v Gaze.



Charles, který je prezidentem Britského červeného kříže, hovořil o "akutní humanitární situaci" v regionu, uvedl mluvčí Buckinghamského paláce.



Britský Červený kříž uvedl, že král přispěl "velkorysým darem" na jeho výzvu k získání finančních prostředků.



- Rozkol ohledně znění oficiálního prohlášení po summitu EU v Bruselu odráží jednu z nejškodlivějších epizod pro blok za mnoho let, kdy se předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na začátku střetli kvůli nedostatečnému důrazu na humanitární otázky v jejích prvních prohlášeních ke konfliktu.



Někteří se však domnívají, že nedostatek jednoty již poškodil podporu EU na globálním jihu.



Podle posledního návrhu textu má EU vyzvat k vytvoření "humanitárních koridorů a přerušení" ostřelování v Gaze, aby se k Palestincům dostaly potraviny, voda a zdravotnické potřeby.



Oficiální prohlášení bude vydáno po čtvrtečním summitu vedoucích představitelů 27 členů bloku v Bruselu.



Deklarace je výsledkem několikadenního dohadování o formulaci, které podle jednoho z diplomatů bylo týdnem "obtížných diskusí" o situaci, na níž se všichni shodli, že je "strašná".



Tři členské státy, včetně blízkého spojence Izraele Německa, které upřednostňovaly výraz "okna", měly pocit, že dřívější text zahrnující výraz "humanitární pauza" naznačuje trvalé příměří a podkopává právo Izraele na obranu.



- Mluvčí americké národní bezpečnosti John Kirby uvedl, že by se mělo zvážit zavedení "humanitární pauzy" v Gaze s ohledem na rychle se stupňující humanitární nouzi v blokované enklávě, na kterou Izrael útočí již 19 dní.



Kirby během tiskového brífinku pro novináře nastínil, jak by taková pauza mohla vypadat, a uvedl, že by se jednalo o "dočasnou a místní dohodu o zastavení bojů na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné splnit nějaký diskrétní úkol".



Dodal, že takové dohody jsou "lokalizované, dočasné, konkrétní pauzy na bojišti, aby se humanitární pomoc mohla dostat k lidem, kteří ji potřebují, nebo aby se oni, lidé, mohli dostat z této oblasti do relativního bezpečí a humanitární pauzy".



- Ministři zahraničí Spojených arabských emirátů, Jordánska, Bahrajnu, Saúdské Arábie, Ománu, Kataru, Kuvajtu, Egypta a Maroka ve čtvrtek ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilisty a porušování mezinárodního práva v Gaze.





V jejich prohlášení se uvádí, že právo na sebeobranu neospravedlňuje porušování zákonů a zanedbávání práv Palestinců. Arabští ministři rovněž odsoudili nucené vysídlování a kolektivní trestání Palestinců v Gaze.



Kritizovali pokračující okupaci palestinských oblastí ze strany Izraele a vyzvali k většímu úsilí o realizaci dvoustátního řešení desetiletí trvajícího konfliktu, což je myšlenka, která je základem dlouho skomírajícího mírového procesu.



Absence politického řešení palestinsko-izraelského konfliktu vedla k opakovaným násilnostem a utrpení palestinského a izraelského lidu a národů v regionu.



- Arabské národy se spojily se zeměmi globálního Jihu, aby na začátku dvoudenní mimořádné debaty na Valném shromáždění OSN vyzvaly Izrael a jeho západní podporovatele k ukončení bombardování v pásmu Gazy.



Íránský ministr zahraničí ve čtvrtek v ostrém varování uvedl, že pokud to, co označil za genocidu, nepřestane, USA "nebudou ušetřeny tohoto ohně".



Debata byla pro USA občas znepokojivá, protože diplomaté z celého světa zpochybňovali to, co často označovali za bezvýhradnou podporu Izraele ze strany Washingtonu od útoku Hamásu, při němž zahynulo 1 400 lidí. Od té doby bylo však podle palestinských úřadů v Gaze zabito více než 7 000 lidí, přičemž Izrael toto území zasáhl leteckými údery.









Zdroj v angličtině ZDE

