Ruská agrese na Ukrajině: Rusko popravuje vojáky, kteří odmítají plnit rozkazy, tvrdí Bílý dům

27. 10. 2023

'Odsouzeníhodný' krok je "příznakem toho, jak špatně ruské vojenské vedení ví, že si počíná", říká mluvčí pro národní bezpečnost



- Bílý dům sděluje, že Rusko popravuje vojáky, kteří neplní rozkazy, a vyhrožuje celým jednotkám smrtí, pokud ustoupí před ukrajinskou dělostřeleckou palbou. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby uvedl, že se jedná o vývoj, který podle bezpečnostních představitelů odráží morální problémy Ruska po 20 měsících od invaze. "Je trestuhodné uvažovat o tom, že byste popravili své vlastní vojáky, protože nechtěli plnit rozkazy, a nyní vyhrožovat popravou celým jednotkám, to je barbarství," řekl Kirby novinářům. "Ale myslím si, že je to příznak toho, jak špatně ruské vojenské vedení ví, že si počíná, a jak špatně to z vojenského hlediska zvládlo."







Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby uvedl, že se jedná o vývoj, který podle bezpečnostních představitelů odráží morální problémy Ruska po 20 měsících od invaze. "Je trestuhodné uvažovat o tom, že byste popravili své vlastní vojáky, protože nechtěli plnit rozkazy, a nyní vyhrožovat popravou celým jednotkám, to je barbarství," řekl Kirby novinářům. "Ale myslím si, že je to příznak toho, jak špatně ruské vojenské vedení ví, že si počíná, a jak špatně to z vojenského hlediska zvládlo."



- Rusko uvedlo, že zmařilo útok ukrajinského bezpilotního letounu poblíž jaderné elektrárny na jihu země, kde podle dvou zpráv výbuch poškodil fasádu skladu skladu jaderného odpadu. Ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zmařila "pokus kyjevského režimu provést teroristický útok", když ve čtvrtek pozdě večer zachytila dron poblíž osady Kurčatov v jižní Kurské oblasti. V Kurčatově se nachází Kurská jaderná elektrárna, která v samostatném prohlášení uvedla, že pokus o útok třemi drony byl zmařen.



- V ukrajinském městě Izjum byla zasažena požární stanice, přičemž došlo k poškození zařízení a zranění osmi osob.



- Ruskem dosazený úředník Vladimir Rogov prohlásil, že Rusko během posledních 24 hodin zničilo v Záporožské oblasti "nejméně čtyři" tanky Leopard, které Ukrajině dodal Západ.



- Předseda Evropské rady Charles Michel při příjezdu na summit EU v Bruselu uvedl, že očekává, že vedoucí představitelé budou o Ukrajině jednat, a dodal, že existuje široká podpora pro finanční pomoc této zemi.



- Viktor Orbán, řekl maďarskému státnímu rozhlasu, že strategie EU ohledně války na Ukrajině "selhala" a blok by měl vytvořit plán B, protože Ukrajinci na frontě nezvítězí. V komentáři, který pravděpodobně rozzuří Kyjev, Orbán uvedl, že nevidí důvod, proč by Maďarsko, které s Ukrajinou sousedí, mělo posílat do rozpočtu EU jakékoliv peníze daňových poplatníků na finanční podporu Ukrajiny.



- Britské ministerstvo obrany poznamenalo, že "flotila těžkých bombardérů ruského letectva s dlouhým doletem neprovedla letecké údery řízenými střelami na Ukrajinu již více než měsíc, což je jedna z nejdelších mezer v takových úderech od začátku konfliktu". Naznačuje, že to může být proto, že z operačního hlediska ruské letectvo potřebuje doplnit zásoby řízených střel s plochou dráhou letu.



- Ruský velvyslanec v USA kritizoval Washington za nejnovější kolo podpory Ukrajiny. Anatolij Antonov prohlásil: "Provokativní akce USA na mezinárodní scéně spíše přilévají olej do ohně, než aby se snažily čelit dalšímu šíření krvavých konfliktů. Je nejvyšší čas zastavit nesmyslné mnohamiliardové injekce do krachujícího kyjevského režimu."



- Nově zvolený předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson prohlásil, že financování podpory Ukrajiny a Izraele by mělo být řešeno odděleně, a naznačil, že nepodpoří balíček pomoci ve výši 106 miliard dolarů pro obě země, který předložil prezident Joe Biden. Johnson v rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že má obavy ohledně financování Ukrajiny obecně. "Chceme vědět, co je tam cílem, jaká je konečná hra na Ukrajině."



- Zúčtovací centrum EU v Bruselu, Euroclear, letos vydělalo více než 3 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv, která drží kvůli sankcím EU.



List Financial Times uvedl, že tento nečekaný zisk "pravděpodobně zvýší tlak na evropské představitele, aby zisky nasměrovali na Ukrajinu".





Skupina se sídlem v Belgii ve čtvrtek uvedla, že příjmy související s uvězněnými ruskými aktivy vyskočily v prvních devíti měsících roku z 347 milionů eur ve stejném období roku 2022, což bylo podpořeno rostoucími úrokovými sazbami.



- Bývalý proruský ukrajinský zákonodárce byl postřelen, je v intenzivní péči



Bývalý ukrajinský zákonodárce Oleh Carjov, proruský představitel, kterého Moskva údajně navrhla, aby po ruské invazi vedl loutkovou správu v Kyjevě, je po postřelení na jednotce intenzivní péče, uvedl ruský představitel.



