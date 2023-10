Fridays For Future šíří "antisemitské a protiizraelské poselství"

27. 10. 2023

čas čtení 3 minuty

Organizace Fridays For Future (FFF) vydala výzvu ke sdílení antisemitských a protiizraelských konspiračních teorií a šíření kontrafaktuálních tvrzení o válce v Izraeli. Německá sekce se distancuje, informuje Thore Barfuss v německém listě Die Welt. Organizace Fridays For Future (FFF) vydala výzvu ke sdílení antisemitských a protiizraelských konspiračních teorií a šíření kontrafaktuálních tvrzení o válce v Izraeli. Německá sekce se distancuje,

Jednostranná podpora palestinské strany ze strany aktivistů Fridays For Future je známá už léta. Také to, že skupina někdy šíří antisemitský obsah. V novém prohlášení skupiny je antisemitský postoj FFF, která kdysi začínala jako klimatické hnutí, nyní ještě jasnější. Prohlášení, které bylo zveřejněno také na Instagramu, šíří konspirační teorie s antisemitským a protiizraelským obsahem, stejně jako kontrafaktuální tvrzení o válce v Izraeli.

Hned na začátku se říká: "Západní média vám vymývají mozky, abyste se postavili na stranu Izraele." To slouží jedné z nejčastějších antisemitských konspiračních teorií, která tvrdí, že Židé ovládají média po celém světě.

Šíří se také klasické konspirační narativy o Státu Izrael. Jako například, že západní média neříkají pravdivý příběh Izraele a palestinských území. I když ve všech západních zemích se (často kriticky vůči Izraeli) referuje o komplikované historii země. Fridays For Future také tvrdí, že západní média vyvolávají dojem, že všichni Palestinci, Arabové a muslimové jsou teroristé – aniž by pro to poskytli jakékoli důkazy. Západní média jsou také "kontrolována" státem a "nejsou nezávislá". Doslova prý vydělávají na "svinstvech" z "genocidy". Ani pro to FFF neposkytuje žádné důkazy. A to také slouží známé konspirační teorii státem kontrolovaných médií.

FFF také uvádí nepravdivá a protiizraelská tvrzení o útoku teroristické organizace Hamás a izraelské reakci na něj. Mimo jiné říká, že nejde o "konflikt, ale o genocidu" Palestinců. Více než 1 400 civilistů zabitých při teroristickém útoku Hamásu, někteří z nich byli kojenci a batolata, je zamlčeno. Tvrdí také, že Izrael "bombarduje vše kromě Hamásu" v pásmu Gazy, což je v rozporu s deklarovaným cílem izraelské vlády zlikvidovat Hamás. Tvrdí se, že Palestinci demonstrují výhradně pokojně, ačkoli byl zdokumentován nespočet útoků Palestinců, z nichž někteří byly maskovány jako civilisté.

Fridays For Future Německo se distancuje

Německá sekce Fridays For Future se distancovala od mezinárodní sekce. "Ne, jak již bylo zdůrazněno, mezinárodní účet nemluví za nás. Ne, pošta s námi není koordinována. Ne, nesouhlasíme s obsahem," stojí v prohlášení zveřejněném na X. Kromě toho FFF Německo odkázalo na dřívější prohlášení, v nichž vyjádřilo solidaritu s oběťmi Hamásu.

Iniciátorka FFF Greta Thunbergová sdílela v pátek na Instagramu protiizraelskou výzvu a na síti X fotografii, na které je se třemi dalšími aktivisty, a napsala: "Dnes stávkujeme v solidaritě s Palestinou a Gazou. Svět musí pozvednout svůj hlas a požadovat okamžité příměří, spravedlnost a svobodu pro Palestince a všechny postižené civilisty."

V prvních dnech po teroristickém útoku na Izrael byla Thunbergová na sociálních sítích kritizována za to, že nezaujala stanovisko k barbarským útokům na izraelské civilisty. Později fotku smazala a znovu ji sdílela s novým ořezem, protože fotografie vyvolala kritiku plyšáka.

(Na fotografii se vedle Grety objevila plyšová chobotnice, běžná hračka autistů, k nimž Greta Thunbergová patří. Někteří však chobotnici s poukazem na historické symboly antisemitské propagandy označili za "symbol židovského spiknutí", což v daném kontextu nepochybně byl nesmysl - pozn. KD.)

Celý článek v němčině: ZDE

-1