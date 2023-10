Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina evakuuje děti z okolí Kupjanska

27. 10. 2023

- Ukrajina uvedla, že plánuje evakuovat stovky dětí z obcí poblíž severovýchodního města Kupjansk, protože Rusko v oblasti zesiluje útoky



Kyjevské síly znovu dobyly Kupjansk a okolní oblasti Charkovské oblasti v září 2022, ale Moskva od té doby postupuje v této oblasti na západ ve snaze posunout frontovou linii na západ před zimou.



"Charkovská oblastní vojenská správa plánuje vyhlásit nucenou evakuaci dětí z deseti osad v Charkovské oblasti," uvedlo kyjevské ministerstvo pro reintegraci.



Podle něj bude evakuováno 275 dětí z deseti lokalit v Kupjansku a jeho okolí, které leží necelých pět kilometrů od frontové linie, informuje agentura AFP.



Ukrajinské úřady již v srpnu oznámily příkaz k evakuaci některých osad v okolí Kupjanska, ale boje tam od té doby zesílily.

- USA oznámily další bezpečnostní pomoc a financování Ukrajiny



Spojené státy oznámily dodatečnou bezpečnostní pomoc pro Ukrajinu v souvislosti s ruskou invazí v hodnotě 150 milionů dolarů, uvedli americký ministr zahraničí Antony Blinken a Pentagon.



Nejnovější americká pomoc zahrnuje dodatečnou munici pro národní pokročilé raketové systémy země-vzduch, protiletadlové rakety Stinger a dodatečnou munici pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy, uvedl Pentagon v prohlášení.



Pomoc rovněž zahrnovala protipancéřové systémy Javelin, více než dva miliony nábojů do ručních zbraní a vybavení pro chladné počasí, uvádí agentura Reuters.



Někteří republikáni se v posledních měsících stavěli stále nepřátelštěji k pokračujícím žádostem Bílého domu o financování Ukrajiny.



- Rusko oficiálněobvinilo zadrženého rusko-americkou novinářku



Rusko obvinilo zadrženou americko-ruskou novinářku z toho, že se neregistrovala jako "zahraniční agent", informuje agentura AFP.



Alsu Kurmaševová, redaktorka tatarsko-baškirské redakce Rádia Svobodná Evropa-Rádia Svoboda (RFE-RL), je po březnovém zadržení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche, který byl obviněn ze špionáže, druhým americkým novinářem, který byl letos v Rusku zadržen.



Podle skupin na ochranu práv je zatčení Kurmaševové prvním případem, kdy ruské úřady vznesly proti novináři obvinění z trestného činu tohoto druhu.



RFE/RL ve svém prohlášení uvedla, že ruský Vyšetřovací výbor oficiálně obvinil Kurmaševovou ve čtvrtek poté, co byla minulý týden zatčena v centru Kazaně.



Za obvinění hrozí až pět let vězení. Kurmaševová je nyní držena ve vyšetřovací vazbě nejméně do 5. prosince.



Kurmaševové, která žije v Praze s manželem a dvěma dětmi, byl během červnové cesty do Ruska zabaven ruský i americký pas.



Úřady původně uvedly, že jim neoznámila své americké občanství, a uložily jí pokutu. Minulý týden byla zatčena na základě nových obvinění, zatímco čekala na vrácení pasů.



Podle ruského trestního zákoníku se každý ruský občan, který se podílí na tzv. cíleném shromažďování informací, jež by mohly poškodit ruskou národní bezpečnost, musí zaregistrovat jako "zahraniční agent".



Kritici tvrdí, že zákon je tak široký, že ve skutečnosti dává ruským orgánům činným v trestním řízení pravomoc zatýkat novináře podle libosti. RFE/RL vyzvala k jejímu okamžitému propuštění.



Gulnoza Saidová, koordinátorka programu Výboru na ochranu novinářů pro Evropu a Střední Asii, uvedla:



Výbor na ochranu novinářů je hluboce znepokojen zadržením rusko-americké novinářky Alsu Kurmaševové na základě falešných obvinění z trestného činu a vyzývá ruské orgány, aby ji okamžitě propustily a stáhly všechna obvinění proti ní.



Žurnalistika není zločin a zadržení Kurmašovové je dalším důkazem, že Rusko je odhodláno potlačit nezávislé zpravodajství.



- Rusko kritizuje Kyjevem podporované mírové rozhovory na Maltě



Rusko kritizovalo Ukrajinou podporované mírové rozhovory, které se mají konat tento víkend na Maltě, a varovalo, že jakákoli jednání bez jeho účasti by byla kontraproduktivní, informuje agentura AFP.



Rozhovory, od nichž si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slibuje podporu pro svůj vlastní mírový plán, se konají po podobných setkáních v Džiddě a Kodani na začátku tohoto roku.



"Taková setkání samozřejmě nemají absolutně žádnou perspektivu, jsou prostě kontraproduktivní," řekla novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.





Dodala, že nadcházející setkání nemá "nic společného s hledáním mírového řešení", a kritizovala Maltu za pořádání akce, kterou označila za "zjevně protiruskou".









- Rusko ve čtvrtek vyslalo stíhací letoun MIG-31, aby doprovodil norské hlídkové letadlo Poseidon nad Barentsovým mořem, citovala státní tisková agentura RIA ruské ministerstvo obrany.

Podobně jako s Wagnerovými zajateckými jednotkami se s oddíly Storm-Z údajně často zachází jako s postradatelnou silou vrženou do boje - bez většího ohledu na živé bytosti.







Zelenskyj prosazuje svůj vlastní desetibodový mírový plán, který požaduje, aby Rusko stáhlo všechny své jednotky z mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny, včetně území kontrolovaných Ruskem.Rusko - které si loni v září nárokovalo anexi čtyř ukrajinských regionů Luhanska, Doněcka, Chersonu a Záporoží odmítá jakékoli urovnání, které by zahrnovalo vzdání se území.