Úředník Vladimir Rogov neuvedl, kde ke střelbě došlo. "Olehův stav je velmi vážný. V současné době je na jednotce intenzivní péče," uvedl Rogov, vysoký úředník dosazený Ruskem na jihu Ukrajiny. "Oleg byl postřelen," uvedl na Telegramu a požádal pravoslavné věřící, aby se za Carjova modlili.



Zdroje agentury Reuters loni uvedly, že Rusko připravovalo Carjova do čela loutkové vlády v Kyjevě po invazi moskevských vojsk.



Carjov tuto možnost odmítl, když o ní před invazí informoval deník Financial Times s odvoláním na americké zpravodajské služby. Listu FT tehdy řekl, že tato myšlenka je "dost směšná", protože na Krymu pouze provozuje wellness a "není dost důležitý".



Dříve byl Carjov poslancem ukrajinského parlamentu a poté předsedou parlamentu "Novoruska", oblasti vytvořené poté, co se v roce 2014 odtrhli Ruskem podporovaní separatisté na východě Ukrajiny a začali bojovat proti ukrajinským silám.





- Čtyři lodě dnes opustily ukrajinské černomořské přístavy v Oděské oblasti, po třídenní přestávce byla obnovena lodní doprava novým exportním koridorem, uvedla nezávislá poradenská společnost STC z dopravního sektoru.





- Rusko uvedlo, že během operace v okupované části Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny zabilo podezřelého ukrajinského špiona a zrušilo dvě prokyjevské internetové stránky.





Od loňského převzetí kontroly nad rozsáhlými oblastmi Ukrajiny Rusko tvrdí, že zmařilo opakované akty údajné sabotáže, snaží sepotlačit proukrajinský odpor mezi místním obyvatelstvem, píše agentura AFP.



"V důsledku speciální operace na území Záporožské oblasti FSB potlačila činnost tří velkých agenturních skupin koordinovaných ukrajinskou rozvědkou," uvedla bezpečnostní služba FSB.



Jeden muž, kterého podezřívala z práce pro ukrajinskou rozvědku, byl během operace zabit při přestřelce, uvedla FSB. Dodala, že byli rovněž zadrženi správci proukrajinského chatu a médií v Ruskem kontrolovaném městě Melitopol.



Uvedla, že administrátoři přesvědčovali obyvatele, aby shromažďovali informace o "místech a pohybech ruského vojenského personálu", a podněcovali "protiruskou agendu v regionu... Fungování informačních zdrojů bylo přerušeno".



Agence France-Presse se nepodařilo bezprostředně ověřit, jak FSB události popsala.



- Nový slovenský premiér Robert Fico sdělil ostatním představitelům EU, že 50 miliard eur pomoci EU Ukrajině by mělo zahrnovat záruky, že tyto prostředky nebudou zneužity, uvedl dnes jeho úřad.



"Ukrajina patří mezi nejzkorumpovanější země na světě a my podmiňujeme to, co je nadměrná finanční podpora, zárukami, že evropské peníze [včetně slovenských] nebudou zpronevěřeny," řekl Fico.



Fico byl ve středu počtvrté jmenován premiérem poté, co se ve své volební kampani zavázal ukončit vojenskou podporu Ukrajiny a kritizoval sankce vůči Rusku.



Jeho výzva k podmínkám pomoci EU Ukrajině zazněla včera v debatě na dvoudenním summitu lídrů EU, kde se Fico připojil ke kritice pomoci Ukrajině ze strany maďarského premiéra Viktora Orbána. Fico uvedl, že část případné podpory EU Ukrajině by měla jít na obnovu slovenské infrastruktury podél východní hranice s Ukrajinou a také na podporu slovenských firem při obnově Ukrajiny.



Fico prohlásil, že je připraven podpořit navýšení slovenského příspěvku do rozpočtu EU o 400 milionů eur v příštích čtyřech letech, přestože jsou finance země "zdevastované".



- Vedoucí představitelé EU, kteří se dnes sešli v Bruselu, jednali o posílení podpory Ukrajině, neboť se snažili zaměřit na pomoc této zemi proti ruské invazi i v době, kdy pozornost celého světa mají nepokoje na Blízkém východě.



Diskuse o Ukrajině probíhala druhý den summitu poté, co prvnímu dni dominovalo vymýšlení jednotného postoje EU k válce mezi Izraelem a Hamásem, přestože se během včerejšího zasedání ozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Je opravdu důležité, aby jedním z výsledků tohoto zasedání bylo to, že se kvůli všem ostatním věcem, které se dějí ve světě a v neposlední řadě na Blízkém východě, neztratíme ze zřetele Ukrajinu," řekl irský premiér Leo Varadkar. "Bylo by velmi snadné ztratit pozornost na válku na Ukrajině a je nezbytné, abychom to neudělali."



Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že nejdůležitějším bodem druhého dne summitu byla Ukrajina, přičemž se jednalo o tom, jak "rozvinout větší podporu Ukrajině a že zachováme, a dokonce posílíme tlak na Rusko prostřednictvím našich sankcí".



Klíčovým opatřením EU je plán, předběžně odhadovaný na 20 miliard eur během čtyř let, na obranný fond pro Ukrajinu jako součást širších bezpečnostních závazků Západu. Další finanční podporu Ukrajině podporuje téměř všech 27 zemí EU, pouze Maďarsko a Slovensko se brání, píše agentura AFP.



