Palestinské ministerstvo zdravotnictví vydalo jmenovitý seznam 7000 osob usmrcených izraelskými útoky od 7. října 2023

27. 10. 2023

Překlad titulní stránky dokumentu v arabštině:





stát





Palestina ministerstvo zdravotnictví



Pohotovostní operační středisko veřejného zdraví



stát Palestina 2023



Příprava



Centrum zdravotních informací



Palestinské ministerstvo zdravotnictví – Gaza



Podrobná zpráva



Oběti izraelské agrese v pásmu Gazy



Během období (7.–26. října 2023)



Palestinské ministerstvo zdravotnictví







Dokument, uvedený ZDE , obsahuje mj. grafy počtů usmrcených osob v jednotlivých dnech, rozdělených podle věku a pohlaví, a jejich identifikační čísla, seznam usmrcených osob na 212 stránkách. Seznam obsahuje i jména vojáků.





V úvodu dokumentu jsou tyto informace:





Metodika práce:



1. Jakmile mučedníci dorazí na pohotovost ve vládních nemocnicích, údaje o příchodu mučedníka se zaznamenají s číslem. Totožnost a osobní údaje (po identifikaci) s dobou přístupu v počítačovém nemocničním informačním systému.



2. Každá nemocnice eviduje i případy úmrtí (mučednictví) u zraněných, kteří pobývali v nemocnici po dobu před jejich mučednictvím.



3. Data mučedníků jsou denně přenášena z decentralizovaného nemocničního systému do centrální databáze registru mučedníků.



4. Jejich příchod a poté speciální formuláře pro registraci údajů o mučednících jsou okamžitě zaslány vládě prostřednictvím nestátních nemocnic. Formuláře budou do 24 hodin odeslány do Centra zdravotnických informací Ministerstva zdravotnictví, aby mohly být vloženy do databáze Sijil mučedníci



5. Centrum zdravotních informací dokončí zpracování a ověření dat denně po dokončení dříve popsaného procesu migrace.



6. Informační centrum připravuje denní statistiky počtu mučedníků a navrhuje infografické modely, které zprávu vysvětlují.







