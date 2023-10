Další masakry v USA způsobené střelnými zbraněmi

26. 10. 2023

Střelba v Maine: podle policejních zdrojů je nejméně 16 mrtvých a desítky zraněných



Místní úřady uvedly, že agentury vyšetřují "dvě události s aktivním střelcem", policie varuje obyvatele, aby se ukryli doma

Podle policejních zdrojů bylo při středeční noční střelbě v bowlingu a baru v Lewistonu ve státě Maine zabito nejméně 16 lidí.



Policie potvrdila, že došlo k incidentům na dvou místech a že střelec zůstal na svobodě až do pozdního večera, kdy bylo město uzavřeno.



Dva představitelé orgánů činných v trestním řízení, kteří nebyli oprávněni veřejně hovořit, sdělili agentuře Associated Press, že zemřelo nejméně 16 lidí a desítky dalších byly zraněny.

Úřady nařídily obyvatelům a majitelům podniků, aby zůstali v budovácjh a nevstupovali do ulic.



Několik médií uvedlo protichůdné údaje o počtu mrtvých, které se pohybují od 10 do 22.



Lewistonská policie v dřívějším příspěvku na Facebooku uvedla, že v barech Schemengees Bar and Grille a Sparetime Recreation, vzdálených zhruba 6,4 km, došlo k "incidentu s aktivním střelcem".



Lewistonská policie uvedla, že 40letý Robert Card je "podezřelou osobou" a měl by být "považován za ozbrojeného a nebezpečného". V bulletinu státní policie se uvádí, že se jedná o instruktora střelných zbraní vycvičeného armádou.



Úřad šerifa zveřejnil na své stránce na Facebooku dvě fotografie podezřelého, na nichž je vidět muže, který vchází do podniku se zbraní zdviženou k rameni.



Zdravotnické středisko v centrálním Maine na svých internetových stránkách uvedlo, že jeho personál "reaguje na událost s hromadným zraněním, hromadným střelcem" a koordinuje s okolními nemocnicemi přijímání pacientů.





Joe Biden byl o střelbě informován a bude nadále dostávat aktuální informace, uvedl Bílý dům. Prezident hovořil s guvernérem státu Maine a podle Bílého domu nabídl státu plnou federální podporu.







