Fico? Přinese Česku miliardy, měl by dostat ocenění každý rok!

Proč? Protože vláda, která ohrozí demokracii na Slovensku, ohrozí stabilitu země v rámci ekonomických a bezpečnostních struktur, EU a NATO, na jejichž pevnosti a vzájemnosti závisí budoucnost malé a z hlediska ekonomiky i bezpečnostosti zcela nesoběstačné země, bude nadále udržovat silný odliv lidí. Lidí, kteří nechtějí žít v orbanizované zemi, kde se moc vrací do rukou těch, co museli s hanbou odejít po neuvěřitelných korupčních skandálech, jež vyvrcholily vraždou novináře, který o nich psal.

