Antisemitismus se v USA přesunul z pravice na levici - a vrací se k dlouhodobým stereotypům

27. 10. 2023

čas čtení 8 minut

Spojené státy v současné době procházejí jednou z nejvýznamnějších vln antisemitismu, jakou kdy zažily. Židovské komunity jsou otřeseny a traumatizovány, píše Natalie Sauer.

Židovské a občanskoprávní organizace v USA i v dalších západních zemích hlásí po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a následné izraelské vojenské reakci nárůst antisemitských incidentů. Liga proti hanobení (Anti-Defamation League) oznámila, že v prvním týdnu po smrtícím útoku Hamásu, při kterém bylo zabito 1 400 Izraelců, se počet antisemitských incidentů v USA ve srovnání se stejným týdnem loňského roku ztrojnásobil.

Podobně londýnská policie zaznamenala nárůst antisemitských trestných činů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 353 %.

Kromě toho se zdá, že antisemitské symboly a rétorika jsou součástí rostoucího počtu protestů, které po eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Hamásem vypukly po celém světě.

Většina vědců se shoduje na tom, že termín "antisemitismus" popisuje nepřátelství vůči Židům a diskriminaci Židů. Širší definice, jako je ta, kterou přijala Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu, zahrnují vyčlenění Izraele a démonizaci jeho charakteru, jako je tvrzení, že "existence státu Izrael je rasistickým úsilím".

Můj tým výzkumníků z UMass Lowell and Development Service Group, think-tanku se sídlem ve Washingtonu, D.C., sestavil a analyzoval komplexní soubor antisemitských incidentů v USA v letech 1990 až 2021. Chtěli jsme pochopit, jaké faktory vedly k antisemitismu. Zabývali jsme se násilným antisemitismem i případy antisemitského zastrašování a vandalismu. Zahrnuli jsme všechny útoky proti Židům, které byly motivovány náboženskou identitou obětí – i když byly motivovány hněvem vůči izraelské politice.

Naše studie, která bude brzy zveřejněna, odhalila překvapivý nový fenomén: Ideologie, která je základem antisemitismu v USA, nyní zahrnuje obě strany politického spektra. A umožnilo nám to rozvinout tři další poznatky týkající se zintenzivňujícího se spojení mezi izraelsko-palestinským konfliktem a antisemitismem v USA.

1. Antisemitismus se netýká pouze krajní pravice

Antisemitismus ve Spojených státech byl tradičně podporován krajně pravicovými organizacemi a hnutími, jako je Ku Klux Klan, neonacistické skupiny a skinheadi. Tyto skupiny se zaměřovaly na propagaci tradičních antisemitských narativů, které obviňovaly Židy z rasové méněcennosti, kontroly nad finančním sektorem a role v globálních spiknutích, jejichž cílem je podkopat postavení Ameriky a západní civilizaci.

V poslední době se s antisemitskými praktikami spojují i progresivní a levicová hnutí, která jsou kritická k izraelské politice – zejména pokud jde o palestinské obyvatelstvo na územích okupovaných Izraelem v roce 1967.

V průzkumu provedeném v roce 2018 ve 12 zemích Evropské unie mezi oběťmi antisemitismu 21 % uvedlo, že byli fyzicky nebo verbálně napadeni tím, co účastníci označili za "levicové" aktivisty. Naše data ukazují, že v USA bylo 95 % antisemitských incidentů motivovaných izraelskou politikou spácháno krajně levicovými nebo neidentifikovanými aktivisty. Pouze 5 % bylo spácháno známými krajně pravicovými aktivisty.

Další náznak toho, že antisemitské násilí již není výhradní doménou krajně pravicových extremistů, lze vyvodit z analýzy našich dat, která se zabývala geografickými charakteristikami antisemitismu.

Zjistili jsme, že k antisemitským zločinům z nenávisti dochází zejména v politicky progresivních oblastech země. Většinu antisemitských incidentů zažívají metropolitní oblast New Yorku a severovýchod obecně a městská centra na Floridě, v Kalifornii, na severozápadě a středozápadě.

Zatímco tyto regiony USA byly obvykle považovány za pohostinné k menšinám, naše data ukazují, že v posledním desetiletí se staly nejvýznamnějšími centry antisemitského násilí.

