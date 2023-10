Lékař v Gaze: Amputujeme dětem končetiny bez umrtvení. Za přítomnosti jejich rodičů

27. 10. 2023

čas čtení 3 minuty

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: Je pro nás nyní stále obtížnější kontaktovat lékaře v Gaze. Ale hovořil jsem s doktorem Mohammedem Abu Mughaisibem, lékařským koordinátorem organizace Medicines sans Frontier a zeptal jsem se ho, jakému tlaku nyní civilisté čelí.

Dr Mohammed Abu Mughaisib: Je to každým dnem horší a horší. Myslím tím, že situace je taková, že lidé umírají každý den. My tady v Gaze umíráme každý den. Pokud jde o základní životní věci, je to čím dál horší. Pitnou vodu je velmi těžké sehnat. Potraviny jsou omezené. Nemocnice, víte, myslím tím, že nemocnice už nejsou nemocnice, můžete jim říkat, můžete jim říkat, můžete jim říkat jen velká parkoviště. Lidé se tam ukrývají. Už tam není žádné soukromí. Doktoři pláčou, chirurgové pláčou, jsou vyčerpaní. Pracují už 19 dnů, 24 hodin sedm dní v týdnu. Situace je opravdu hrozná.

Moderátor: Izraelci říkají, že se snaží zabít bojovníky Hamásu. Kdo umírá při těchto náletech? Izraelci říkají, že se snaží zabít bojovníky Hamásu. Kdo umírá při těchto náletech?



Dr Mohammed Abu Mughaisib: Vidíme, že umírají děti a civilisté? Bombardováním budov dostanete získat mrtvé děti, mrtvé děti a zraněné děti a a zraněné ženy. To je to, co máme v nemocnicích.







Moderátor: A co pro ně můžete udělat, když přijdou do vašich nemocnic? Co vám zbývá, pokud jde o léky a zásoby?





Dr Mohammed Abu Mughaisib: Operujeme, myslím tím naše chirurgy, možná jste slyšeli, že operujeme na podlaze, operujeme jsme bez léků proti bolesti, bez anestezie. Amputují, amputují dětským pacientům končetiny bez anestezie. Představte si to. Před jejich rodinami. Chirurgická operace. Chci říct, že chirurgové jsou úplně vyčerpaní, někteří z nich se zhroutili. Myslím tím, že jsou vyhořelí. Pláčou. Oni. Chci říct, že pracují už 19 dní bez přestávky.





Moderátor: A co situace s pohonnými hmotami v nemocnicích, máte stále dostatek pohonných hmot?





Dr Mohammed Abu Mughaisib: Myslím tím, že podle zdravotnických úřadů tam ještě je palivo, ale myslím, že je omezené. Chci říct, myslím, že dříve nebo později se to, se to zastaví, protože nemocnice jsou stoprocentně závislé na generátorech a to znamená na palivu. Takže pokud to palivo zítra nebo pozítří nepřijde, tak se to zastaví. A myslím si, že v tu chvíli dojde v Gaze k obrovské katastrofě v Gaze.





Moderátor: Ministerstvo zdravotnictví v Gaze sestavilo seznam všech asi 7000 lidí, kteří byli zabiti při tomto bombardování, jejich jména a čísla průkazů totožnosti. Chtěli byste, aby se izraelské úřady na tento seznam podívaly?





Dr Mohammed Abu Mughaisib: Samozřejmě, že bych chtěl, aby se na něj podívaly, chci říct, aby se podívaly. A jsem si jistý, že to vědí. Myslím tím, že Gazu velmi dobře znají. Chci říct, že znají okolí Gazy, vědí, kam se zaměřit. Myslím, že vidí v televizi, že většina zraněných a mrtvých jsou civilisté, myslím, že je to tak. Chci říct, že to, co chceme, je zastavit válku. To je vše. Chci říct, že i my tady, já jsem od MSF. Ano, zastupuji Lékaře bez hranic. Ale také vyzývám k zastavení války. Umíráme každý den. Všichni v Gaze, obyvatelstvo umírá každý den.





Zdroj v angličtině ZDE. Video je opět pokrytecky serverem YouTube blokováno pro nezletilé. Zabíjení být mohou, ale vidět to nesmějí. Tuto reportáž Channel 4 News do pátku ráno od čtvrtka večer zhlédlo jen na YouTube 614 000 lidí:









