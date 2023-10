Gaza: Zahájili Izraelci pozemní invazi?

27. 10. 2023

Reportérka, Channel 4 News, pátek 27. října, 19 hodin:







Zatím víme, že právě probíhající masivní letecké bombardování je pravděpodobně největší v dosavadním průběhu války, a myslíme si, že to znamená, že poskytuje krytí pro pozemní invazi ve větším měřítku, než jsme viděli v minulosti.





Rozšíření pozemních operací je to, co řekl mluvčí IDF, izraelských obranných sil, že nyní bude následovat.







V roce 2014 masivní bombardování a přerušení mobilního a internetového spojení skutečně předznamenalo pozemní invazi. A právě to nyní vidíme, nejen internetové spojení, také mobilní telefony vypnuty.





Červený půlměsíc uvedl, že nejenže se nemohou dovolat svým lidem uvnitř pásma Gazy, ale nemohou se dovolat ani mezi sebou, takže není možné zavolat záchranku. A pravděpodobně mnoho lidí dnes v noci potřebuje záchranku.





Zdravotnictví je nyní obzvláště problematické, protože dříve během dne IDF uvedla, že sídlo Hamásu se nachází pod nemocnicí Al Šífa. Nemocnice Al Šífa je největší nemocnicí v Gaze a ta se nejen stará o mnoho stovek pacientů, ale lidé se tam i ukrývají.





Protože si myslí, že je to bezpečnější . ale IDF dnes řekla, že tato nemocnice a další nemocnice mají kolem sebe instalace Hamásu.





Takže dnes v noci se mnozí budou obávat, že IDF, Izraelci teď vidí nemocnice, jak by oni řekli, jako legitimní cíle.





A ať už je tam Hamás nebo ne, to by znamenalo obrovské krveprolití. To by byla pro obyvatele Gazy naprostá katastrofa.





Ale my nemůžeme zjistit, jestli se to stane, nebo ne, protože spojení jsou přerušena. V posledních dnech se objevily náznaky, že se tato pozemní invaze blíží, protože jsme viděli vpády minulou noc a předminulou noc.





Dnes během dne jsme se byli podívat na záložní brigádu a ta se nachází jen kilometr od hranic Gazy.