2. Americký antisemitismus silně koreluje s eskalací izraelsko-palestinského konfliktu

Zdá se, že vypuknutí násilí mezi Izraelem a Palestinci rozdmýchává antisemitismus v USA a je zneužíváno k zesílení dlouhodobých antisemitských tropů.

Důkladná analýza našeho souboru dat našla přesvědčivé důkazy, že tyto eskalace izraelsko-palestinského konfliktu – jako jsou násilné střety mezi Hamásem a Izraelem v pásmu Gazy v posledních několika letech – jsou doprovázeny nárůstem antisemitských incidentů v USA.

Například v měsících před válkou mezi Izraelem a Hamásem v květnu 2021 docházelo k postupnému nárůstu antisemitských útoků, které vyvrcholily v květnu 2021 a v následujících měsících postupně klesaly.

3. Izraelská politika a antisemitismus v zahraničí spolu souvisejí

Rostoucí spojení mezi izraelskou politikou a antisemitským násilím v zahraničí, a zejména v USA, odráží názor mnoha Američanů, že američtí Židé bezvýhradně podporují izraelskou vládu.

Vůdce Ligy proti hanobení (Anti-Defamation League) to vyjádřil bez obalu, když po válce mezi Izraelem a Hamásem v květnu 2021 prohlásil, že "násilí, jehož jsme byli svědky v Americe během konfliktu loni v květnu, bylo šokující... Zdálo se, jako by pracovní předpoklad byl, že pokud jste Žid, jste vinni za to, co se děje na druhém konci světa."

Není tedy divu, že po útoku Hamásu ze 7. října 2023 se židovské organizace v amerických kampusech staly hlavními terči násilného aktivismu zastánců palestinských práv. Nebylo ani překvapivé, že první reakcí amerických orgánů činných v trestním řízení po útoku Hamásu bylo posílení ochrany židovských škol a komunálních zařízení.

4. Antisemitismus dnes využívá dlouhodobé antisemitské tropy

Americké židovské komunity měly tradičně silné vazby na stát Izrael a mnohé z nich rozšířily svou podporu různými způsoby. Patřilo mezi ně přispívání izraelským kulturním, vzdělávacím a společenským institucím, stejně jako obhajoba americké podpory. To bylo výslovné uznání důležitosti vlasti pro židovský národ.

V posledních letech se však mnoho židovských komunit, zejména jejich mladších členů, stávalo stále kritičtějšími vůči izraelské politice a pokračující vojenské kontrole okupovaných palestinských území.

Navzdory takovému vývoji v židovské komunitě se zdá, že snahy organizací sympatizujících s palestinskou věcí spojit americké Židy jako celek s izraelskou politikou zesílily. Tyto vazby odrážejí rozšíření jednoho z nejodolnějších a nejdlouhodobějších antisemitských tropů, v němž jsou američtí Židé vykreslováni jako lidé s dvojí loajalitou a upřednostňováním podpory izraelských zájmů před americkými, zejména v dobách, kdy mohou být v konfliktu.

V minulosti byly nálady týkající se údajné dvojí loajality amerických Židů využívány především extremisty na krajní pravici. V poslední době se zdá, že se projevuje také v levicovém diskurzu a akcích, které podporují nebo legitimizují marginalizaci Židů v USA tím, že je obviňují z izraelské politiky.

Příklady tohoto nového projevu antisemitismu zahrnují vyloučení amerických židovských organizací z progresivních kampaní a akcí a vyloučení židovských aktivistů z progresivních sdružení.

Boj proti novému antisemitismu

Reakce na nedávnou eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu ilustrují hlubokou změnu ideologických kořenů antisemitismu v USA.

Ukázkovým příkladem je mnoho případů, kdy profesní a studentská sdružení i politické organizace rychle legitimizovaly teroristické útoky Hamásu na izraelské civilisty a nasměrovaly své nepřátelství vůči americkým Židům.

To znamená, že jakékoli úsilí v boji proti antisemitismu v USA musí brát v úvahu rostoucí ideologickou rozmanitost, která se skrývá za současnými případy antisemitismu.

Toto úsilí bude muset pochopit nuance, které utvářejí vztahy amerických Židů s Izraelem – a uvědomit si, že navzdory značnému pokroku, který američtí Židé v USA zaznamenali ve všech aspektech veřejného života, je antisemitismus stále součástí americké politické scény.

Celý článek v angličtině: ZDE

