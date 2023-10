"Náčelníku, proč nás lidé nemají rádi," ptá se udivená pětikoalice

27. 10. 2023 / Pavel Veleman

"Tak to chodí: je-li poctivému člověku dokonce zakázáno smrkat, pak pokrytec smí ukrást třeba celé město. Tak ho ukradněme! Doba je zkažená milý Sganareli, a jiná nebude hned tak k mání.." (Moliére, Don Juan, překlad: J. Konečný, úprava textu: J. Grossman, 1982) Byl jsem dva dny pracovně v Ostravě. Hovořil jsem s lidmi, kteří řeší sociální důsledky akcí Zdeňka Bakaly a jeho velkou jízdu tunelem jménem Ostrava. Pochopil jsem, že například bytový fond města je vlastně nepatrný a vše má v rukou nástupnická organizace. Ani nevím - kolikátá již v řadě) - Heimstaden (prý jsou z těch všech predátorů s investičním bydlením - ještě nejlepší…). Díky obrovskému podílu bytů ve svém portfoliu - vlastně fakticky oni rozhodují o bytové politice v Ostravě. Dokonce ona sama si přes své organizace dělá i (a)sociální práci nové doby.





Velmi tvrdě selektuje jednotlivé skupiny obyvatelstva (podle etnických ukazatelů, míry zadlužení apod.) a potom jim přiděluje své nájemní byty, a vytváří tak svým managementem řízená ghetta po celé Ostravě.

Pochopil jsem, že toto je šílená budoucnost privatizované sociální práce. Jedná se spíše o sociální perzekuci, zcela mimo etiku našeho oboru. Leč umím si představit, že hodně mých kolegyň a kolegů toto přivítá - je to takový spíše sociální exekutor, peníze zde budou určitě o něco větší než na sociálním odboru a kdybych to nedělal já, přijde ještě horší, že?

Opět jsem si přímo v Ostravě uvědomil, že to, co provedl finanční predátor jménem Zdeněk Bakala a spříznění politici (pochopitelně vše bylo legální), je rána do vazu demokracie v tomto regionu na generace. To Vám řekne každý trochu soudný politik v Ostravě...

Ten pocit totální nespravedlnosti a podvodu na rodinách bývalých (nemocných) havířů, kteří chtěli alespoň předat svým dětem a vnukům nemovitost - je podle sdělení pracovníků v terénu strašně stále živý zejména v situaci obrovského vzrůstu cen nemovitostí. Ono ukrást tzv. legálně celé sídliště, to je pro lidi práce něco, za co do smrti nenávidí tento režim a vůbec se jim nemůžete divit.

Já sám jsem osobně řešil tři případy totálního sociálního propadu klientek a klientů, kteří se přestěhovali z Ostravy do Prahy. U dvou osob to skončilo předčasným nebo dobrovolným úmrtím), kde primárním spouštěčem byl jednoznačně 'podvod phledně tzv. Bakalových bytů".

Je hanebné, že Knihovna Václava Havla se stále se hlásí k tomuto člověku, stejně jako například časopis Respekt. V Knihovně V.H. mohou probíhat skvělé přednášky a v časopisu Respekt vycházet dobré články, ale jak mi v minulosti sdělil jeden klient:

Pane Pavle. stačí mi vidět Respekt za výlohou trafiky a dostávám neurotický třes a je mi fyzicky na zvracení. OPRAVDU!

A kdy například napíše investigativní novinář, opravdu statečný Jaroslav Kmenta životopisnou knihu o tomto vyučeném krejčím, který v Česku napáchal daleko větší mravní škodu na důvěře OBČANŮ v liberální demokracii - než třeba Viktor Kožený?

A tady někde se ukrývají zásadní odpovědi na tak malou podporu této vlády od občanů této země, která má ve svém DNA právě ten strašný "duchovní rozměr Zdeňka Bakaly" a jeho "podnikání".

A to se skrytě valí další sociální pekla na mé klientky a klienty. Tato vláda totiž v programovém prohlášení slíbila změny v systému sociálních dávek a ministr Jurečka slíbil revizi systému v takovém duchu, aby již „nedošlo k zneužívání. Přitom fakta jsou zde jasná a většina expertů na sociální problematiku dlouhodobě ukazuje na čísla, která tvrdí jasný opak.

A tak se nyní objevil v projednávané novele zákona o státní sociální podpoře paragraf, který prolamuje bankovní tajemství nejen u žadatele, ale i u rodinných příslušníků těch nejchudších a umožní nahlížet úředníkům do účtů bankovních institucí těch, kteří potřebují největší pomoc. Zejména u příspěvku na bydlení to bude opravdu sociální zločin desetiletí. V úpravě se pak explicitně zmiňuje i kontrola dávek pro uprchlíky přijaté v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajiny.

A já na každodenní praxi práce s klienty v terénu ukážu budoucí praxi této novely:

Moji starší i mladší klienti, kteří čerpají příspěvek na bydlení, jelikož důchod nebo prekarizované zaměstnání je menší než celkové nájemné a služby si budou pod matrací schovávat několik tisícovek třeba na důstojný pohřeb…A já - jako sociální pracovník budu dělat komando, které jim převrátí byt, jelikož si paní ze zoufalství zrušila bankovní účet a úřadům práce to bude podezřelé? Už je toho vážně moc, přátelé na MPSV ...

A tak zde otevřeně vyzývám zejména piráty, které na MPSV zastupuje současná náměstkyně, pani Zuzana Lopes Freitas ( bývalá zastupitelka Prahy 10 a bývalá asistentka současné místopředsedkyně Poslanecké sněmovny - paní Olgy Richterové):

Prosím, ODEJDĚTE z MPSV, pakliže máte zbytek cti v těle a neasistujte u této politiky "bankovních fachidiotů" s posvěcením totálně špatné sociální politiky. Tyto bankovní metody nejdou absolutně aplikovat na cílovou skupinu klientů Úřadů práce ČR a Vy obě to musíte vědět.

Mravní selhání pirátů - začíná být opravdu historické a vstoupí jednou do čítanek českého pragmatismu, totálního alibismu a zrady svého programu zejména v sociální oblasti.

Bůh s námi.





