Nic se neděje, nevystupujte, jedeme s kopce!

28. 10. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 4 minuty

Komunikace nad zlato Nekritičtí podporovatelé současné vlády vidí chyby jedině ve špatné komunikaci dobrých věcí táhnoucích nás ke dnu. Pokud by vláda třeba z nějakého důvodu začala budovat tábory pro zchudlé občany, kteří nemají nárok na úspěch těch úspěšných a užírají jim z poctivého krajíce, tak by nebyl problém v aktu zavádění táborů, ale ve špatné komunikaci dobrých řešení. Proč pořád poslouchat stesky a plačky postižených vládou, proč koukat na pozůstalé po vládních úspěších, stačí plot ostnatý, ubikace dřevěné a brána kovaná nějakým krásným heslem. Třebas: „Kdo nemaká, ať nejí, a kdo maká, ten taky“, nebo „Necháme vás všechny padnout, vítejte“, nebo „Za váš neúspěch nemohou naše úspěchy“, nebo tak nějak podobně.

Přes libá slůvka šéfa vládního cirku, jak jsme zatočili s chudobou, zesměšnili dvouletou inflaci, snížili deficity zvýšením a posunujeme ceny výš, se najdou fakta o tom, že téměř 3 miliony občanů pod správnou vládou pravice stojí u hranic chudoby českého chudobince.

A tady čtu další radostné zprávy z české pravicové sloje. Nízkopříjmoví jsou dnes na úrovni roku 2011. Rok 2011, ale vždyť to je přeci návrat k pravicovým kořenům, kdy tady pochodovali nad dobytou zemí titíž, co mašírují stejně dnes.

A pachatel? Pachatel je zřejmý. Je to bez diskusí a tupého popírání reality cenová spirála, kterou tady za poslední dva roky záměrně pravice roztočila jako pekelnou káču, kolem níž poskakují pomatení dervišové Fiala a Stanjura a Skopeček k tomu vyluzuje divné skřeky. K cenové spirále přidejme záměrně nízké platy, daňové zvýhodnění bohatých a máme navařeno a zaděláno na velký špatný fujfujfuj.

Chudoba deagrofertizace

Chudobu a recesi nemůžeme přiznat, vše jde přeci podle plánu, a tak zpět k nefunkční svaté „deagrofertizaci“.

Celé mi to připadá, že pod heslem „deagrofertizace“ vláda umě schovává všechno nepovedené. Odvádí tím také pozornost od legií zapadlých vlastenců u finančních kohoutů státních penězovodů směřující ke všem ostatním oligarchům Země české.

Jmenovat netřeba, jedou v tom všichni z předních příčlí Klausova žebříčku bolševických kremelských oligarchů. Fakt si už přestaňme stále cosi nalhávat a omlouvat je.

Další bulík, na který máme skočit, je ten, že pouze Babiš disponuje nebezpečným bezpečnostním a vlivovým mediálním aparátem. Leč není tomu tak. Dnes to fakt sotva je Babiš, který by držel za drahé kameny vládní ODS a kroutil dle svých zájmů nebohý fialový pytlík až celé republice lezou oči z důlků. Rozhodně však není „agrošmejd“ nevinen, právě naopak, ale jsou to fosilní baroni a vedení ČEZ, kteří ničí a zničí ekonomiku a občany této republiky na další desítky let.

Vždyť nás mají rádi. Mají, že?

Pravicoví komentátoři propadají trudomyslnosti a ani fialový míč na házení jim náladu nijak nelepší.

Oblíbenost a volební prognózy děsivě klesají, nýbrž není nic ztraceno, máme ještě dva roky na reformy způsobem pokusných omylů. Ne, není to zavlečením Česka do bažin chudnutí, recese a diktátu cen oligopolu, jak by se mohlo zdát a jak fakt hovoří srozumitelnou řečí fakt. Poněvadž je to přesně opačně, škrtáme málo, šetříme ještě méně a podstrojujeme sociálně slabým.

Neúspěšní se mají moc dobře, proto se vládní preference a oblíbenost mají velmi špatně. Voliči chtěli více škrtat, šetřit, neplatit daně, propustit státní zaměstnance a konečně odhalit bájné stovky miliard zneužívaných sociálních dávek. Že to nefunguje a kam to vede, dnes víme. Proto zavedeme řešení, jež je v zemi zdejší řešení nejoblíbenější. Bohatým se daňově kloníme až k zemi a na již tak ohnutý hřbet ne bohatým dál naložíme veškeré náklady pověstného sociálního smíru.

Nikdyvždy

Nikdy nepřiznat vlastní chyby, ač je většina zná. Vždy se pochválit cizími úspěchy. Nikdy nevěřit faktům, které se nehodí. Vždy věřit svému premiérovi, že všechny krize vyřešil. Nikdy nepřiznat, že nás voliči nechtějí. Vždy tvrdit, že kroky, které většině škodí, děláme v demokracii pro většinu a nikoli pro minoritu. Nikdy neklesat na mysli a vždy se usmívat.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na veřejné dění

