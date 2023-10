Izraelský plukovník: Proměníme město Gaza v parkoviště

27. 10. 2023

čas čtení 2 minuty



Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: Lindsey se ke mně připojuje z Tel Avivu. Lindsay, máte nějaké další informace o načasování této pozemní invaze?

Reportérka: No, nechtějí nám říct, kdy to bude, ale říkají, že jsou odhodláni v tom pokračovat. To je v rozporu s radami Američanů a Francouzů.

Dnes jsem mluvila s jedním plukovníkem v záloze. Jedním z jeho úkolů je obvolávat jednotlivě lidi v Gaze a říkat jim, aby šli na jih. Říká, že tam bude bezpečněji. Samozřejmě jsme viděli, že Chán Júnis. který je na jihu, není vůbec bezpečný.







Ale pak řekl, že to, co se stane, je, že město Gaza, cituji, se promění v parkoviště, než tam Izraelci vjedou s pěchotou a tanky. Takže to je nesmírně děsivé. Plánují další a další letecké bombardování.. Dává to určitou představu o tom, jaká je konverzace uvnitř izarelské armády, a dává to určitou představu o tom, jak jsou odhodláni pokračovat v tom, ať už kdokoli zvenčí říká nebo radí cokoli.





Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: Co k informaci, že delegace Hamásu zrovna přijela do Moskvy a izraelští politikové vyzývají Moskvu, aby tu delegaci vykopla. Můžete nám k tomu říct víc?





Reportérka: No, je to velmi zajímavé, protože Izrael má s Ruskem velmi dobré vztahy. Samozřejmě, je tady spousta ruských židů, kteří sem přišli po rozpadu Sovětského svazu, a i když Izrael brojí proti všem zemím, které mají vztahy s Hamásem nebo které hostí delegace Hamásu, ať už je to návštěva Ruska nebo Hamás sídlící v Kataru nebo v Turecku, tak vlastně Izrael ty země bude potřebovat, potřebuje ty země teď, aby mohli vyjednávat o tom, aby se někteří z těch rukojmích dostali ven.





Ve skutečnosti, jeden z vysokých izraelských poradců Benjamina Netanjahua nedávno chválil Katar za to, co dělá pro rukojmí, i když jiní odsuzují Katar za to, že udržuje vztahy s Hamásem.





Nakonec totiž nedojde k úplnému vojenskému řešení.





Bude muset dojít k nějakému vyjednávání, i kdyby to mělo být vyjednávání o kapitulaci nebo vyjednávání o odchodu vůdců Hamásu do exilu.





Země jako Rusko, Katar. Turecko, Egypt, budou pro to mít zásadní význam.





Ať už Izraelci v tuto chvíli říkají cokoli.



Zdroj v angličtině: Video je opět pokrytecky serverem YouTube blokováno pro nezletilé. Zabíjení být mohou, ale vidět to nesmějí. Tuto reportáž Channel 4 News do pátku ráno od čtvrtka večer zhlédlo jen na YouTube 614 000 lidí:







2